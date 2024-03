"Si no es mío, no es de nadie": le disparó y mató a su hijo de 2 años para "vengarse" de su ex

Mario García es el protagonista de un estremecedor hecho ocurrido General Levalle, al de la provincia de Córdoba. El hombre de 49 años ingresó, desesperado y a los gritos, al Hospital Dr. Luis Rodríguez advirtiendo que le había disparado a su hijo Mateo, de apenas dos años de edad. De inmediato, los médicos se hicieron cargo de la situación y al chequear su estado, optaron por trasladarlo al hospital de Río Cuarto. Allí, el nene falleció a causa de las heridas que le ocasionó el disparo.

El hombre finalmente quedó detenido y alojado a disposición de la fiscal Georgina Osella, quien descubrió que el trasfondo del caso era mucho más oscuro que un simple accidente. "Si no es mío, no es de nadie", habría dicho García al ser consultado sobre las razones que lo llevaron a dispararle a su hijo. Más allá de que la fiscalía no se pronunció oficialmente al respecto, fuentes de la Jefatura de Policía advirtieron que el agresor tenía una orden de restricción por violencia de género.

Según trascendió, María Celeste Moyano, la madre del nene de 34 años, lo había denunciado por reiterados episodios de violencia (agresiones físicas y verbales) poco después de separarse y volver a la casa de sus padres. De hecho, el ataque de García contra Mateo se llevó a cabo luego de que García y Moyano se reunieran en el Juzgado de Paz de General Levalle para acordar un régimen de visitas al menor que iba a quedar bajo la custodia de su mamá.

El acusado de 49 años intentó quitarse la vida

De acuerdo con la denuncia, la mujer recibió "violencia psicológica, malos tratos y que en dos oportunidades le pego cachetadas". Una vez que finalizó la reunión en el Juzgado de Paz de General Levalle, la mujer se subió a su bicicleta y se retiró hasta la casa de sus padres, mientras que García se ofreció a llevar a Mateo porque estaba con el auto. Fue allí donde, según las autoridades, le disparó a su hijo e intentó quitarse la vida, pero "como el balazo no salió, reaccionó y lo llevó al hospital". En el hospital, estacionó y dejó el coche correctamente cerrado antes de pedir que alguien lo socorriera. Mario García quedó detenido imputado por homicidio calificado por el vínculo y por violencia de género transversal y quedará alojado en una cárcel de Córdoba capital, según precisó el Ministerio Público Fiscal (MPF).