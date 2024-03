"Por favor papá no nos dejes": el grito desgarrador de los hijos del hombre asesinado a balazos

"Por favor, no me dispares que tengo dos hijos". Esta fue la súplica que le hizo Sebastián Villarreal a los dos delincuentes que lo interceptaron cuando salía de su casa rumbo al trabajo para robarle la moto. Pese a que no se resistió, les entregó el vehículo e imploró por su vida, los motochorros le dispararon dos veces. De acuerdo a la investigación, el hecho ocurrió el jueves alrededor de las 6 de la mañana sobre la calle Fulgencio Montemayor al 2300, en el barrio Yofre Norte de Córdoba.

Lo asesinaron para robarle la moto en Córdoba: "Tengo dos hijos, no me maten"

En ese momento, Villarreal estaba saliendo de su casa para ir al trabajo: una empresa de plásticos. Fue entonces que dos motochorros lo atacaron para robarle y, antes de fugarse en ambas motos, le dispararon dos veces en el pecho. Tras el hecho, una vecina del hombre relató a la radio Cadena 3 que al sentir ruidos afuera se asomó y escuchó cuando la víctima de 45 años decía: "Por favor, no me dispares que tengo dos hijos".

De acuerdo con la mujer, cuando pudo salir de su casa para socorrerlo Sebastián "ya estaba herido". "Pensaba que era la cabeza pero tenía el casco. Todos los días pasaba por acá, era muy buena persona, tiene dos hijos, así que quedan solitos los chicos", lamentó. Según describió, al escuchar los disparos y luego de que los delincuentes huyeron, los hijos de la víctima salieron en su auxilio a los gritos: "Por favor papá no nos dejes, fuerza por favor, quedate con nosotros", decían.

La suegra de la víctima, Olga, dialogó con algunos medios locales y explicó que su yerno "salía a trabajar como todos los días": "Vinieron dos en moto, le pidieron la suya, él se las entregó y pidió que no lo mataran, pero igual lo acribillaron". "Lo que sucedió afecta a toda la sociedad. Toda la familia está viviendo con dolor y miedo. Es tremendo pensar en un futuro con inseguridad, con violencia y sin poder salir de la casa. Ya no quedan esperanzas", agregó Melisa, la concuñada de Sebastián.

El dolor de la familia de Sebastián

En diálogo con Canal 12 de Córdoba, Ricardo, cuñado del hombre asesinado, advirtió sobre los delincuentes: "Ya no les importa nada, lo mataron como un perro. No les importa nada porque las condenas son leves. Sebastián se la pasaba trabajando y con los chicos. La bronca que nos queda es que nos quedamos con un montón de ganas de compartir cosas, mi hermana la estaba pasando muy bien con él".

El subjefe de la policía provincial, comisario Alejandro Mercado, se reunió con los familiares de la víctima y reconoció que fue "un hecho aberrante". Además, aseguró que desde el ministerio de Seguridad se "trabaja diariamente en el combate contra los delincuentes y contra la droga".

Familiares y vecinos se movilizaron en la intersección de Malvinas y Altolaguirre, en la capital provincial

En este marco, familiares y vecinos se movilizaron este jueves en la intersección de Malvinas y Altolaguirre, en la capital provincial, para reclamar justicia por Villarreal. También pidieron "más seguridad en los barrios" y el fin de la impunidad "para los delincuentes". La causa quedó en manos del fiscal de instrucción Andrés Godoy, quien ordenó las medidas procesales para la identificación y detención de los homicidas, que por el momento fueron identificados pero están prófugos.