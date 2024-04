Yao Cabrera: condenaron al youtuber a 4 años de prisión efectiva por trata de personas y abuso sexual

Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez, más conocido como Yao Cabrera, youtuber e influencer uruguayo con más de veinticinco millones de seguidores, fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por trata de persona con fines de explotación sexual, laboral y reducción a la servidumbre.

La causa fue iniciada en octubre de 2020 por el mánager de medios, Jorge Zonzini; luego se sumó la denuncia de la ex diseñadora gráfica de Cabrera y de los ex editores Mariano Fernández y Joaquín Apesteguía (todos ellos pertenecían a la organización VIRAL/WIFI).

Yao Cabrera.

Por su parte, Giovanna De Mitole, que rompió el silencio hace unos meses en diálogo con BigBang y comentó que el youtuber la "redujo a la servidumbre" a cambio de "darle un lugar donde vivir, comer y valiéndose de su estado de vulnerabilidad", entre 2019 y 2020 y que además fue víctima maltrato laboral, psicológico e incluso de abuso sexual.

El Juzgado Federal N° 3 en lo Criminal de San Martín, conformado por la jueza Nada Flores Vega y los jueces Daniel Gutiérrez y Walter Venditti, sometió al youtuber a debate oral y finalmente resolvió una condena de cuatro años de prisión efectiva más costas, luego de haber analizado todas las pruebas que el mánager Zonzini y los ex empleados del influencer presentaron ante la justicia.

Giovanna De Mitole, una de las denunciantes de Cabrera.

Desde multi estafas a niños vulnerables y a sus padres, Yao incluso pedía dinero para ser "rescatado" de supuestos secuestros, pero también organizaba Meet&Greet en los teatros por importantes sumas de dinero, colectas inexistentes, extorsiones... hasta abuso sexual, corrupción y facilitación de la prostitución a menores de edad, sumado a la venta de estupefacientes en fiestas y teatros y ciberataques a medios de comunicación, como fue el caso de BigBang .

Clave: la denuncia de De Mitole

El caso más sensible fue el de De Mitole, quien tuvo que fue revictimizada durante el proceso por tener declarar varias veces y pasar por Cámara Gesell, además de tener que vivir en Refugios para damnificadas de Trata con identidad reservada.

Yao Cabrera.

💣Bombita. La querella de la joven, fue patrocinada por la Defensoría de Víctimas de Trata de la Provincia de Buenos Aires a cargo de la Dra. Inés Jaureguiberry y fue acompañada durante todo el juicio por las profesionales del Departamento de Trata de la Provincia de Buenos Aires. Este dato no es para nada menor, teniendo en cuenta los tenores de la causa, y lo que implica en el relato que la joven tuvo que expresar una y otra vez ante la justicia.

En su declaración, la diseñadora detalló el calvario que tuvo que vivir entre los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020 donde se aprovecharon de su vulnerabilidad y relató que tanto Yao y como los otros integrantes de la casa "Mansión Wifi" reclutaban gente para someterlas en contra de su voluntad, hasta que Giovanna sufrió un ataque en el cual tuvo que tener intervención del SAME. Además, según la contundente denuncia, Yao Cabrera y su organización criminal, los "sometían a su poder y voluntades precarias".

Así se formuló la causa

Debido a la gran multiplicidad de delitos perpetrados por parte del influencer uruguayo, la Cámara Federal de San Martín decidió el desdoblamiento de la causa madre y, por este motivo, es que llegó al juicio oral por Trata de Personas y a su vez el Juzgado de Garantías N° 3 de Escobar sigue instruyendo otra acción penal por otras múltiples acusaciones sobre delitos sexuales, venta de estupefacientes, contra menores de edad.

Antes de que comenzara el juicio, Cabrera tenía prohibida su salida del país, debido a que pretendía viajar a Dubái para presentarse en la pelea contra el ex púgil Marcos "Chino" Maidana promocionada en el Hotel Hilton y cuya promoción mantuvo hasta que no le quedó otro remedio que decir que "no le permitían volar".

Jorge Zonzini

El principal denunciante de la causa, Jorge Zonzini, se explayó más sobre la pena en diálogo con BigBang y expresó: "La satisfacción (de haber ganado el juicio) es que es mi segunda gran batalla al aprovechar mi posición en medios para visibilizar la basura que hay en redes", dijo y continuó: "Primero, fue cuando hice este mismo trabajo y condenaron a Emmanuel "Camus Hacker" Ioselli, el hacker de los famosos que si bien todos creían que era un personaje divertido, inocente y pintoresco hoy está en la cárcel por más de diez años por trata, pornografía infantil y prostitución de menores. Lo mismo de Yao Cabrera, un youtuber supuestamente de entretenimiento infanto-juvenil", explicó contundentemente.

"El trabajo del Juzgado Federal de Campana, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), de la Policía Federal Argentina y del Tribunal Oral Federal de San Martín fue impecable", indicó Zonzini y también explicó: "Ahora, con este fallo, solo resta que los padres y adultos responsables puedan estar más alertas a los peligros a los que están expuestos sus hijos cuando se conectan a las redes y son vulnerados por este tipo de asociaciones criminales que cuentan con la complicidad de medios, plataformas e inclusive la de la propia compañía YouTube, que prioriza el llenado de sus arcas antes que la salud mental y la integridad física de niños y adolescentes sin tomar en cuenta que personajes siniestros como Yao Cabrera utilizan las redes para vulnerarlos con contenidos mórbidos, pornografía infantil, facilitación para la prostitución de menores y venta de estupefacientes en fiestas promocionadas a través de sus canales".

💣Bombita. Cabe recordar que Yao Cabrera era defendido hace tan sólo meses atrás por el abogado Alejandro Cipolla, quien se refería a la causa como únicamente "otro show mediático que había sido montado por Zonzini" y, sin embargo, estaba muy lejos de ser así.

"Cuando le den los fundamentos, que serán entre el 13 y el 30 (de mayo) puede apelar, pero eso va a Cámara. Ya en su momento cuando apeló la elevación a juicio le confirmó que se trataba de trata y por lo pronto, sus posibilidades son mínimas. Además, le quitaron el pasaporte y todo tipo de posibilidad de movimiento migratorio. A esto se le suman una gran cantidad de causas conexas, sobre todo la que figura en Escobar. Esta es solamente la primera condena pero van a ser sumatorias toda la organización tiene causas por multiplicidad de delitos", explicó el manager finalmente.

La organización VIRAL/WIFI está muy comprometida con otras denuncias

En el juicio, también se ha puesto de manifiesto la necesidad de que los adultos responsables de los menores que se encuentran en internet estén más alerta de los peligros a los que pueden estar expuestos sus hijos, ya que mucha plataformas priorizan el lucro por sobre la salud mental y la integridad física y mental de los menores de edad que se encuentran siguiendo a su influencer favorito.

Además de tener que cumplir con la condena de cuatro años de prisión efetiva, Yao Cabrera tendrá que indemnizar a los denunciantes con 15 millones de pesos.