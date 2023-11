"La pusimos para...": la insólita excusa de Nalbandian tras haberle puesto una cámara a su ex para espiarla

Este es otro nivel de machismo, hostigamiento y acoso. Salió al a luz el caso más escandaloso del año que visibiliza la verdadera cara del ex tenista David Nalbandian (41); la causa se la inició su ex pareja Araceli Torrado (29) cuando un día le pareció raro que desde una ventanilla de ventilación había un brillo extraño, lo que encontró fue terrible: su ex había instalado una cámara que apuntaba a su cama. Araceli no lo dudó: el ex tenista quería espiarla e inteligentemente lo llamó para comprobar su teoría. En esa charla que trascendió en las últimas horas, Nalbandian alega que lo había hecho "para entenderla mejor".

Cámara que usó Nalbandian para espiar a su ex pareja

El infierno que empezó a vivir la denunciante no tuvo precedentes, contó que tenía ataques de ansiedad y que hasta se "brotó" por los nervios que la invadieron al saber la verdad. El hecho fue llevado a la justicia, más precisamente a la fiscalía N° 18 de la Ciudad que desestimó la denuncia porque "no consistía en un delito".

El hecho fue mucho más allá cuando el abogado de Torrado, Martín Olari Ugrotte, apeló la decisión y pidió una orden de restricción para el deportista tras hacerse pública la charla del acosador en la que confiesa que efectivamente le había puesto una cámara en su dormitorio.

David Nalbandian

Ahora, el ex N° 3 del mundo está acusado por acoso sexual, hostigamiento y violación de domicilio ante la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo de la Ciudad que recibió dos pruebas fundamentales: una es un video del hermano de Torrado desarmando el ducto de ventilación que contenía la cámara y la segunda prueba es la confesión telefónica de Nalbandian.

Sale a la luz la conversación entre Nalbandian y Torrado

Uno de los medios de prueba para que se dé curso a la causa es la conversación en la que el ex tenista confiesa que sí le había instalado una cámara y la justificación es insólita. Aquí va:

Nalbandian : "¿Querés que sea honesto? La pusimos ese día. No la pude ver porque no sé qué quilombo hay con Internet que no se puede ver. Así que no vi absolutamente nada".

Chat como medio de prueba

Torrado : "¿Con qué fin hiciste esto? ¿Sos un degenerado que querés verme en bolas cuando duermo, tenés morbo de verme con alguien o ver si traía chabones? Contame la posta"

Nalbandian : "La posta es... Hay un montón de veces que no te entiendo. Con la única intención que fue, es de entenderte un poco más, de empatizar un poco más de alguna manera"

Típico de machirulo

La pareja ya era insostenible. Araceli recuerda que el contexto en el que él la espiaba era de persecución y celos extremos por parte de él.

La situación de angustia escaló cuando desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad archivó dos veces la denuncia tras haber desestimado la prueba de la cámara y las cautelares de la querella.

David Nalbandian

De esto se agarró Nalbandian que rompió el silencio con el diario Clarín. Su respuesta no dista mucho de los varones violentos que ejercen violencia machista contra sus parejas; primero dijo que "ya hay un dictamen del juez, fíjense bien antes de hablar".

Impertinente y ordinario, también dijo: "Quieren plata y fama". A lo que el abogado de la denunciante contestó: "La denuncia fue archivada dos veces. Una ex pareja denunció, se la archivaron. La fiscalía de Cámara revisó y otra vez se lo archivó. La fiscalía sostiene que rogar para volver no es hostigamiento por violencia de género".

Una nueva y escandalosa denuncia

"¡Increíble que tapen con cholulaje a un acosador así y que permitan que vaya haciendo este tipo de cosas!", expresó Torrado tras compartir en un posteo una denuncia anónima de una persona que habría sufrido una situación de abuso por parte del ex tenista: "Quiero decirte que te creo porque también pase por una situación similar con él", empezó y continuó: "Se aprovechó de mí estando alcoholizada, ya habíamos estado antes pero esa vez fue distinta porque me encerró en un baño a oscuras con él y un amigo de el cuando le había dicho que no quería estar con otra persona".

La nueva denuncia pública que se le suma a Nalbandian es terrible: "Me dejaron marcas en todo el cuerpo, más tarde por suerte pude volver a estar más consciente y me fui pero jamás me animé a hablar. Me sentí violada, vulnerada y abusada en todo sentido", expresó y siguió: "Por favor si vas a compartirlo tapa mi nombre porque no me interesa que se sepa esto de mí, solo compartirte mi experiencia para lo que necesites y tengo chats que lo comprueban".