Quién era el monaguillo asesinado brutalmente en Lanús: el último adiós de sus amigos y familia

Faltaban dos cuadras para que Germán "el Tano" Zuccarelli y su tía Ana Russo lleguen a su domicilio cuando fueron interceptados por una camioneta Ford Ecosport negra de la que sin mediar palabras salió una lluvia de disparos que terminaron con la vida de ambos en Lanús.

El brutal crimen sucedió el sábado 3 de enero a las 22.30 en la calle General Pico entre Eva Perón y General Guido. Por el impacto de las balas, Zuccarelli murió en el acto y Russo fue trasladada de urgencia al hospital Narciso López de Lanús donde estuvo internada hasta el domingo a la noche cuando terminó perdiendo su vida tras presentar cuatro heridas de bala, dos en el abdomen y dos en la cadera.

Germán "el Tano" Zuccarelli y su tía Ana Russo

Hasta el momento, los investigadores del caso siguen buscando pistas sobre los atacantes porque todavía no se establecieron las causas del ataque. La fiscal María Silvia Bussano, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús puntualizó que Zuccarelli acompañaba a su tía todas las noches a su casa y es por eso que se descarta la posibilidad de un robo.

Aunque las cámaras de seguridad dejaron todo registrado, no hay manera de corroborar la patente de la camioneta ni las caras de los atacantes. Cabe aclarar que en esta etapa, también actúa en la investigación la DDI de Lanús-Avellaneda.

El último adiós para "El Tano"

Zuccarelli era una de las personas más queridas que transitaba por las calles de Lanús. Además estaba profunda e íntimamente vinculado con la iglesia católica de la que formaba parte activa realizando tareas diarias como monaguillo. Su tía también formaba parte de la iglesia pero específicamente, cantaba en el coro.

Sobre el monaguillo, quienes lo conocieron dijeron que era un hombre "dulce, cariñoso y solidario", hubo algunos que contaron que en el barrio le decían "pelado bonachón".

Germán "el Tano" Zuccarelli

"El Tano" será recordado para siempre como la persona que unía a la comunidad católica de la parroquia Santuario San Cayetano en Lanús. Es que organizaba viajes a la tradicional peregrinación a Luján y llevaba adelante la coordinación de estos grupos que cada vez, crecía más.

Germán también era dueño de una santería en Avellaneda. En las redes sociales, sus más allegados lanzaron cientos de mensajes de despedida como Rosana que expresó: "Justicia por Germán Zuccarelli. No lo puedo creer, una locura. Estoy segura que no existía una persona más dulce, cariñosa, siempre preocupándose por todos y no se puede entender cómo lo mataron... Haremos justicia Germán. Toda la diócesis y el Ministerio de Música de Avellaneda/Lanús, tus amigos, todos estamos en shock".

Parroquia Santuario San Cayetano en Lanús

Otro amigo, Walter dijo: "Un hombre solidario, con virtudes y defectos como cualquier cristiano, con una profunda fe en Cristo y María". Y también expresaron: "Era un buen hombre, era monaguillo de San Cayetano y la tía cantaba en el coro de la iglesia. A él le llamaban el pelado bonachón".

Las condolencias también llegaron desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Piñeyro: "La parroquia Nuestra Señora del Rosario se une al gran dolor de la parroquia San Cayetano. Desde aquí, y con nuestras oraciones, acompañamos a la familia en este penoso momento de la partida de Germán Zucarelli. Que Dios nuestro Señor misericordioso lo reciba en sus brazos. Recordamos también con mucho cariño su paso por el coro de esta parroquia en épocas del Padre Fernando Abraham. Un siervo de Dios que hoy nos ha dejado. QDP", expresaron.