120 despidos en el INADI y el dolor en primera persona: "Es verdaderamente muy cruel, muy sanguinario"

El presidente Javier Milei y su mano derecha Luis Caputo como ministro de Economía tienen una obsesión en común: alcanzar el déficit cero y, para lograr ese objetivo está achicando el Estado a su mínima expresión empezando por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

Ahora se confirmaron 120 nuevos despidos que se suman a unos 50 despidos más en Ciudad de Buenos Aires. Estas cifras se suman a los cientos de despidos en las delegaciones provinciales que, en en la mayoría de los casos dejaron de funcionar por no tener personal.

Manifestación y apoyo hacia los trabajadores en el ingreso del INADI, en la primera "tanda" de despidos

BigBang accedió a la palabra de Martín Lanfranco, trabajador del INADI integrante del Área de Diversidad Sexual y Géneros que sostuvo su puesto de trabajo por 17 años y que ahora fue despedido de la peor manera: a través de un mail -el domingo por la noche- que en su contenido tiene varias inconsistencias jurídicas.

Martín contó: "Mi despido fue igual que el de el resto de los compañeros; te llega un mail que te dice que tenés un mensaje en el GDE -el sistema informático estatal- allí dice que no se renueva el contrato y que estás despedido", dijo y añadió: "No importa los años que trabajes en el organismo. Yo llevo 17 trabajando en el INADI; entré en 2008, a partir de 2012 estoy en planta transitoria".

Sobre la modalidad de contratación, Lanfranco (que accedió a charlar con BigBang desde el hall del ministerio de justicia donde se realiza una asamblea de trabajadores aunados en ATE) explicó que "no hubo posibilidad de concursar, así que la mayoría somos plantas transitorias"; además contó: "Con estos despidos masivos éramos 170 a los que les vencía la planta transitoria hoy, y 150, por lo menos estamos desafectados del organismo, lo que significa terminar de cerrarlo, de desguazarlo y vaciarlo porque ya la tanda anterior los despido fueron 50 y no se logró reincorporar ni siquiera uno".

El cierre del INADI parece ser una dolorosa realidad: "Hay delegaciones que ya cerraron porque no tienen empleados. Hay delegaciones que quedaron solo con una persona lo que las hace prácticamente inviables, así que ya no se puede hablar de un organismo nacional con las delegaciones cerradas".

El INADI no se cierra, rezan los carteles

Martín cuenta que con la última tanda de despidos hay muchas áreas que no existen: "No existe más el área de Diversidad Sexual y de Género; no existe más el área de afrodescendientes, tampoco el área de Adultos Mayores ni el programa Escuelas sin discriminación. No existe más el área de Educación Sexual Integral, ni de Niñez; no existe más de Observatorio de Deportes sin discriminación", relata el trabajador del INADI y la lista sigue: "Había un área de VIH, había un área para personas con discapacidad, prácticamente está vaciado el organismo de toda política pública preventiva que tenía que ver con la elaboración, el diseño, el impulso y la implementación de políticas públicas que hacen a la lucha anti discriminatoria".

💣Bombita. Martín contó que tampoco se realizan más capacitaciones porque "no existe más el Campus Virtual", dijo y explicó que "está completamente cerrado el organismo".

Quiénes son los despedidos del INADI

Detrás de los despidos hay personas y eso es lo que el gobierno de Las Fuerzas del Cielo parece haber olvidado: "Hubo personas con discapacidad, una persona no vidente que trabaja en el área de discapacidad, también hubo personas del cupo laboral trans, varias personas con enfermedades crónicas, personas con VIH".

Sin embargo, uno de los casos llamó poderosamente la atención por la frialdad con la que se maneja el gobierno libertario: "Hay un compañero que tuvo un ACV en noviembre de 2023, se está recuperando de licencia todavía... no puede caminar bien, recién está empezando a hablar y lo despidieron hoy también".

Así recibió la policía a los trabajadores del INADI

Lanfranco reflexiona: "Es verdaderamente muy cruel, muy sanguinario. Los criterios de los despidos no existen, no tienen en cuenta ni la cantidad de años que la persona está trabajando en el organismo, en distintas gestiones, en distintos gobiernos; no tienen en cuenta ni nivel, ni profesionalismo, ni la capacidad, ni los méritos, ni la representación de distintos, grupos o personas o poblaciones vulnerabilizadas en los distintos programas".

¿Qué pierden los argentinos con el cierre del INADI?

Sobre todo, la representación simbólica de la resolución de conflictos en casos de discriminación. Martín también asevera: "El INADI tiene compromisos internacionales porque el Plan Nacional contra la Discriminación parte de un acuerdo mundial que se hizo después de la conferencia de Durban en relación a las distintas convenciones Internacionales que hablan sobre las políticas públicas que los Estados tienen que llevar adelante para evitar todo tipo de discriminación y estigmatización o criminalización de las distintas poblaciones de la de la sociedad".

Además, recordó un dato importante, en el contexto en el que Javier Milei define a Carlos Menem como "el mejor presidente de la historia: "Hace 28 años el organismo fue creado por ley por el Congreso Nacional en la en 1994, en la presidencia del doctor Carlos Saúl Menem, luego de las dos atentados terroristas que hubo en la Argentina a entidades de la comunidad judía".

Sede del INADI en CABA

Desde entonces ha respaldado y ha hecho recomendaciones al Congreso para que se aprobaran leyes como la Educación Sexual Integral, la Ley Salud Mental, la ley del Nacional del Paciente, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, la ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y otra infinidad de leyes que tienen que ver con con la no estigmatización y la no discriminación de las personas".

Fuerte repudio desde ATE

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se convocó a una conferencia de prensa en la que instarán al gobierno de Javier Milei la "urgente reincorporación de los 120 despedidos". En un comunicado expresaron: "En el día de hoy nos encontramos ante una nueva oleada de despidos en el INADI. 120 compañerxs fueron notificadxs mediante GDE a última hora de la jornada laboral su desvinculación con el organismo siendo que la mayoría de ellxs tienen desde 10 a 25 años de antigüedad, muchxs de ellxs pertenecientes a los cupos regulados por ley (laboral travesti-trans y por discapacidad) y con enfermedades crónicas".

ATE se reunirá con trabajadores y prometen una conferencia de prensa

"Estamos hablando de un ataque directo al corazón del Organismo, casi la mitad de la nómina de sus trabajadorxs fueron despedidxs. Sabemos que lxs trabajadorxs no somos un número y que la modalidad de designación que fue sostenida todos estos años expresa el fraude laboral del Estado".

"El objetivo que tienen es claro, desguazar el INADI. Desde su nombramiento, Ángeles Quiroga, lejos de cumplir con su tarea, se dedicó a despedir compañerxs. No dio respuesta ni cumplimiento a lo que el INADI debe realizar por ley: con los despidos de nuestrxs compañerxs está destruyendo la política pública de inclusión, no discriminación y derechos que el organismo promueve". "Por todo ello, exigimos a la Interventora y al Ministro Cúneo Libarona la urgente reincorporación de nuestrxs compañerxs. En INADI no sobra nadie".