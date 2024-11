500%: esto creció el patrimonio de Javier Milei desde que es presidente

Si bien Javier Milei realizó su campaña para llegar a la política en base a críticas al modelo político tradicional, en horas del último día del mes de octubre, a las 21.47 dio a conocer el valor de su patrimonio desde que es presidente y éste creció exponencialmente en un 495%.

La cifra representa más del doble de la inflación que sofoca a los argentinos y la fortuna de Milei pasó de $21 millones en 2023 a $125 millones en noviembre de 2024 , según dio a conocer la Oficina Anticorrupción (OA) desde donde se publicaron los datos actualizados de la fortuna del líder de La Libertad Avanza.

Javier Milei

Milei declaró que sus bienes se mantuvieron exactamente como están: tiene una coupé Peugeot RCZ y una Mercedes Benz Sprinter además de un inmueble en Ciudad de Buenos Aires que pasó de $6.657.569 a $13.657.100.

Además consignó que tenía U$S 20.000 en efectivo que fueron cotizados en $3.539.200 y que a fines de diciembre habían ascendido a $16.109.000. Además, el Jefe de Estado confirmó que tenía en 2023 una caja de ahorro con US$ 65.522,87 y que ahora consignó como $52.775.395 .

Sorprende la Declaración Jurada del presidente

Además consignó por "Ingresos No alcanzados por el Impuesto a las Ganancias" unos $35.434.617 y en el ítem de "ingresos del trabajo, de alquileres y otras rentas neto de gastos" declaró $22.021.827.

Sin embargo, asombrosamente, el presidente no es el funcionario que hizo crecer su fortuna en de manera exponencial: el funcionario que se volvió más millonario es Luis "Toto" Caputo que declaró que en 2023 tenía $744.541.568 en su poder y ahora $15.951.090.088. Es decir, de un año a otro, incrementó su fortuna en un 2042%. Sin embargo, para jalonar el Estado nacional, asegura que "no hay plata".

Caputo en el 60° Coloquio de IDEA en Mar del Plata

Sorprendió también la declaración de Karina Milei, secretaria de Presidencia y hermana del líder de La Libertad Avanza: de los $2.034.531 iniciales pasó a $3.548.270. El incremento de sus bienes llamó poderosamente la atención porque no subió tanto a comparación de la de Ministro de Economía. A esto se le suman varias deudas -que suman $1.090.866- al Industrial and Commercial Bank of China.

En cuanto a sus bienes personales, Karina declaró una propiedad en Vicente López cotizada en $1.833.559 pero no declaró ni bonos ni acciones. Aunque esto mismo fue puesto en dudas por el diario La Nación que descubrió que fue ella misma quien habría comprado al menos cuatro propiedades en Miami por US$ 2,7 millones que no figuran en ningún lugar de la declaración jurada.

Gerardo Werthein, ex embajador de Argentina en Estados Unidos

Sin embargo, el más rico de todo el gabinete no es Javier Milei, ni Toto Caputo ni Karina Milei: el que más fortuna ostenta es el reemplazante de Diana Mondino, ahora canciller Gerardo Werthein que declaró $85.553.932.433 en su declaración jurada.