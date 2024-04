Horror en José C. Paz: arrojaron un bebé recién nacido dentro de una bolsa de basura y un auto lo aplastó

La palaba horror queda chica para describir lo que sucedió el miércoles en la localidad de José C. Paz. La crueldad se vio reflejada cuando un vehículo pasó como cualquier otro día por la calle y arrolló una montaña de basura, sin esperar que hubiese un bebé recién nacido envuelto en una campera dentro de una bolsa de consorcio.

Calle Corbeta Uruguay y Valentín Alsina en donde se encontró la bolsa con la criatura dentro.

El hecho ocurrió en la esquina de la escuela N°13, por lo que varios niños podrían haber estado presentes en el momento de la tragedia, cerca del cruce de las calles Corbeta Uruguay y Valentín Alsina, y dejó impactado a todos los vecinos y aún más a quienes descubrieron lo que había dentro de esa bolsa.

Según pudieron revelar fuentes cercanas al caso y que estuvieron presentes en el momento del desagradable y cruel episodio, el bebé en cuestión fue abandonado el día martes a plena luz del día en la esquina del establecimiento. En ese momento, nadie vio quién o quiénes fueron los encargados de cometer tal crimen porque por fuera parecía una bolsa de basura común como cualquier otra y pesada, como si tuviese una gran cantidad de residuos.

La bolsa quedó apoyada en la vereda, pero al día siguiente, un perro la olfateó, intentó abrirla y la empujó hacia el medio de la calle para lograr su cometido. Sin embargo, rápidamente huyó hacia otro destino y aquella bolsa de consorcio que parecía de residuos quedó estancada en medio de la calle, donde circulan los autos.

El lugar de los hechos.

Fue alrededor de la 5 de la tarde cuando un vehículo pasó a mediana velocidad, pisó la bolsa y siguió de largo. En ese momento, una vecina se acercó, ya que le llamó la atención la forma de la misma y se topó con la peor imagen de todas: el cuerpo de un bebé recién nacido envuelto en una campera. Según trascendió, tanto la mujer que lo encontró como quienes confirmaron que vieron la bolsa puesta en la vereda el día martes, aseguraron que no les llamó la atención por el bulto que tenía.

De hecho, algunos de los testigos insistieron que "tranquilamente" podría ser "un perro fallecido" que arrojó alguien perteneciente al barrio -como suele suceder- o una bolsa con algún tipo especial de residuos. Incluso, la propia mujer que encontró la bolsa se dirigió hacia ella con la idea de agarrarla y correrla hacia un costado sabiendo que probablemente iba a ver una mascota ahí adentro, pero tras mirar, encontró a la criatura recién nacida sin ningún tipo de identificación.

Acto seguido, la mujer corrió hacia la escuela que se encuentra en la esquina del lugar, contó lo sucedido, pidió ayuda al no poder reaccionar del shock que le ocasionó y rápidamente dieron aviso al 911 para comenzar con la investigación y saber quiénes fueron los que cometieron el crimen.

La Escuela N°13 Islas Malvinas se encuentra en la esquina de donde se encontró a la criatura dentro de la bolsa.

Un vecino que también estuvo presente y que vive justo en el cruce entre las calles en donde ocurrió el hecho, dialogó con el canal A24 y aseguró que él mismo vio la bolsa pero que lo que menos se imaginó es que habría un recién nacido dentro de ella. "Yo salgo todas las mañanas a caminar y la bolsa esa la vi el martes pero como acá vienen los carritos y tiran basura y perros muertos, pensé que podía llegar a ser algo de eso. Antes yo quemaba todo más que nada para que no queden restos por la calle, pero ahora está un poco más calmado", explicó.

En cuanto al momento en que sucedió aquella crueldad, describió: "Fue ayer alrededor de las 17 horas, yo estaba en el sillón tomando mate, vi unos policías, miré por la ventana y después me enteré que habían encontrado a un bebé muerto. Yo vi la bolsa pero nunca imaginé que iba a ser una criatura". En esa misma línea, le agregó contexto a lo ocurrido: "Se ve que un perro sacó la bolsa donde estaba la criatura para el medio de la calle como para abrirla, olfatearla o algo de eso y pasó un coche que lo pisó. Pero bueno, no le podés decir nada al que estaba manejando porque un coche no va a parar para ver que va a pisar. Pasó y se ve que lo piso".