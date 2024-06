Imputaron a Carlos Perciavalle y a su marido  Jimmy Castilhos por presunto abuso sexual a un chico de 18 años

La Justicia bonaerense imputó a Carlos Perciavalle y su marido, Jimmy Castilhos, por el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante", "privación ilegítima de la libertad", "amenazas" e "intimidación" contra Tadeo S.P., un joven productor de 18 años, que denunció que el 18 de marzo en la localidad de Morón, junto a una tercera persona identificada como Daniel, intentaron abusar de él y lo retuvieron en un departamento hasta que pudo irse.

La relación laboral había comenzado en el verano y se había cortado de mala manera, pero hace dos meses tuvieron un diálogo para recomponer el lazo laboral, que terminó con el escándalo de la denuncia que trabajó la representante del Ministerio Público Fiscal Adriana Suárez Corripio de la Fiscalía N°8 del departamento judicial de Morón.

Carlos Perciavalle le pone el anillo a su marido Jimmy Castilhos

"Una vez finalizada la reunión laboral, estas personas me invitaron a compartir tiempo de ocio con ellos dos, dirigiéndonos en su vehículo hacia el Oeste de la provincia de Buenos Aires, a la localidad de Morón", relató Tadeo en la denuncia. "Durante el viaje, Castilhos, quien manejaba el vehículo, manifestó verbalmente que poseía un contacto en las mediaciones, quien le facilitaría marihuana", recordó allí.

Allí fue que este tal Daniel comenzó a decirle cosas al oído. "Gordito hoy te partimos el ano. Los pendejos me calientan más", le habría dicho. Cuando Tadeo intentó sacar su teléfono celular, el actor lo retó. "Dejá el teléfono, pendejo, déjanos curtir el mambo", le habría pedido. "Una vez en Morón, nos encontramos con una persona en una moto blanca de alta cilindrada. Carlos se dirigió al vendedor y le dio dinero en efectivo, diciéndole a continuación: 'Cualquier cosa, si necesito más, te pido; porque hoy la noche es larga'", reveló.

"Cuando arranca el vehículo, Jimmy se da vuelta y me mete mano de manera violenta entre mis vestiduras, diciéndome: 'Te damos 100 dólares si te dejás... por los tres'", informó Tadeo en su denuncia. En ningún momento, el denunciante se prestó a la situación ofrecida. "Estas personas seguían amenazándome que me iban a dejar a pie. Fue ahí en dónde Carlos me vuelve a decir groseramente: 'Dale, puti**, si a vos te gustan estas cosas, si toda la farándula de Uruguay anduvo en ese cuerpo'", relató

En un momento de la noche, Tadeo pidió que lo dejen bajar en una estación de servicio. "Se negaron rotundamente, y comenzaron a decirme frases como 'encima que no querés cog**, te tenemos que llevar a pasear por todos lados'", rememoró. Luego subió a un departamento, en el cual no pasó nada, y con las horas lo dejaron irse.

Tadeo rompió el silencio

A partir de que la denuncia se hiciera pública, Tadeo ofreció más información durante una entrevista que brindó a LAM en América TV. "A Carlos lo conocí en diciembre a un restaurante donde yo hacía marketing en Uruguay, en Punta del Este. Lo había invitado el chef. Le ofrecí de hacer un canje de su fiesta compromiso. Se llevaron piezas de sushi y ya quedamos para el evento", detalló.

"Al otro día, como les caí bien con su esposo, me llamó Jimmy para decirme que quería tener una charla conmigo de trabajo. Con lo cual vuelvo a ir a la casa. Ahí me ofrece ser una especie de productor de la obra de teatro que hacía en Punta del Este, que era en negro, no estaba declarada y no pagaba impuestos, y que se hacía en la casa de Carlos", señaló Tadeo. "Yo me encargaba de todo lo que era la logística, armar escenarios, micrófonos, todas esas cosas. Era un fracaso. No había 10 personas por día", agregó.

Carlos Perciavalle.

Por ese trabajo, el joven de 18 años "nunca" recibió "ningún tipo de ganancia". "Quedamos en un sueldo que nunca se arregló. Lo reclamé y llegamos al acuerdo de hacer publicidad por algo de mi familia. Pero nunca se me pagó un peso y a partir de ahí se me empezaron a sumar más tareas", cuestionó.

"Yo organicé el casamiento (de Perciavalle). Cuatro días antes se habían roto unas canillas en la casa de Carlos. Yo llevé al conserje del edificio donde alquilaba para que las arregle. Capaz que sale él y dice la verdad, porque Jimmy está mintiendo. ¿Vos pensás que arreglando tres canillas de una casa en Uruguay vas a pagar un alquiler de 1.500 US$ como pagaba yo? Él dijo que yo había llevado a un plomero para robarle la plata para pagar el departamento", ironizó Tadeo.

Según relató Tadeo, allí terminó la relación laboral, que recién se recompuso el día en donde intentaron acceder a él por dinero. "Ellos están radicados en Uruguay. La última hoja de la denuncia pide que los notifiquen ahí. Todavía no le habrá llegado la notificación. Ahora estoy hablando con mi equipo de abogados para hacerle una demanda por calumnias e injurias, porque dijo cosas que no son", concluyó.

La palabra de Carlos y Jimmy

Tras la denuncia pública, un móvil de A la tarde por América TV se acercó a la casa de la pareja, para obtener su posición respecto a la acusación. "Es un invento absoluto. Nadie me llamó para confirmar una noticia así antes de largarla. Todos saben cómo soy", protestó Perciavalle. "A Tadeo lo conocimos, trabajó en nuestra casa. Nos ofreció ir a la inauguración de una casa de sushi donde trabajaba, en La Mansa. Fuimos y desde ese momento decía que nos iba a conseguir sponsor para nuestro casamiento", informó.

"Nos consiguió sushi gratis y nos dijo que quería trabajar para nosotros. A partir de ese día, esa persona no solamente no se encargó de nada de nuestra boda, sino que se quedó con todos mis contactos, entre ellos, un conocido café y le pidió dinero, aproximadamente 600 dólares, para participar como sponsor de nuestro casamiento", añadió el artista.

"Esa persona es un triste y joven estafador, que además tenía alquilado un departamento donde tenía trabajando a tres chicos argentinos sin pasaporte. Hasta que nosotros nos comunicamos con el dueño y Tadeo fue expulsado. Se va a comer un juicio, porque nosotros somos inocentes y lo sabe todo el mundo", cerró Castilhos.