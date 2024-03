Denuncia y extorsión: detuvieron al hermano de Lionel Scaloni por una causa de amenazas

La Policía de la Ciudad le tendió una trampa al hermano del entrenador de la Selección Argentina de fútbol Lionel Scaloni, Mauro Scaloni de 47 años, quien tenía un pedido de captura por parte de la Justicia santafesina, producto de una denuncia en su contra por extorsión y amenazas. Los efectivos de la fuerza lo esperaron en la Embajada de Estados Unidos, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y allí lo demoraron y debió acompañarlos a una comisaría.

Mientras que los primeros rumores hablaban de que había sido detenido por una causa de drogas, debido a que había personal de Drogas Peligrosas en el operativo, la confirmación acerca de que no perdió la libertad y que está procesado por motivos ajenos al narcotráfico santafesino fueron agua en el desierto para la familia del ex futbolista.

Lionel Scaloni y Mauro Scaloni, cuando ficharon juntos para el Deportivo La Coruña en 1997.

Cabe recordar que la historia de Mauro también estuvo marcada por su padre, al igual que la de su hermano. Es que cuando a Lionel se lo quisieron llevar a España, el papá insistió que no se iría solo, sino que también lo haría con Mauro, y en caso de no querer contar con ambos, no se podían llevar a ninguno. Finalmente nunca llegó a debutar en la Argentina, pero en España jugó en el equipo B de Deportivo La Coruña.

Según detallaron en Radio 10, respecto a la causa en Santa Fe por extorsión y amenazas, la Asociación del Fútbol de Argentino (AFA), le puso un abogado, para que puede atender la causa que maneja la Dra. Viviana O'Connell de la Unidad de Investigación y Juicio de Santa Fe.

Lionel Scaloni y la lógica preocupación por la llamada de atención a su querido hermano.

"Tiene una causa porque al parecer en su momento hubo una deuda, y él para cobrarla habría ido contra la persona, quien se sintió amenazada y extorsionada y lo denunció", explicó Germán "Pampa" Mónaco ante Argenzuela. "Necesitaban notificarlo. Y además salió el pedido de detención de la Justicia santafesina. Sabían que iba a ir a la Embajada de Estados Unidos a renovar Visa. Allí lo esperó la Policía de la Ciudad", detalló.

El periodista también se refirió a las "suspicacias" que se presentaron "porque justo fue personal de la División Drogas" y explicó que todo se basó en que hubo suposiciones por la simple vinculación que tiene la Provincia, con Rosario a la cabeza, en cuestiones del narcotráfico. Lo cierto es que a Mauro lo frenaron allí, lo demoraron y lo llevaron a una comisaría, "para terminar el papelerío". La Justicia santafesina, finalmente no decidió detenerlo.