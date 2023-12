"Lo primero que me acuerdo...": habló la joven de 17 años atropellada en Navidad por ladrones

En la noche de Navidad, una adolescente de 17 años llamada Milagros, de la localidad bonaerense de Valentín Alsina, realizó el brindis con su familia y se sentó en la vereda para encontrarse minutos más tarde con su pareja. Sin embargo, el encuentro no sucedió debido a que fue atropellada por una camioneta cuya conductora huía a toda velocidad para intentar escapar de un asalto.

La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad de una vivienda ubicada sobre la calle Brasil al 2800, en el partido de Lanús. La grabación fue viralizada en las redes sociales y publicada por TN, donde se puede apreciar cómo el vehículo negro en el que se trasladaban los delincuentes a contramano intentaban cometer el asalto. La joven se percató de la situación, pero volvió a centrar la vista en su teléfono minutos después, comunicándose con su pareja.

La joven esperaba al novio en la vereda.

Luego, el automóvil donde viajaban los delincuentes se detuvo y tres de ellos bajaron y amenazaron a una mujer que conducía una camioneta color blanca, quien huyó ante la actitud sospechosa y violenta de los asaltantes y aceleró a toda velocidad para escapar. Allí fue cuando perdió el control del vehículo y atropelló a la adolescente, quien no llegó a huir a tiempo.

La suegra de la joven reconoció en diálogo con TN que "la sacó barata" y que podría haber sido peor: "Tiene rota la clavícula y le dieron 4 ó 5 puntos en la cabeza, ahora tiene que hacer reposo", detalló.

Por su parte, el joven que es el novio de la víctima remarcó que la Policía y la ambulancia tardaron mucho tiempo en acercarse al lugar del hecho: "La Policía tardó 200 horas en llegar y cuando llegó, no me dejaron agarrarla para subirla a un auto y llevarla a un hospital. La ambulancia tardó un montón, no entiendo por qué no hay una ambulancia en cada comisaría. Ella estaba inconsciente y tirada en el piso. No sabía qué hacer", reclamó.

"Lo que la salvó es que el auto la chocó y eso hizo que volara contra la reja. Si la hubiera pasado por encima, la mataba", concluyó el novio de la joven, quien detalló además que ya fue dada de alta y debe permanecer bajo observación de los médicos a domicilio.

En medio de la confusión y la conmoción de los vecinos, los delincuentes se mostraron sorprendidos y huyeron del lugar, no sin antes robarle las pertenencias a la mujer que atropelló a Milagros y a la propia víctima, que yacía en ese momento inconsciente sobre la vereda.

La joven atropellada también hizo declaraciones a la prensa y aseguró estar viva "de milagro o suerte" al considerar que era algo que tenía que pasar. "Lo primero que recuerdo es haber estado en el hospital con mi novio y mi abuela", comentó y luego detalló: "Lo de la clavícula entiendo que se va a reconstruir solo y que los demás dolores van a ir pasando con el correr de los días".

La denuncia fue radicada en la comisaría número 3 de Lanús, cuyos efectivos buscan a los delincuentes que continúan prófugos de la justicia. Todos ellos fueron identificados gracias a las cámaras de seguridad y a las cintas y testimonios brindados por los vecinos y las propias víctimas.