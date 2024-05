¡Reapareció Emilia! Habló de su salud y de su supuesto embarazo: "No tenía otra opción"

La salud de Emilia Mernes generó gran preocupación en las redes sociales luego de que la cantante se viera obligada a suspender y reprogramar no uno, sino todos sus shows en el Movistar Arena de Buenos Aires. En el primero, la artista se paró frente a las 15 mil almas que asistieron, consumieron bebidas, comida y el merchandising oficial del estadio para pedirles disculpas. "Quiero pedirles perdón porque no voy a poder hacer el show de hoy. Me siento muy mal", fueron las palabras de la cantante.

En aquella oportunidad, Emilia, que lució una bata y se mostró visiblemente apenada por fallarle a sus seguidores, agregó: "Les quiero pedir perdón de corazón porque realmente no puedo. Intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen pero no puedo, me siento muy mal. El médico me dijo que no puedo hacerlo así y les quiero pedir perdón. Gracias por estar acá". Hasta ese momento, no había trascendido ningún parte médico oficial que detalle el estado de la artista.

De hecho, el cuadro de salud de la novia Duki empeoró, por lo que tuvo que ser internada bajo observación médica y suspender el resto de sus shows. En medio de aquel hermetismo tras su repentina recaída, la producción de la artista reveló detalles de su estado. Emilia fue sometida a una endoscopia que le diagnosticó que padecía una gastroenteritis aguda, lo que requería un período de reposo para su total recuperación.

La productora Fénix Entertainment Group emitió un comunicado oficial en el que informa que, por recomendación médica, se le ha indicado un reposo de 96 horas. En el mismo, agradecieron el apoyo y los buenos deseos de los fanáticos y medios de comunicación durante este difícil momento de la cantante. Pero si bien se esperaba que de tener una pronta recuperación, Emilia iba a volver a los escenarios recién el sábado 18 de mayo en el Arena Aconcagua de Mendoza. Eso no ocurrió.

Y no sólo eso, sino que nada más se supo de la artista hasta que Ángel de Brito lanzó la bomba en LAM. "Yo les hago una pregunta mientras cotorrean... ¿saben lo de Emilia, no?", fueron las palabras del conductor que generaron una catarata de especulaciones entre sus panelistas hasta que Yanina Latorre le preguntó: "¿Está embarazada?". A partir de ahí se originó el rumor que no tardó en viralizarse en las redes sociales y que obligó a Emilia a salir de la cueva para desmentirmo.

El diagnóstico de Emilia

Y es que mientras el Duki ironizó sobre el tema y publicó una serie de historias donde le preguntaba a sus seguidores si preferían el nombre de Cersei (personaje al que le dio vida Lena Headey en Game oif Thrones) o Gohan (el hijo de Goku, el protagonista de Dragon Ball) para la "bendición", Emilia aprovechó el momento para, no sólo desmentir el embarazo, sino para anunciar su vuelta a los escenarios. "Quiero contarles, como muchos ya sabrán, tuve una gastroenteritis aguda muy fuerte y me recomendaron descansar para poder recuperarme y sentirme bien otra vez", explicó la cantante en una serie de historias que subió a Instagram.

Allí, reiteró el pedido de disculpas a sus fanáticos y destacó que ya está trabajando en la reprogramación de las fechas de Uruguay, Salta, Paraguay y Mendoza. "Primero quiero pedirles perdón de corazón porque siento que le fallé, pero realmente no tenía otra opción y necesitaba descansar, me dolía todo el cuerpo, me sentía fatal, realmente no había otra opción. Últimamente estuve con muchas cosas, con lo del tour, con muchas fechas y más allá de eso con muchas cuestiones personales que obviamente revolucionaron mis sentimientos y eso afectó mi salud, así que supongo que el cuerpo me habló y me dijo también que pare un poco", dijo.

Emilia Mernes canceló en dos oportunidades uno de sus shows en el Movistar Arena por una cuestión de salud.

Y continuó: "Pero antes que nada quería pedirles disculpas y decirles que les decía que a veces las cosas no salen como nosotros queremos o como nosotros esperamos y para mí la salud está primero y necesitaba recuperarme para poder brindarles el show que ustedes se merecen. Ahora ya estoy bien, ya volví con todo, me siento muy feliz de comunicarles esto, ya estamos trabajando para la reprogramación de las fechas de Uruguay, Salta, Paraguay y Mendoza, así que en estas semanas vamos a tener ya las fechas confirmadas y las vamos a poder estar comunicando a todos ustedes".

Durante las últimas historias, la artista también agradeció la "paciencia y el amor" que le brindaron durante estas últimas semanas y como no podía ser de otra manera, le hizo un pedido especial a los programas de chimentos: "No estoy embarazada, así que les agradezco si dejan de asumir que siempre lo estoy. Vi que un montón de ustedes se preocuparon por mí y les agradezco de todo corazón. Juro que me muero de ganas por reencontrarnos...entendí que era lo que necesitaba y tuvo que ser así, así que gracias por entender, gracias por la paciencia, gracias por el amor incondicional que me dan, los amo con toda mi alma y nos vemos este domingo en el MP3 Tour".