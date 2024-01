Quién era Eugen, el ciudadano ruso baleado por la espalda por motochorros: iba a ser papá en 10 días

Eugen Sipatov era un ciudadano ruso de 40 años que se mudó a Argentina para cumplir el sueño de tener su casa propia y vivir con su familia. Su esposa (oriunda de Ucrania) está a punto de dar a luz y se topó con la peor de las noticias: su marido fue asesinado a quemarropa por un grupo de cuatro personas que lo asaltaron justo en la vereda de su casa.

El relato es escalofriante: Eugen se encontraba al frente de su casa a las 21.40 cuando fue interceptado por cuatro personas a bordo de motocicletas que lo amenazaron con armas de fuego. El ciudadano ruso que ya se había radicado en Argentina, se resistió al robo y lamentablemente lo asesinaron a quemarropa de un tiro por la espalda, el proyectil tuvo salida por el pecho de la víctima.

Eugen Sipatov y su esposa

La escena fue captada por las cámaras de seguridad de la cuadra. Sucedió puntualmente en la esquina de Monseñor Hladnik entre Balcarce y San Vladimiro en Remedios de Escalada, partido de Lanús.

Un vecino que vio toda la escena brindó su relato a los oficiales de la policía que llegaron con bastante tardanza para resolver el asunto: "Se ve que eran dos motochorros, hacen una vuelta en U, uno se baja y corre directamente al domicilio, desenfunda el arma y le dispara. Pero eran dos motos, con dos ocupantes cada una".

La esquina de Remedios de Escalada donde sucedió el terrible hecho

Se supo que Sipatov era programador informático y que se dedicaba además al negocio de criptomonedas. En el barrio era muy querido según contó el mismo vecino: "Hacía relativamente poco que vivía en el barrio", contó y añadió: "Una lástima porque él trabajó mucho, se estaba armando la casa, esperaba familia, iba a ser padre la próxima semana. Es algo que a todo el barrio lo tiene mal", expresó amargamente.

La esquina donde sucedió el hecho estuvo muy convulsionada por el crimen. Incluso dos vecinos le hicieron RCP a la víctima sin ningún resultado positivo: "Cuando salgo veo la situación con el vecino en el suelo, otro vecino le estaba haciendo RCP. Yo me acerco, porque hice el curso, y lo reemplazo esperando que llegara la ambulancia", dijo un vecino que asistió al lugar del hecho.

Eugen Sipatov y su esposa

Además, confirmó que la ambulancia "tardó muchísimo" aunque "los vecinos estuvieron llamando un tiempo largo". Y también expresó: "Finalmente llega la ambulancia. La médica lo revisa, su compañero baja con el desfibrilador, pero ya se dan cuenta que no podían hacer nada. Ahí llegó la Policía". El ciudadano ruso agonizó algunos minutos pero terminó muriendo en el hospital de la zona al que había sido trasladado tras recibir el impacto de bala en su espalda.

La policía científica junto a la DDI de Avellaneda-Lanús investigaron el cruel asesinato de Sipatov y, aunque se manejan varias hipótesis alrededor del caso, Dimitri el cuñado del ciudadano ruso dio algunas puntas para la investigación: "Sabemos que no le sacaron nada. Plata no tenía y el teléfono lo tenía pero no se lo sacaron. Sospechamos que tal vez querían entrar a la casa y él se resistió porque la mujer, mi hermana, está embarazada".

Además, Dimitri admitió: "No sabemos tanto. Se ve que le dieron en el corazón porque murió bastante rápido. Mi hermana estaba dentro de la casa. El parto está programado para el 18 de enero. Mi hermana está bien, pero estresada".

Ahora, la causa está en manos de la fiscal Silvia Busano que está a cargo de la UFI N°7 de Lanús. Se investiga sobre todo la participación de Cristian Alberto Ezequiel Méndez, único sospechoso que fue reconocido a través del video de la cámara de seguridad que ya se volvió viral.

Momentos del ataque

Además de las imágenes, Méndez está complicado porque se confirmó que estaba intentando vender a muy poco valor una moto Honda Twister muy parecida a la que se usó para el ataque. Con este dato, se puede predecir que podría haber estado intentando descartar la motocicleta.

La fiscalía ya confirmó que se realizaron dos allanamientos pero ninguno dio con el paradero de Méndez: "Se pudo determinar, a partir de declaraciones testimoniales, que un joven ofrecía a la venta, a un valor irrisorio, una moto Honda Twister blanca de similares características a una de las motos utilizadas por los delincuentes que protagonizaron el homicidio. Se allanó un domicilio en busca de ese sospechoso, pero sin resultados positivos".