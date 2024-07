Los nexos entre el ex abogado de Laudelina y el poder político de Corrientes: Valdés, cada vez más complicado

En medio de la búsqueda por la desaparición de Loan, un nombre que se acentuó en los últimos días es el de José Codazzi, ex abogado de Laudelina, tía del menor. Durante este mes de la causa su vinculación con el caso y con el gobierno de Corrientes llamó la atención de más de uno.

Al comienzo de la búsqueda nada sorprendía sobre su figura. Pero todo cambió el viernes 28 de junio por la noche cuando fue con su clienta, la tía de Loan, hasta un fiscal provincial para declarar que el menor fue atropellado por el matrimonio detenido, María Victoria Caillava y Carlos Pérez.

Frente a este escenario, el caso se centró en dicha hipótesis, pero también en quién es Codazzi. Esto se suma a que esta semana la hija de Laudelina, Macarena, declaró en el Juzgado de Goya y sostuvo que "una persona" había sobornado y amenazado a su mamá para que declare que Loan murió en un accidente. Horas después de dicha declaración, fue la propia joven quien confirmó que "esa persona" se trataba de Codazzi.

Mientras las preguntas se incrementaban, las respuestas sumaban más información. Una foto de Codazzi con Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, se viralizó en redes sociales y todos expresaron su enojo por la posible relación.

Aún así, la posible denuncia en Comodoro Py informada por Fernando Burlando contra el Gobierno de Corrientes refuerza la hipótesis de que la política tuvo y tiene un rol fundamental en el caso que conmueve hace un mes al país.

Burlando acorrala a Valdés: denunciará al Gobierno de Corrientes por encubrimiento agravado

"Dónde voy a encontrar una persona en Corrientes que se atreva en la provincia a investigar una situación de estas características, donde senadores, gobernadores, funcionarios policiales, están involucrados", sostuvo Burlando.

En este marco, el abogado subrayó que "la situación es inmanejable...", y que hay "varios motivos" por lo que él y su equipo decidieron hacer la denuncia.

"Por lo menos es encubrimiento agravado, no es una pavada. ¿Dónde quieren que denuncie esto si no reacciona la Justicia? Cuando se habla de Valdés y de funcionarios, la Justicia no reacciona, ¿o no lo ven?", manifestó en diálogo con TN.

En las últimas horas Burlando también estuvo en la boca de los medios ya que pidió la detención de Macarena, la hija de Laudelina, por "inventar la hipótesis del accidente".

"¿Se puede ser tan porquería de manipular pruebas y hablar insensiblemente como la han hecho? Son miserables. Esto no debe quedar solo en un comentario, es digno de investigarse. Estamos diciendo que la persona que inventa que hubo un accidente fue acompañada por un senador", sostuvo.

Quién es Codazzi

En un comienzo fue interventor del Registro Automotor de la localidad de 9 de Julio, pero en 2018 fue desplazado por diversas irregularidades durante su gestión.

Ya siendo abogado, estuvo implicado en casos importantes de la provincia como, por ejemplo, la condena contra su cliente, Leonel Alberto Sánchez, a la pena de 14 años de prisión por ser "autor material penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con la víctima, en la modalidad de delito continuado" contra una menor.

Años después, según confirmaron fuentes del caso, se habría contactado con Antonio Benítez, pareja de Laudelina y que está detenido por el caso Loan, para que la represente.

Asimismo, otro detalle que llamó la atención es que su esposa, Guillermina Traverso, es reconocida en la provincia por ser la reina en los carnavales locales con la Comparsa Yasi Bera.