Puñetazos, cortitos y codazos: el violento ataque del hijo de "La Bomba" Tucumana a su ex pareja

Un repudiable video en el que se ve a Tyago Griffo, hijo de Gladys "La Bomba" Tucumana, golpeando a su ex pareja Azul López. se viralizó con fuerza recientemente y generó el repudio de propios y extraños. Mientras tanto, el abogado del cantante desconoció que el protagonista sea él y aseguró que confía plenamente en su cliente. Según la versión que reveló LAM, ella teme que nunca le pague el dinero que le debe con el cual compró el autobús que usa para las giras.

El video es esclarecedor y no deja espacio a las dudas. Allí se ve cómo Griffo golpea con puños, cachetazos y codazos a la modelo con la que tiene una relación desde hace más de una década. Según los panelistas de LAM, el mismo viene circulando desde hace meses en Córdoba, pero su trascendencia nacional es de los últimos días.

La versión indica que el hijo de "La Bomba" comenzó a tener actitudes tóxicas hacia ella y a correrla de su carrera de modelo por celos. Inclusive, lo que afirmaron los panelistas del ciclo de América TV es que "él la quería invisibilizar". Al mismo tiempo, si primera ruptura fue cuando él le fue infiel con Rocío Robles, en la época en la que estaba en el Bailando por un Sueño, codeándose con Marcelo Tinelli.

Después de eso, cuando volvieron todo se volvió mucho peor. "Él empezó a estar tan intenso para volver con ella, que la habría tomado del cuello en un boliche en 2017, que la llevó a denunciarlo", revelaron en LAM. "Ella no ratificó porque la habrían amenazado. Tyago, su mamá y el padre de él. Habría sido una opción muy violenta, donde ella sintió que no tenía opción y no siguió la denuncia", agregaron.

El video es de 2021, de esta segunda etapa en donde las actitudes violentas habrían sido mucho más frecuentes. El mismo fue capturado por una cámara de seguridad del departamento de López. "Tyago Griffo le debe una suma de dinero importante a ella. Ella prefiere tapar el tema mediático porque necesita ese dinero. Le compró el colectivo con el que gira por el país", afirmaron en LAM. "Ella está incomunicada. De hecho no usa teléfono celular. Está aislada en las sierras de Córdoba", detallaron.

En el programa que conduce Ángel de Brito, además sumaron la versión del abogado defensor de Griffo, Roberto Castillo, ya que ninguno de los protagonistas quiso dar declaraciones públicas. El letrado, ninguneó la situación y hasta sentenció que desconoce si se trata de su cliente o no, lo que se ve en el tape.

Tyago Griffo es hijo de Gladys "La Bomba" Tucumana.

"En realidad esta situación es compleja desde el punto de vista de que no hay una acusación penal. Es un video que trascendió mediáticamente. Me contacté con Santiago. Él estaba viajando a Córdoba, razón por la que no pude tener una entrevista con él. Pero lo cierto es que no hay una acusación penal. Acá lo que tenemos es un video que se filtró de manera malintencionada", opinó Castillo.

"Yo en principio desconozco la veracidad de ese video, que sea Santiago. Veo que hay una edición y no tengo una acusación formal por parte de la Jusiticia para hacer un descargo", lanzó el letrado. "Acá tenemos dos cuestiones: un juicio y un proceso penal, que cuando hay un hecho aparentemente delictivo inicia, y después tenemos un juicio mediático, que es más instantáneo", añadió.

Tyago Griffa entre sus padres.

Al mismo tiempo, remarcó que lo que se ve en el video "es absolutamente repudiable", tanto "desde un hombre hacia una mujer, de una mujer hacia un hombre, de una mujer hacia una mujer y de un hombre hacia un hombre". "Yo no lo vi a Santiago, no tuve una entrevista con él para que me pueda dar su descargo. Veo que es un video editado, se ve por la velocidad. Y por otro lado, no hay una acusación. Es decir, el video se filtra sin denuncia penal", deslizó el abogado.

"En el supuesto de que no haya una investigación penal iniciada, la vamos a iniciar nosotros porque él ahora necesita limpiar el nombre de él, que va a quedar dañado porque socialmente una vez que sale un video como este vos sabés que la condena es automática de la sociedad. Está bien que lo sea cuando la causa lo amerita. Confío plenamente en él. Sé que es una persona que no tiene antecedentes penales, nunca tuvo problemas con la Justicia y no tiene ninguna denuncia que esté en tratamiento", cuestionó Castillo.