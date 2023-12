"Le caían los pedazos de piel": su esposa le pidió que dejara de tomar alcohol y la mató frente a sus hijas

Era la noche de Navidad cuando Carmen Andrea Aguirre le pidió a su esposo, Matías Aragone, que dejara de tomar alcohol, luego de que pasara las fiestas consumiendo bebida alcohólica que se le pusiera enfrente y a causa de que su estado de ebriedad ya era evidente. El hombre no solo hizo caso omiso a su pedido, sino que agarró un cuchillo que se encontraba cerca suyo y atacó a Carmen hasta matarla frente a sus hijas, de 9 y 11 años de edad.

El hecho ocurrió pasadas las 22 del lunes, en la casa que el matrimonio compartía en calle Ameghino 58, de barrio El Bosque, en la localidad de Salsipuedes de las Sierras Chicas, unos 35 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba. Tras el contundente pedido de su esposa, Aragone tomó un arma blanca y la apuñaló hasta matarla. Luego, al darse cuentas de lo que había hecho, se hirió intentando quitarse la vida, todo frente a sus pequeñas hijas.

Afortunadamente, las nenas lograron escapar del lugar y salieron de la casa al grito de auxilio. "La están apuñalando, la están apuñalando", contó uno de los vecinos que socorrió a las nenas y dio aviso al 911. "Estaban llenas de sangre, con las manos cortadas, le caían los pedazos de piel", relató el hombre en Arriba Córdoba. Según contó, envolvió a una de ellas con un toallón y, luego, otra vecina le pidió que fuera a ver qué había pasado, mientras se quedaba a cuidarlas.

Mató a su esposa porque le pidió que dejara de tomar

Al abrir la puerta, fue testigo del escalofriante episodio: "Cuando llegué vi toda la situación, el tipo estaba descocado y no me animé a entrar, no pude hacer nada". De acuerdo a sus dichos con el medio cordobés, Aragone se encontraba de pie, ensangrentado, "con la remera rosa y un cuchillo en la mano". Al llegar, los efectivos de la Policía ingresaron al lugar de los hechos y se toparon con el cuerpo ya sin vida de Carmen.

Y a su lado estaba su esposo, quien seguía en estado de shock con el cuchillo en la mano. Sin embargo, cuando las autoridades se disponían a detenerlo, Aragone intentó herirlos utilizando la mismo que usó para matar a su esposa, por lo que fue reducido con disparos y trasladado de urgencia debido a las heridas al hospital Tránsito Cáceres de Allende, donde finalmente falleció este martes. El femicida recibió al menos un tiro en una de sus piernas y agonizó durante toda la noche.

Además del disparo, el agresor presentaba heridas cortantes en su cuerpo y si bien aún no se confirmó, los investigadores creer que no fueron consecuencia de la defensa de la víctima y que se las autoprovocó tras matar a su esposa.