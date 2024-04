Un caso de abuso sexual y "un gol que lo hizo impune": denuncian "amenazas" en la causa contra Montiel

Una denuncia que pasó hace cuatro años. Una víctima que no se animaba a hablar. Un denunciado que resultó ser una estrella mundial y nadie sabía lo que se escondía detrás de él. En marzo del año pasado se destapó una bomba que nadie esperaba: Gonzalo Montiel fue denunciado el 10 de enero del 2019 por abuso sexual. Su causa fue archivada el 2 de diciembre del 2022 mientras se disputaba el Mundial en Qatar, que luego tuvo a la albiceleste como campeona de la competencia.

De acuerdo con la denuncia, todo ocurrió en la madrugada del 1° de enero del 2019. "Imaginate que yo me despierto a las 6 de la tarde, me dijeron que me violaron, no me acordaba de nada, estuve semanas, meses, tratando de acordarme de las cosas que me decían", afirmaba el año pasado, angustiada, Carolina, la denunciante. Nueve días después del hecho fue que, con la valentía, ejecutó la denuncia correspondiente en la justicia contra el ex River.

Sin embargo, la misma no prosperó y el 2 de diciembre del 2022, mientras se disputaba el Mundial en Qatar que luego tuvo a la albiceleste como campeona de la competencia, la causa se archivó. Sería hilar muy fino el pensar que la causa fue archivada en pleno mundial cuando uno de los denunciados estaba participando del mismo siendo figura de la Selección y que por su rendimiento quisieron que no salga a la luz el infierno que le tocó atravesar a aquella mujer.

En la denuncia, la víctima contó el relato de cómo fue aquella noche en la cual fue invitada por Montiel a pasar su cumpleaños en la casa y terminó con hematomas y un audio de la mamá del futbolista advirtiéndole que fue "violada". "Yo estaba en el baño. Cuando salgo del baño me lo encuentro a Gonzalo y ahí no recuerdo nada más. Es lo último que me acuerdo, la imagen de él, como si me hubiese desmayado. Después me despierto en la entrada de la casa de él, que era en una calle de tierra, y había barro, sentada en el piso y veo la camisa blanca toda mojada, y yo también mojada y llena de barro, tenía la ropa desacomodada, el top torcido", reza la denuncia.

En la misma, aseguró que para regresar a su casa, la mamá del defensor le pidió un Uber y en el vehículo también se encontraban otras tres vecinas del barrio que se reían por lo que le había pasado pero no le contaban de qué se trataba. Cuando llegó a la casa en pésimo estado, se bañó y seguía aún sin entender cual fue la causa por la cual no resistía más con el dolor de cabeza y de cuerpo que estaba manteniendo. "Tenía hematomas en la entrepierna y raspones en las rodillas y en el antebrazo. Agarro el celular y tenía un mensaje de Gonzalo que me decía ´¿Estas bien?´. A lo que le respondo ´No, ¿qué paso?´", había declarado.

montiel

Según sus palabras, el actual jugador del Nottingham Forest le contó que había "estado con alguien" en la fiesta. "Yo le contesto: ´Es imposible que haya estado con alguien de esa fiesta´, dándole indicios que no me gustaba nadie y aparte no me acordaba. Me deja de contestar cuando le pido explicaciones y me llega un Whatsapp de una mujer que decía: ´Soy Marisa, la mamá de Gonzi; Te violaron mamita, ponete óvulos´. Le mando un audio desesperada: ´cómo que me violaron y que me ponga óvulos y voy corriendo al CEMIC Hospital Universitario, por mi obra social´", sostuvo Carolina en su denuncia que sigue dando qué hablar.

Incluso, la joven recordó que Montiel le había confesado que fue violada por un tal Alexis Acosta. "La madre de Gonzalo me dijo ´quedate tranquila, que los amigos de Gonzi lo van a cagar a palos´, haciendo referencia a Alexis. Ella intentaba hacerse la amiga, y quedar como que me hubiese ayudado. Acá empieza el infierno porque yo le dije a Marisa que iba denunciar porque no quería que esto quede así; y ella me decía ´no que Gonzalo está en River y va a tener problemas con el club´, y me dijo ´cuidate mamita, sos muy bonita´", declaró. Sin embargo, la Justicia no sólo citó a esa persona, sino que el entorno de la víctima descree que realmente exista.

Carolina había explicado que una vez ocurrido el hecho perdió todo contacto con Montiel y era la madre del futbolista quien mantenía contacto con ella. "Le dije a Marisa que iba de denunciar pero que no lo iba a nombrar a Gonzalo. La madre me agrega a Instagram para vigilar lo que subía y a los pocos días la termine bloqueando. Ahí empecé mi infierno, yo de la violación no me acuerdo pero esto es lo que siguió", resaltó.

La víctima sostuvo desde el principio que desde el entorno del futbolista "estuvieron semanas llamándome, amanezándome, tenía autos en la puerta de mi casa, tenía miedo de que me peguen un tiro porque esta gente siempre sale bien parada". "Tengo llamados. Llamados de la madre, llamados anónimos, de personas, de hombres, diciéndome que si le cagaba la carrera a este hijo de puta yo iba aparecer muerta, que quieren que diga. Cuando salí de la comisaría me siguieron dos autos a mi amiga y a mí. Me llamaron y me dijeron 'llegas a ratificar la denuncia o volvés a hablar o lo nombres a él y te juro que apareces con una bala en la cabeza'", manifestó.

Y lo cierto es que algo similar le ocurrió en las últimas horas a su abogada, Raquel Hermida Leyenda. Luego de denunciar "irregularidades" en la causa que lleva adelante la fiscalía centralizada 3 en La Matanza, la letrada denunció que su familia fue víctima de "amenazas" y que tuvo que ser internada. "En el día de hoy, después de una seria entrevista, la Dra. HERMIDA recibió otra grave amenaza a un familiar en el extranjero. Se descompuso y terminó en observación médica", reza el comunicado.

Y agrega: "Por lo tanto, hemos resuelto no dar ninguna entrevista más por la denuncia de abuso sexual agravado y grupal que tramita en La Matanza desde 2019, mucho antes del mundial y el gol que hizo impune al jugador". "Los supuestos problemas legales no pueden revictimizar a las sobrevivientes. Los abogados de la defensa renunciaron; la Fiscalía cita supuesto testigo tratando de evitar la presencia de la víctima"; señaló la abogada en sus redes sociales.

Sobre la amenaza, Raquel dialogó con BigBang y contó que ocurrió en Galicia, Madrid y Londres. "Encontraron a mi familia. Amenazaron a mis hermanos, sobrinos y a mi pareja, Por suerte están todos bien, pero no entienden de esto", detalló y explicó que su quedó en "observación" debido a una miastenia gravis, enfermedad que padece desde 2004. "Muchas gracias a los que nos tratan con respeto y siempre valoran nuestro trabajo interdisciplinario. Nos vemos en el juicio oral", avisó.

La denuncia de Hermida

Entre las irregularidades que denunció Hermida, se destaca la citación de una "supuesta testigo" que no tendría "vinculación a la causa". "Con obsoleto procedimiento, fomentando la revictimización de Carolina y en flagrante protección a los imputados, aún no se los ha citado a pericial alguna. Motivo por el cual solicitamos se cite a Gonzalo Montiel y al desconocido Acosta a periciales psicológicas y psiquiátricas como ha padecido la víctima", había reclamado la abogada de la víctima.