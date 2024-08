En medio del caso del diputado Germán Kiczka, Javier Milei bromeó con la pedofilia

En los últimos días, el país se paralizó ante el caso del diputado provincial de Misiones, Germán Kiczka, acusado de explotación sexual de menores. Con audios que lo complican, decidió huir de la Justicia y continúa prófugo junto a su hermano Sebastián. Este lunes, Javier Milei decidió bromear en Twitter; y, como si gobernar un país entero no fuera tarea complicada, el presidente pasó la mañana dando retweets a chistes sobre el caso de pedofilia.

El usuario @StockAvenger1 compartió una imagen del diputado de La Libertad Avanza junto a Martín Tetaz, miembro de la Cámara de Diputados de la Nación, quien visualmente queda a una estatura menor: "Prueba gráfica del diputado pedófilo de Misiones queriendo abusar de un pibito", escribió. Un comentario que generó la repulsión de muchas personas, menos de quien lidera el país.

Germán Kiczka, diputado acusado de explotación sexual de menores

Javier Milei retweeteó aquel posteo y se encargó de lavarse las manos y no reconocer al diputado Kiczka como parte de su espacio: "Información falsa de un medio con abstinencia de pauta", comenzó otro de los tweets que compartió en su perfil: "Le dicen libertario a un peronista que se rodeó de radicales y entró con Juntos por el Cambio", continuó dando a entender que los verdaderos trolls (usuario que busca provocar o empobrecer una información) son los periodistas.

Aunque el "León" se quiera desprender Kiczka, el 8 de agosto el acusado de explotación sexual visito la Casa Rosada, donde se llevó adelante una entrevista con el secretario de Prensa, Eduardo Serenellini, junto a la diputada de La Libertad Avanza, Florencia Klipauka Lewtak, y al legislador provincial de Activar, Pedro Puerta. Una reunión que fue compartida en las redes sociales de aquellos que estuvieron presentes.

El bochornoso retweet de Javier Milei

Otros hechos repudiables de Javier Milei

El chiste sobre pedofilia no fue el único momento público en el que el mandatario no resguardó la seguridad de los menores del país y se los colocó como enemigos. En octubre del año pasado, cuando se encontraba en campaña electoral, Milei comparó al Estado con un pedófilo: "El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes con los nenes encadenados y bañados en vaselina. Y los políticos son los que ejecutan el Estado. Entonces tenemos que entender que nuestros verdaderos enemigos son los políticos", dijo en una entrevista con Luis Novaresio.

No fue la primera vez que el presidente usa la pedofilia para ejemplificar actos políticos. Un año atrás de aquella entrevista, escribió en X: "La corporación política es más peligrosa para el capital que un ejército de pedófilos con síndrome de abstinencia en un jardín de infantes". Años antes, en 2017 particularmente usó otro ejemplo relacionado a lo sexual al aseverar que "la capacidad del Gobierno para satisfacer las necesidades de bienestar son similares a la de un eyaculador precoz ante una mujer ardiente."

Javier Milei se burló del gobernador de Chubut con un edit de su rostro

Ya siendo el elegido del pueblo para gobernar, en febrero del corriente año, Milei dio "me gusta" a un comentario en la misma red social en cuestión, donde se discriminó a las personas con síndrome de Down. En aquel entonces, la plataforma permitía a los usuarios visualizar los likes que daban todas las personas, actualmente esta opción no permanece disponible, siendo el propietario de la cuenta el único habilitado para ver sus propios likes.

Javier Milei se burló del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, al retratarlo en una foto con los rasgos de una persona con Síndrome de Down. Una edición de mal gusto: "¿Qué ejemplo le da el presidente de la Nación a las nuevas generaciones? El ejemplo es la burla, el odio, el insulto", había salido a defenderse el patagónico.