Murió Ariana, la nena de cinco años, única sobreviviente de la familia Telliz: qué pasará con el adolescente que los atropelló en Entre Ríos

El siniestro sucedió el pasado 3 de abril cuando el auto en el que viajaba Octavio Telliz y su familia (Daniela, su esposa, y sus dos hijos, Ariana e Ian) fue impactado por otro vehículo conducido por un adolescente de 16 años; tanto él como su acompañante, de quince años, resultaron ilesos.

Según informó la policía de Entre Ríos, padre e hijo murieron en el acto, mientras que la mujer murió una semana después y el domingo 14 de abril, la familia de las víctimas confirmaron el fallecimiento de la niña, tras permanecer internada durante una semana en el Hospital Masvernat.

El accidente ocurrió en la ruta 44, en el kilómetro 3, en Entre Ríos.

Según relató un testigo del accidente a TN (cuya identidad prefirió no develar), la familia Telliz volvía de Federación hacia Concordia junto a dos parientes y amigos que ocupaban otro vehículo durante el último feriado XXL, cuando el conductor del Chevrolet Cruze que se había cruzado de carril los chocó, provocando que Octavio perdiera el control de su auto y chocara contra la banquina. "Habíamos ido a pasar el día. Ellos venían detrás de nosotros, atrás de todo. De repente vimos que se les cruzó un auto a toda velocidad y los chocó imprudentemente", contó.

"Octavio iba conduciendo y murió en el acto. Su hijo Ian iba sentado atrás de él, que también recibió fuertes heridas y falleció ahí mismo", además detalló: "Este inconsciente, que después nos enteramos de que era menor, dejó en agonía a Daniela y a Ariana".

La familia de Daniela, la madre de los niños, confirmó que se encontraba en estado crítico con múltiples lesiones graves y que murió finalmente el miércoles por la tarde, mientras que Ariana, de cinco años, falleció e las primeras horas de la mañana del domingo también producto de los golpes.

El padre y el hijo murieron en el acto.

Tras confirmarse el deceso de la niña, familiares, amigos y conocidos realizaron una marcha desde Concordia hacia Federación para pedir respuestas a las autoridades para que la fiscalía (a cargo de Josefina Penon Busaniche), avance con la investigación. Sin embargo, saben que al tratarse de un menor de edad, el juicio no podría llevarse adelante porque es inimputable.

El testigo del hecho, recalcó en este sentido: "No queremos que esto quede en la nada, necesitamos que se haga justicia. Se trata de un menor de edad manejando un auto sin carnet de conducir. Mató a cuatro personas y no puede quedar impune. Encima, sabemos que es hijo de una persona con mucho poder en Concordia".

Familiares y amigos piden justicia.

Los familiares de las víctimas insistieron en que el joven conductor debe ir preso y que tiene que afrontar los cargos por homicidio con dolo eventual. En este sentido, José Pereyra, amigo de los Telliz, expresó en diálogo con El Once: "El chico sigue en la casa como si no hubiese pasado nada y vamos en busca de justicia, otra cosa no queremos".

Otra de las amigas de las víctimas, María Campondónico, expresó al mismo medio su angustia y resaltó: "Vamos a pedir justicia. Sabemos que hay culpables y no solo el menor de edad que chocó, sino también sus padres por entregarle el auto".