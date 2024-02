Tiene 17 años y lo atacaron entre varios durante "el Último Primer Día": "De pedo no terminó peor"

El ataque ocurrió cerca de las cuatro de la mañana del lunes en la esquina de las calles Acuña y San Martín, Río Tercero. En ese momento, un numeroso grupo de adolescentes celebraban el UPD (el Último Primer Día de la secundaria en el inicio del ciclo lectivo) cuando un chico oriundo de Tancacha que había salido a bailar con compañeros recibió una feroz golpiza que casi le cuesta la vida. "Me salvé de la muerte", relató la víctima de 17 años en las redes sociales.

El UPD se trata de un nuevo ritual que los estudiantes llevan a cabo, en la mayoría de los casos, durante la noche previa al inicio de clases y van todos juntos al colegio en una suerte de caravana. En otras ocasiones, se encuentran unas horas antes del comienzo de clases. En esta nueva tradición, por lo general, se promueve el consumo de alcohol y los alumnos luego van comenzar su rutina con una fiesta previa con bombos y bengalas.

Medios locales señalaron que la violenta secuencia -que fue registrada por los teléfonos celulares de los curiosos- ocurrió a partir de las 04:30. En ese momento, las autoridades fueron alertadas de una "feroz golpiza" que estaba ocurriendo a metros de un local bailable. Según trascendió, la víctima recién había salido de un boliche al que había ido a bailar con sus compañeros antes del inicio de las clases cuando fue interceptada por un grupo de jóvenes que lo atacó hasta dejarlo inconsciente.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, se toparon con el joven de 17 años ensangrentado y tirado en la esquina de Acuña y San Martín. Estaba "con el torso desnudo, tendido en el suelo y con el rostro ensangrentado". A través de uno de los tantos videos grabados por los testigos del lugar se puede ver como los agresores golpean y le dan patadas a la víctima hasta que uno de ellos la agarra con fuerza y la arroja contra contra el pavimento dejándola inconsciente.

Los gritos y la desesperación de los presentes hicieron que esto no pase a mayores y el adolescente de 17 años sólo presentó una lesión en la nariz y escoriaciones en la espalda. "Fue trasladado y asistido en el hospital", relataron las fuentes del caso. "No puedo dejar pasar lo que me pasó el domingo, de pedo no terminó peor. Pero, la posta, mañana le puede tocar a uno de ustedes", escribió la víctima -que no pudo identificar a los agresores- a través de las redes sociales.

El descargo de la víctima

El joven pidió por Justicia y reclamó: "Necesitamos hacer algo, no puede seguir así. Esto va más allá de mí, es por todos nosotros. Por favor, paren la mano con esta gente. No podemos permitir que sigan haciendo de las suyas. Necesitamos Justicia, loco. Todos merecemos vivir tranquilos". Según explicó, "no puede borrar de su cabeza" el ataque que recibió y destacó que desde ese día "no duerme" ni volvió a salir por temor. El caso es investigado por la Fiscalía de Segundo Turno de Río Tercero.