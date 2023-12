Preocupante denuncia en un colegio de La Boca: "Planeaban secuestrar, violar y matar a sus compañeras"

Hace al menos una semana, la cuenta de X (antes Twitter) @Aftergloflor, conocida por tirar data sobre recitales de Taylor Swift y otras artistas de la industria del Pop, hizo un parate en su actividad para denunciar unos chats enviados por una seguidora que quiso hacer pública su denuncia. Allí, le envió unos chats donde ella y sus compañeras del colegio San Juan Evangelista de La Boca eran amenazadas por un grupo de varones del 4° año, que planeaban secuestrarlas, violarlas y matarlas.

"Me escribieron para que cuente una situación que está pasando en el colegio San Juan Evangelista de La Boca, donde un grupo de varones de 4° año estaban planeando secuestrar y violar a algunas de sus compañeras. Voy a dejar los chats abajo, pero dejo acá la advertencia de que son bastante fuertes", escribió la usuaria de la red social, y su rápida difusión, con casi 2 millones de visualizaciones, llegó a los ojos de la Justicia.

Los aberrantes chats.

Los mensajes son extremadamente violentos. Allí, se puede ver como el grupo de chicos se ríe de sus compañeras y pretenden abusar de ellas "por feminazis". En los escritos, también prometen descuartizar a una de ellas y "tirar a otra en el río" para que muera ahogada.

Además, los chicos llegaron a detallar que la intención de la emboscada era también grabar las agresiones para poder mirarlas más tarde. Sus palabras tenían una dirección, los nombres y los apellidos de las adolescentes involucradas.

Ante la viralización de la conversación, el personal de la Comisaría Vecinal 4C, se dirigió al colegio ubicado en la calle Olavarría y allí mismo, las fuentes policiales activaron el protocolo establecido para este tipo de situaciones, sobre todo perpetradas entre adolescentes.

Sin embargo, las víctimas declararon también que la directora del colegio pidió "que no hablaran" y que no quería hacerse cargo de la situación. Más tarde, el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes dio intervención y señaló que los alumnos debían continuar tomando clases pero de forma virtual, para no cruzarse con las chicas involucradas en los chats. Además, la Policía de la Ciudad realizó consultas pertinentes en la Justicia sobre cómo proceder ante esta situación.

El caso cayó en manos de la fiscal porteña Carolina Aneley Zanni, especializada en violencia de género, quien recibió al menos tres denuncias por este mismo hecho puntual. Por este motivo, ordenó cuatro allanamientos en las casas de los alumnos sospechados de realizar las extorsiones, mientras que el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del MPF porteño participó de los procedimientos.

Los chats son causal de investigación

El grupo de jóvenes, lejos de temerle a las denuncias radicadas por sus compañeras y de que sus caras se hicieran virales en las redes sociales, publicaron una historia en su cuenta de Instagram donde afirmaban: Soy re violín y no me importa la cana y la puta directora del colegio me la re chup...", arrobando a cada uno de los involucrados.

Por su parte, una de las alumnas afectadas hizo su propio descargo en su cuenta de Instagram y remarcó: "Hoy es cuando no nos callamos más. Hoy es cuando decido escrachar a estos asquerosos de mierda, enfermos y violadores porque no tienen otra definición. Hoy hablo en nombre de todas las chicas del San Juan Evangelista, que fueron novias, amigas y compañeras de todas estas larvas (....). Esto no es un chiste, es una realidad. No olvido ni perdono", escribió, con fotos del chat que había sido viral.