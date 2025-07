Canal Trece en terapia intensiva: rating en caída libre, escándalos al aire y un Adrián Suar contra las cuerdas

El presente de Canal Trece no solo es crítico: es terminal. La pantalla que supo liderar en audiencia durante años hoy naufraga entre escándalos, cambios desesperados de programación, levantamientos súbitos de ciclos fallidos -algunos ni siquiera llegan a cumplir un mes de vida- y una guerra de egos que amenaza con dinamitar lo poco que queda en pie. En el centro de la tormenta, Adrián Suar, histórico gerente de programación de la señal desde hace 24 años, enfrenta el momento más delicado de su gestión.

Suar con los días contados en El Trece

Según las versiones que circulan cada vez con más fuerza en los pasillos del canal, si la llegada de Mario Pergolini no revierte los números de manera inmediata, las autoridades del Grupo Clarín le mostrarán al "Chueco" la puerta de salida. Eso sí, maquillada. "La idea es convencer de que la salida se arregló entre las partes, de manera respetuosa y ordenada. De que la idea de todos es renovar completamente el canal para levantar la audiencia. Pero la realidad es que si Adrián no tuerce la historia a la brevedad, será un despido en toda regla camuflado de renuncia voluntaria", le confirmó a BigBang una fuente de la señal.

El último escándalo que encendió todas las alarmas fue el papelón protagonizado por Mujeres Argentinas. La panelista Virginia Gallardo leyó al aire una fake news sobre Lali Espósito, basada en una cuenta de X conocida por difundir contenido falso. "Van a denunciar a Lali por exhibicionismo frente a menores", había disparado Gallardo, sin chequear nada. Lo peor: intentó darle un barniz de credibilidad citando artículos del Código Penal y hablando de "corrupción de menores". El revuelo fue inmediato. El entorno de Lali desmintió cualquier denuncia, las redes sociales estallaron y el repudio fue unánime entre propios y extraños.

El Zorro, lo más visto del canal

Pero lo más grave fue que quedó expuesta la fragilidad de los controles internos del canal. Una fake news de semejante magnitud pasó sin filtros, sin edición, sin supervisión. Y eso, en un canal históricamente ligado al periodismo como El Trece, es más que un error: es una señal de decadencia.

Barassi: ¿rumbo a Telefe?

Apenas días antes surgió otra bomba: Darío Barassi -la figura más fuerte del canal- habría recibido una oferta millonaria de Telefe para conducir MasterChef Celebrity, ya que la figura de Wanda Nara y la cantidad de escándalos que la persiguen desde hace meses gracias a su polémica separación de Mauro Icardi y su guerra con La China Suárez no convencen a las autoridades de la señal. El conductor sanjuanino, estrella indiscutida de Ahora Caigo, ya había mostrado señales de incomodidad tras la decisión de Suar de cambiar su franja horaria. En un posteo cargado de ironía, Barassi agradeció el espacio, pero dejó en claro que no fue consultado.

Además, también resaltó que no estaba del todo conforme del manoseo que viene recibiendo de parte de las autoridades de El Trece. "No es mi tarea definir la programación del canal", escribió, con el disimulo habitual. "Si estoy de acuerdo o no, es algo que hablaré con mi mujer, clavándome una burga de canje y usando un pijama sexy". Su estilo ácido no disimula la tensión: Barassi siente que no está siendo valorado como merece. Y cuando Telefe llama, nadie cuelga.

Pero el mayor símbolo de la crisis es casi tragicómico: el programa que suele ser el más visto del canal es El Zorro. Sí, la serie repetida hasta el hartazgo, que se emite desde hace décadas, logró semana de picos de 4.9 puntos, superando a todos los estrenos recientes de Suar. El podio lo completaron Mediodía Noticias y, justamente, Ahora Caigo.

Suar levantó el programa de Homero Pettinato

Es decir: nada nuevo, nada innovador, todo en piloto automático. Mientras tanto, los nuevos ciclos se desmoronan. Viviana en Vivo está al borde del final, Reacción en Cadena de Homero Pettinato fue levantado a los pocos días de estrenarse y la grilla se rearma como un rompecabezas sin lógica. "Perdió la brújula hace rato", sentenció sin filtros una fuente interna. "Suar tuvo su momento con la ficción, pero ahora está en otra. Y el canal lo paga caro".

El último cartucho: Pergolini al prime time

Con el agua al cuello, Suar apuesta todo a una figura que hace casi 20 años no pisa la televisión abierta: Mario Pergolini. El creador de Caiga Quien Caiga (CQC) regresará el 14 de julio con Otro Día Perdido, un híbrido entre actualidad, humor y entrevistas, acompañado por Agustín "Soy Rada" Aristarán y Laila Roth. El horario elegido (22:40) no es casual: es el espacio que supo ocupar Marcelo Tinelli. Un último intento por reconquistar un prime time que ya no le pertenece al canal del sol. El programa de Pergolini será de lunes a jueves, con un formato más distendido los viernes, donde el conductor cocinará para sus invitados.

Mario Pergolini.... ¿la última bala de Suar?

El contrato de Mario, según trascendió, ronda los 80 mil dólares mensuales. Una cifra tan exorbitante como arriesgada en un contexto de crisis económica y rating bajo. Dentro del canal, el clima es de fin de ciclo. Las versiones sobre una salida pactada de Suar circulan desde hace semanas. Se habla de que, si el rating no mejora en los próximos meses, se anunciará "un paso al costado" para evitar el escándalo de una destitución formal. Pero los números no acompañan, las figuras se van o amenazan con irse, y la audiencia parece haberle dado la espalda a una pantalla que supo ser sinónimo de televisión de calidad.

Mazel Tov, la nueva película de Adrián Suar

Lo cierto es que salvo por un milagro, la sombra del adiós comenzó a cubrir al histórico gerente de programación que ve en el streaming la posibilidad de un escape para volver a lo que más le gusta: sus raíces, la ficción y el cine. El hombre que revolucionó la ficción con Pol-ka se enfrenta a un desafío para el que quizás ya no tiene respuestas. En un mundo televisivo dominado por las plataformas, las redes y el cambio de consumo, su modelo de gestión parece anclado en otra época. El Zorro como emblema, los escándalos como rutina, y una última ficha jugada en Pergolini: ese es el escenario del canal que alguna vez lideró la TV argentina y hoy está en terapia intensiva.