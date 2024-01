"Bronca e impotencia": un patovica noqueó a un fan y otra joven fue apuñalada en el show de La Renga

Lo que parecía ser un regreso a todo rock, se tiño de violencia y descontrol. La Renga volvió a los escenarios durante la noche del sábado en el estadio Presidente Perón con el primero de sus cuatro shows previstos en la cancha de Racing, en Avellaneda. Allí, uno de los miles de fans que se acercaron para ser parte de este ritual de la cultura rockera después de más de seis años de ausencia sufrió una feroz paliza a manos de un patovica; mientras que otra fan denunció haber sido apuñalada en el campo.

Jorge Rafael Rozando es el primer protagonista de esta historia, debido a que se encuentra internado en grave estado de salud tras ser golpeado por un empleado de seguridad privada en los alrededores del estadio de Racing cuando intentaba ingresar al recital de La Renga.

Su agresor, identificado como Ezequiel Ezpíndola (33), se entregó ante las autoridades, quedó inmediatamente detenido y fue imputado por el delito de "lesiones graves" por la fiscal Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Avellaneda, Solange Cáceres.

Todo ocurrió minutos antes de las 21 del sábado, en la intersección de las calles Palaá y Lavalle, donde un grupo de personas comenzó a agredir a personal policial con botellas y elementos contundentes luego de que no las dejaran entrar al concierto.

Así fue el recital de La Renga

Fue en ese marco que Ezpíndola, quien trabaja como empleado de seguridad en la empresa Steward Cap, mantuvo una discusión con Rozando y luego lo noqueó de un contundente y certero puñetazo en la cara. La violenta secuencia quedó grabada por un teléfono celular, en la que se ve cómo el agresor tomó desprevenido a ala víctima y le dio un fuerte golpe en su rostro, provocando que cayera completamente inco9nciente sobre el asfalto.

Luego de que Ezpíndola hirió a Rozando, se escucha en la filmación a la persona que registraba las imágenes decir "lo dejó matado". Durante la filmación también se puede observar al empleado de seguridad acercándose nuevamente a la víctima mientras se encontraba inconsciente y quitándole un teléfono que aparentemente había robado. Tras el hecho, el agresor fue retirado de la zona por sus compañeros, mientras que varios de los asistentes al recital trataban de darle asistencia médica a Rozando.

Como consecuencia de la golpiza, la víctima tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital Fiorito, donde hasta la tarde del domingo permanecía internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. De acuerdo con las autoridades, Rozando presentaba heridas en su cabeza y pérdida de varias piezas dentarias. Por otro lado, advirtieron que tres policías resultaron heridos levemente durante el operativo de seguridad realizado en las adyacencias de la cancha de Racing.

Una joven denunció haber sido apuñalada

Cecilia Barros es oriunda de Villa de Mayo a través de las redes sociales denunció haber recibido una puñalada en medio de una riña en el campo de juego de Racing, poco antes del inicio del show de La Renga. "Me apuñalaron en el banquete del 6/1 - Racing. En menos de 3 minutos terminé apuñalada en la panza por un flaco que se estaba peleando con otro en medio del campo", reza el posteo de la joven que fue compartido por el grupo de Facebook de seguidores de la banda de Mataderos.

En el posteo, la víctima agregó: "La bronca, la impotencia, ver cómo me cagaron la noche y encima tener puntos en la panza por un hijo de p... que entró armado al recital es una mierda. Lo que a mí me pasó es algo que se repite siempre, pero no por eso vamos a seguir permitiendo que siga pasando. Hoy me tocó a mí que la ligue de reboté. Jamás hubo un cacheo cómo corresponde, los machitos se enfrentaban a las minas como si nada y nadie les decía nada".

La joven está fuera de peligro

De acuerdo con Barros este escenario se repite en todos los recitales de La Renga. "Años de recitales encima, cuidándome cómo corresponde porque sé que siempre hay enfermos que van a cagarle la noche a alguien. En shock y triste, pido que esto se difunda. No puede ser que fui a un recital y ahora tengo puntos, medicamentos, vacunas y cuidados por un hijo de p... que entró con una navaja (sí, navaja) al recital. Compartan y cuídense más de la cuenta, por favor", finalizó. La joven fue asistida por médicos en el lugar y luego atendida en la clínica privada Del Buen Pastor donde le realizaron tres puntos de sutura y le recetaron analgésicos.