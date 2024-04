La verdad de Lucas Benvenuto triunfó sobre Jey Mammón: "La Justicia volvió a decir que no miento, el fallo está firme y es inapelable"

"Si alguien me hubiese dicho antes de comenzar mi camino hacia la verdad que esto iba a ser muy difícil, que me iban a tildar de mentiroso, que la justicia puede no ser justa, que iba a sufrir de ansiedad, bronca, dolor.... haría lo mismo una y otra vez", empezó Lucas Benvenuto el denunciante por abuso sexual de Jey Mammón que acaba de demostrar ante la justicia, que todo lo que había dicho era verdad.

La única carta que tenía -y bien jugada- Mammón es que Lucas no había hablado antes. Como contestando a esta acusación, el denunciante reflexionó: "Hablaría, denunciaría y me armaría de valor todas las veces que fueran necesarias. Muchos juzgan los años de silencio: 'Por qué no habló antes?'", y agregó: Ese fue quizás mi peor enemigo, que no me creyeran porque no salí corriendo a gritarlo y cuando lo hice, no me creyeron. Los sobrevivientes hablamos cuando podemos, por eso es tan importante la imprescriptibilidad".

Jey Mammón rompió en llanto en un video en el que aseguró "yo no lo violé", haciendo referencia a Lucas

💣Bombita. Jey Mamón presentó una declaración que constó de 7 testigos, 24 capturas de pantalla, 15 audios y 43 páginas para acusar a Lucas de querer "difamarlo" por "despecho".

Estas palabras que Benvenuto expresó a través de su cuenta oficial de Instagram, tuvo basamento en los dichos de su abogado Javier Moral en el programa "Entrometidos": "Evidentemente todo lo que dijo Lucas es verdad porque de otra manera se podría haber demostrado que mentía. A pesar de los testimonios, de los escribanos, de las certificaciones, de los videos, de las notas periodísticas, esto no es delito y Lucas en consecuencia no mintió en consecuencia de que usted no puede demostrar que Lucas miente".

Lucas cada vez más cerca de la verdad

Desde 2020, Lucas viene luchando social y judicialmente para reabrir la causa en que ya había sido prescripta en contra de Jey. Él denunció que el humorista tenía 32 años cuando mantuvo relaciones sexuales con él, que por ese entonces tenía 14 años.

Jey Mammón no actuaba solo, sino que era parte de los "Boy Lovers", un grupo de pedófilos que abusaba de menores de edad y que, según pudo demostrar Lucas, el modus operandis era terrible: "Te convocaban por las plataformas en la que se usaba en la época de los floggers".

Lucas Benvenuto a sus 14 años, cuando fue abusado por Jey Mammón

Mammón compartió ese espacio con Roberto Santi que también fue denunciado por Lucas y que, en palabras de su abogado: "Lo tuvo secuestrado durante 9 meses en el fondo de una librería que no solo lo abusaba, sino que también lo filmaba".

Es toda esta situación y más detalles escabrosos con lo que Lucas batalla día a día y ahora, anunció que la Justicia falló a su favor: "Esta vez la Justicia dijo que no había delito por el cual querellarme. Una vez más -cuando los tiempos procesales le permiten expedirse- me da la razón. El fallo está firme y es inapelable. Igual que el otro".

Con un sabor agridulce, Lucas dejó esclarecido: "Es un paso hacia adelante, pero yo -y muchos que están en situaciones similares- necesitamos la verdad completa, no a cuentagotas, necesitamos condenas firmes, de cumplimiento efectivo".

Sin embargo, todavía queda un largo recorrido en la búsqueda de Justicia: "Todavía estoy esperando que resuelvan el caso de Roberto Santi, que escudado en cuestiones procesales, está esperando en su casa -después de haber sido liberado durante la pandemia- que la Corte disponga si su fallo está firme o no".

Lucas Benvenuto en la actualidad

Lucas expresó con contundencia: "Necesito mi verdad completa, necesito que las condenas queden firmes. Todos los sobrevivientes necesitamos que la sociedad, a través de sus instituciones, nos digan: 'sí, es verdad, tenés razón y quién te hizo daño, va a cumplir con la pena que le corresponda'".

En el comunicado que tiene varios miles de likes, Lucas refirió: "Esta vez, en un tiempo relativamente breve, la Justicia volvió a decir que no miento, que no cometí ninguno de los delitos de los que la persona que denuncié me acusó en un relato forzado y falaz".

El comunicado de Lucas Benvenuto

Por último, tuvo un gesto de agradecimiento para con todas las personas que permanecieron de su lado en momentos tan difíciles: "Gracias al doctor Javier Moral, quien siempre además de patrocinarme, me cuidó como a un hijo. Gracias a todos los que están a mi alrededor y me hacen la vida un poco más linda cada día. Gracias esta vez a los jueces que intervinieron, por su sensatez y su agilidad. Gracias a todos los que me creyeron y me siguen creyendo. Gracias por el apoyo y el cariño".