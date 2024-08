Interpol emitió el alerta roja para dar con Germán Kiczka y Bullrich avisó: "Lo vamos a agarrar en donde esté"

Finalmente, Interpol Argentina emitió la notificación roja por la búsqueda nacional e internacional del diputado misionero Germán Kiczka y de su hermano Sebastián, quienes permanecen prófugos de la Justicia acusados de producir y consumir pornografía infantil, además de su presunta vinculación a una red de pedofilia. "Hemos puesto en marcha todos los dispositivos, tanto nacionales como internacionales para ayudar a la provincia de Misiones a buscarlo", afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien al ser consultada sobre el caso destacó: "Es un caso que lo tiene la la justicia provincial y que fue juzgado en la justicia provincial".

El alerta cuenta con todos los detalles del delito por el que se los acusa y la descripción de los hermanos Kiczka, de quienes se indicó que podrían haberse desplazado "por Brasil o Paraguay". El diputado misionero es buscado de manera intensa desde el jueves 22 de agosto luego de que la Legislatura provincial haya aprobado por mayoría su desafuero, lo que derivó en un allanamiento en Apóstoles para detenerlo, algo que no se concretó ya que se dio a la fuga. Con lo obtenido, los investigadores creen que el diputado y su hermano fueron hasta Iguazú y de allí se fugaron hacía algún país vecino. "Lamentablemente le sacaron los fueros tarde", remarcó Bullrich.

La ministra, que apareció en las últimas horas en un spot político de 2023 junto al legislador prófugo, señaló que debieron "haberlo dejado detenido en el momento en el que le avisan que iba a ser imputado por una causa que tiene bastante gravedad y que lleva muchos años de cárcel": "Le avisaron, lo dejaron en su casa, y se escapó. Desde mi punto de vista, lo que se tuvo que haber hecho es haberle pedido a la cámara que le saque los fueros antes del procesamiento y tenerlo directamente en el momento del procesamiento adentro. Eso es lo que nosotros hubiéramos hecho, me imagino que debe haber sido una lentitud de la misma cámara que no le sacó los fueron a tiempo".

Según informó la Justicia, hay dos audios que son importantes para la causa, ya que en uno de ellos se escucha a Kiczka concretando su plan de fuga hacía la ciudad cercana a la Triple Frontera con Paraguay y Brasil. "Rami, ¿cómo andás? Che, Rami, te hago una pregunta: ¿yo me podría ir una escapada mañana para allá y me preparás una pieza? Pero en el hotel económico, el que está allá en el centro. Me voy solo y me quedaría un par de días. No te preocupes por el tema de gastos y eso. Yo solo quiero que me consigas una pieza. Confirmame así me voy mañana a la mañana y después ya hablamos y te cuento un poquito toda esta movida", dice una de las escuchas.

Germán Kiczka

El otro pertenece a una mujer que dijo haberlo visto en un hotel: "Ese señor vino un día. Era un freak. Germán Kiczka. Vino, se quedó una noche, desayunó y se fue. Me acuerdo que lo puse en la 27, pero hace un rato ya". Hay que destacar que Kiczka es buscado de manera intensa desde el jueves 22 de agosto, luego de que la legislatura provincial haya aprobado por mayoría su desafuero, lo que derivó en un allanamiento en Apóstoles para detenerlo, algo que no se concretó ya que se dio a la fuga. Frente a este escenario, la Justicia solicitó a la Interpol el pedido de captura nacional e internacional, sumado a intensos operativos para dar con el acusado.

Patricia Bullrich y Germán Kiczka

Las autoridades consideran que el ex diputado habría dejado el país por algún paso fronterizo ilegal. "Nosotros lo empezamos a buscar desde que la provincia nos avisó, ya tenemos la tarjeta roja de Interpol y lo vamos a agarrar en donde esté", señaló la ministra de Milei.