"El dolor de no tenerlo lo llevaré para siempre": sacudió hasta la muerte a su bebé de 3 meses

Corría el 22 de agosto del 2017 cuando la provincia de Córdoba, más precisamente en Río Cuarto, se estremeció por una terrible noticia: Pedrito Gambero, de solo 3 meses de edad, fue encontrado por su hermana Sofía con "la mirada semiabierta", pálido y sus ojitos morados.

En ese momento, su padre Gonzalo Gambero llevó a Pedrito al Hospital, pero ya era demasiado tarde: al llegar al nosocomio ya había fallecido. Como el bebé había nacido prematuro, la primera conclusión fue que había sido una muerte súbita. Sin embargo, la autopsia retrató el peor de los escenarios: el menor había muerto de una hemorragia cerebral a causa de haber sido sacudido violentamente.

Pedrito Gambero

Se corroboró esta hipótesis luego del informe de Gabriel Nievas, el pediatra de Pedrito, que aseguró que se le realizaron seis controles posteriores al nacimiento y presentaba buenas condiciones de salud: "Estaba creciendo muy bien, tenía buenos reflejos y su salud estaba dentro de los parámetros normales".

Lo más traumático ocurrió: tuvieron que desconectarlo porque presentaba muerte cerebral irreparable el 25 de agosto de 2017. Siete años después, la causa por la muerte del bebé sigue abierta y en la jornada del 5 de enero, empezará un juicio que tuvo muchas trabas y muy pocas resoluciones.

Lucrecia Piñeiro

La mamá de Pedrito, Lucrecia Piñeiro, aseguró: "Mi deseo es tener un juicio justo, buscamos llegar a la verdad y que su alma pueda descansar en paz. El dolor de no tenerlo lo llevaré para siempre, pero tengo fe en Dios, en que nos volveremos a abrazar algún día".

Gambero se enfrentará un juicio por una causa que está caratulada como "homicidio calificado por el vínculo" agravada por la edad del menor y por haber sido el adulto a cargo del niño en ese momento. De esta manera, podría enfrentarse a una pena de prisión perpetua.

Se espera que el Juez de Control Diego Ortíz lleve adelante un proceso judicial que duraría cinco jornadas en los que declararán la madre de la víctima, familiares y médicos que intervinieron en la investigación de la causa.

El juicio por la muerte de Pedrito

"Llevo más de 6 años viviendo con la pérdida de mi hijo Pedro, y sabiendo por una importante y extensa investigación médica judicial que las causas de su fallecimiento no fueron naturales. Por eso he transcurrido este tiempo con un dolor inmenso en el alma que no se me va nunca. Estoy luchando para que se haga justicia, para llegar a un juicio", dijo Lucrecia, la mamá del bebé fallecido.

Es que cuando Nievas declaró que la muerte de Pedrito no había sido por causas naturales sino por los bruscos movimientos que se le había impartido, la causa recayó sobre su padre.

Gonzalo Gambero

La causa cambió de carátula y se habló de "maltrato infantil" y se confirmó que había muerto tras un sangrado cerebral y de retina producidos por lo que se conoce como "síndrome del bebé sacudido".

En cuanto a las pericias presentadas se tomaron en cuenta los siguientes indicadores: "Es muy probable que haya sido un trauma cerebral no accidental, por movimientos de aceleración y desaceleración, episodios que en la literatura se describen como resultado de la intolerancia del cuidador al llanto o irritabilidad del lactante, con intención de suprimirlos".

Hace 7 años, Lucrecia empezó un camino que parece tener fin recién este lunes 5 de enero de 2024: al principio, la causa la llevó Javier Di Santo, de la Fiscalía de Instrucción y Familia N°2 de Río Cuarto y que envió a Gambero a prisión dos meses por "lesiones graves calificadas reiteradas y homicidio calificado por el vínculo".

Transcurrido ese período, el juez Emilio Andruet lo liberó considerando que no existía riesgo de fuga ni entorpecimiento de la investigación. En 2018, la causa siguió avanzando cuando se elevó a juicio, pero los defensores pidieron más medios de prueba, lo que terminó dilatando el proceso judicial del hecho.

Lucrecia Piñeiro y Pedrito

Ya en 2020, Mariano Correa, juez de Control subrogante, le dictó la falta de mérito a Gambero y empezó una fuerte investigación para la niñera y para Lucrecia, madre de Pedrito. Hubo una segunda petición de elevación a juicio en 2022 pedida por la Fiscalía N° 4 de Turno de Río Cuarto a cargo de Daniel Miralles, quien expresó contundente que el niño no había muerto por causas naturales sino por las sacudidas que le habría dado su padre.

Lucrecia Piñeiro y Pedrito Gambero

Ese mismo año, la causa sufre un plot twist terrible porque Gambero aseguró que el fiscal "apretó" a su abogada para cerrar el caso: "Quería que yo me presentara como (autor de homicidio) culposo, que dijera que había acontecido sin querer, para darle un cierre a la causa".

Ahora, la causa se trataría en un juicio que tendrá aproximadamente cinco días de duración. Lucrecia, por su parte sigue pidiendo justicia para ella, para su hija Sofía y para Pedrito: "El paso del tiempo, mi hija, mi familia, creer en Dios y en la Virgen, amigos y el apoyo de las personas, entre ellos mis abogados; me han ido fortaleciendo en la espera, a pesar de los altibajos y trabas que fue poniendo el imputado y los cuatro abogados que fueron cambiando".

Lucrecia Piñeiro

Destrozada, contó: "Mis dos objetivos para seguir han sido lograr justicia por Pedrito y tratar de criar a mi hija desde el amor para que sea una niña feliz a pesar de todo el dolor. Mis padres fueron siempre mi gran sostén y vivimos con ellos muchos años. Luego encontré nuevos caminos y formas de disfrutar, porque tengo un entorno único y hermoso, a pesar de que no dejo ni un día de pensar en que Pedro tendría que estar vivo y con nosotros. Es un dolor irreparable".