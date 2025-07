"Te amo": el último mensaje de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez antes de anunciar su separación

Apenas un mes antes de confirmar su separación tras 18 años de relación, Gimena Accardi le dedicaba a Nicolás Vázquez uno de los mensajes más emotivos que compartió públicamente en los últimos tiempos. Fue el 13 de junio, el día después del debut de Rocky en la calle Corrientes, el nuevo espectáculo protagonizado y producido por Vázquez en el Teatro Lola Membrives. En ese entonces, no había indicios públicos de la crisis que ya atravesaba la pareja. "Estrenó Rocky y todavía estoy en shock, jamás me imaginé ver algo así en calle Corrientes. Otra vez lo lograste, sos de otro planeta @nicovazquezok", escribió la actriz en una publicación de Instagram.

El último posteo de Gime Accardi sobre Nico

Y continuó, con admiración y afecto: "No entiendo cómo entran tantas ideas brillantes en esa cabeza, te admiro profundamente. Hoy cumpliste otro sueño y te lo regalaste para tu cumple". La publicación fue una verdadera declaración de amor y orgullo profesional. "Rocky es tu personaje favorito, tu superhéroe, y lo que hacés en el escenario es espectacular. Sos un actor tan versátil, tan dúctil... hacés TODO BIEN. Sé de tu pasión, de tu liderazgo, de tus ideas, pero esto me voló la cabeza", escribió Accardi. El mensaje culminó con una frase que, leída hoy, cobra otro peso: "Te amo".

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez anunciaron oficialmente su separación esta semana a través de un comunicado conjunto, donde pidieron no manchar un vínculo de casi dos décadas con rumores infundados. "No hay tercerxs, sólo una separación de una pareja hermosa de 18 años", escribió Accardi en una historia. "Nico siempre será mi alma gemela y el amor de mi vida... me sigo imaginando viejita a su lado. Pero ahora, lo mejor es esto".

Sin embargo, el escenario comenzó a enrarecerse cuando en el programa Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre aseguró que fuentes cercanas a la pareja le confirmaron la existencia de "una tercera persona en discordia". "Uno de los dos se habría enamorado perdidamente de otra persona. Me llegó el nombre. Lo chequeé con gente de su entorno cercano", lanzó la conductora, sin revelar más detalles. A partir de allí surgieron varios nombres, como el de Mercedes Oviedo, compañera de Nico en la obra.

De hecho, horas más tarde, un video publicado por el bar Peuteo de Palermo -conocido por sus fiestas y espectáculos drag- mostró a Vázquez bailando efusivamente con la propia Oviedo durante la noche del domingo, pocos días antes de oficializar la separación. Curiosamente, ese mismo bar había sido testigo días atrás de una de las últimas salidas públicas de la pareja: el cumpleaños de la actriz Georgina Tirotta, al que asistieron juntos.

Las últimas salidas de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez

Allí se los vio compartiendo un shot y manteniendo una conexión visual constante, según se observa en las imágenes difundidas por redes sociales. La secuencia de hechos -el romántico posteo de Gimena, la aparición de Vázquez con otra mujer, y los rumores instalados por Latorre- tensiona el relato cuidado que ambos intentaron construir al comunicar su ruptura. Aún así, tanto Accardi como Vázquez han insistido en que el proceso fue largo, acompañado por terapia, comunicación y sin conflictos externos.

En su reciente entrevista con Ángel de Brito en LAM, Nicolás fue claro: "No hubo terceros. Lejos de eso, no. En este momento de mi vida no me da la nafta para pensar en eso. Estoy pensando en mí". La historia de una de las parejas más queridas de la farándula argentina parece cerrarse con respeto, pero no sin contradicciones ni especulaciones. Y esa publicación del 13 de junio queda, al menos por ahora, como el último "te amo" público antes del adiós.