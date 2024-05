Drogó, le dio comida de perros y casi asfixió a su hijastra de 5 años: lo detuvieron tras 14 meses prófugo

José Luis Sánchez tiene 35 años y pasó sus últimos 14 meses prófugo de la Justicia por golpear, abusar, intentar asfixiar y obligar a consumir drogas y alimento para perros a su hijastra de tan sólo cinco años. Todo ocurrió en localidad de Merlo. Allí, el agresor convivía junto a su novia y sus hijos hasta que dejó de hacerlo en enero del 2023, cuando salió a la luz la crueldad y el calvario al que era sometida la menor gracias a que un vecino escuchó los gritos del hermano de la nena y dio aviso al 911.

Era una noche calurosa de enero, cuando ya se aproximaba la hora de dormir. El hermano de la víctima, de seis años, ingresó a la habitación y se encontró con Sánchez intentando asfixiar a su hermana con una almohada. Al notar que el nene lo había descubierto, el hombre de 35 años -que estaba al cuidado de ambos- lo comenzó a golpear lo que provocó que el menor comenzara a gritar de dolor y de forma desesperada.

La víctima fue trasladada al Hospital Bicentenario de Ituzaingó.

Fue un vecino cercano al domicilio quien escuchó esos desesperantes gritos y no dudó en dar aviso al 911. Antes de que arribara la Policía al lugar, Sánchez se dio a la fuga para no ser atrapado y los niños quedaron solos dentro del domicilio, debido a que la madre de los menores no se encontraba en la casa.

Ni bien la Policía pudo ingresar a la vivienda familiar, también se le dio aviso a la madre para que se haga presente en el lugar y se tomó la decisión de trasladar a la guardia pediátrica del Hospital del Bicentenario en Ituzaingó a la niña, ya que presentaba heridas múltiples sobre todo su cuerpo. Ahí mismo, los profesionales de la salud la atendieron y dieron el parte médico de lo que le había sucedido a los nenes: ambos presentaban "lesiones múltiples en el cuerpo" y confirmaron que la nena había sido forzada a "ingerir comida para mascotas, marihuana, y cocaína". Además, tenía signos de asfixia y heridas cortantes.

La abuela de la menor efectuó la denuncia en el Departamento Judicial de Morón.

En consecuencia a sus lesiones y el estado grave de salud que presentó la menor, los profesionales la derivaron hacia el Hospital Héroes de Malvinas ubicado en Merlo, en el cual estuvo durante varios días internada bajo control médico y mientras tanto, la abuela materna de la criatura se dirigió hacia la Justicia de Garantías de Morón para radicar una denuncia contra Sánchez, quien ya se encontraba prófugo.

En ese mismo instante se comenzó con la búsqueda del hombre de 35 años del cual no se sabía su paradero ni tampoco se podía tener contacto con sus allegados, debido a que ninguno brindaba una respuesta certera de dónde estaba el prófugo. Por lo tanto, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires decidió difundir una imagen de su rostro y brindar una recompensa de cinco millones de pesos para quien le otorgue información a la provincia.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ofreció 5 millones de pesos como recompensa para quien brinde datos del acusado.

Luego de 14 meses de su fuga, el hombre fue detenido en las últimas horas en la casa de una tía de él, ubicada en la localidad bonaerense de Zárate y negó haber sido él quien maltrataba, golpeaba, drogaba y le hacía ingerir alimentos de perros a su hijastra. "Al momento de ser detenido dijo que estaba pintando esa casa. En realidad, era su escondite. Él negó las acusaciones y responsabilizó a la madre de la nena", detalló una fuente cercana a la causa a Primer Plano.

La causa quedó en manos de los fiscales de Morón, Claudio Oviedo y Mariana Monti, quienes caratularon la causa como "Lesiones leves agravadas por ser perpetradas por un hombre y por mediar violencia de género, homicidio agravado por la condición de mujer de la víctima y mediando violencia de género en grado de tentativa y suministro de estupefacientes en concurso real".