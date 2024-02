"Qué lindas tetitas que tenés": citó a una menor, lo descubrieron y atropelló a dos mujeres al escapar

Todo ocurrió en la localidad bonaerense de Quilmes. Darío Silvero, de 60 años, se hizo pasar por "veterinario", engañó a una joven de 16 años y pactó un encuentro con ella a través de las redes sociales. Sin embargo, el agresor fue inmediatamente descubierto por los familiares de la menor, los cuales le tendieron una emboscada y lo esperaron en el lugar donde había citado a la adolescente. Pero al advertir que se trataba de una trampa, el hombre aceleró y atropelló a la mamá y a la tía de la víctima.

Las mujeres de 31 y 35 años intentaban interceptarlo junto a otros familiares que lo acusaban de buscar un encuentro con la menor de edad. Si bien logró escapar, el acusado se entregó en la dependencia policial junto a su abogado y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial Quilmes, a cargo de Mariana Curra Samaniego, quien dispuso las diligencias de rigor por el delito de lesiones leves e investiga si hubo la comisión de algún otro ilícito.

En diálogo con varios medios, el tío de la adolescente contó que todo empezó días atrás cuando el acusado se cruzó a la menor en la calle. En ese momento, siempre según el relato del familiar de la víctima, Silvero se hizo pasar por "veterinario" y le dijo que hacía consultas a domicilio. De esta manera, logró intercambiar su número de teléfono con el de la joven y fue un desagradable mensaje que le hizo horas más tarde en una de sus historias lo que reveló sus verdaderas intenciones.

Según las fuentes del caso, los efectivos de la comisaría 1era. de Quilmes arribaron a la intersección de las calles Mitre y Dorrego luego de ser alertados por un accidente de tránsito. "Un degenerado total, vino a buscar una nena de 16 años. Él venía a levantarla en su Toyota negro. La noche anterior le dijo que la quería ver y que no le dijera nada a sus padres, que él estaba con un amigo. Hace tres días que la contactó por primera vez", relató el tío de la víctima, visiblemente molesto.

El hombre detalló que luego de que el primer encuentro entre el agresor y la adolescente fracasara, Silvero la citó entre las calles Mitre y Dorrego. "Le dijo que la quería ver. Primero fue a buscarla cerca de la casa, pero como lo corrimos le dijo ´Bueno, no digas nada y vení sola a Dorrego y Mitre´. Algo quería, se la quería llevar. La primera vez que la citó, vino con otro tipo y después la citó solo. Tenía todo planificado. Nos dijeron que en su celular tenía fotos de más nenas", resaltó.

En el lugar, los policías constataron que un auto marca Toyota Corolla de color negro había embestido a dos mujeres, una de ellas logró colgarse del capot del vehículo y fue arrastrada por 30 metros sin resultar con heridas graves, mientras que a la otra mujer la trasladaron en una ambulancia del SAME al Hospital Iriarte para que recibiera atención médica producto de las lesiones del golpe recibido. "La madre de ella está golpeada en las piernas, la arrastró cinco cuadras", dijo el familiar.

Y sobre su esposa, aclaró que se llevó la peor parte: "A mi señora le cosieron toda la cabeza y está toda golpeada. Ella sigue en el hospital, está en observación porque le abrió toda la cabeza. Gracias a Dios está viva". Ambas mujeres se encuentran fuera de peligro y su estado de salud no reviste de gravedad. A partir del análisis de los mensajes, observaron que el hombre intentaba concretar un encuentro con la adolescente que primero dijo tener 24 años y luego, le aclaró que tenía 17.

Al arribar al lugar, fue interceptado por los familiares con intenciones que aún no se han esclarecido. "Cuando ella lo agenda, él le había dicho que era un veterinario que iba a domicilio, le manda ´qué lindas tetitas que tenés´ cuando sube un estado. Fuimos a buscar a la policía y estaban tomando café en la estación de servicio. Estuvimos 40 minutos esperándolos, al final no existe para una mierda la policía de Quilmes. La nena está asustada y no quiere salir de la casa", sentenció el tío de la víctima.