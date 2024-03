A 100 días del Gobierno de Milei, la sangría no para: una renuncia o despido cada 11 días

En 100 días del gobierno de Javier Milei renunciaron, o fueron echados violentamente, 9 funcionarios. El promedio es que, cada 11 días del gobierno de Las Fuerzas del Cielo, renunció o hicieron renunciar a un funcionario. Cada una de ellas pone en evidencia por un lado el rígido e intolerante carácter del Presidente que no negocia con nadie que no sea de su preferencia ideológica y, por otro lado, la inexperiencia de algunos de los burócratas que Milei trajo apencados con él al poder.

Javier Milei y Victoria Villarruel

Se puede ver, sin embargo, una clara diferenciación en dos grupos: los funcionarios del Estado que renunciaron inclaudicablemente y aquellos que se enteraron -de manera muy inesperada- que se quedaron afuera del gobierno libertario sin poder chistar ni una palabra.

Los que rajaron

Osvaldo Giordano . Es tal vez el caso modelo del accionar libertario; había sido designado para trabajar con la caja más importante de la Nación, la de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Se enteró del pedido de renuncia a través de un tweet del presidente Milei; en realidad fue un retuit con la leyenda: "La mujer del director de ANSES del gobierno, Osvaldo Giordano, la diputada Alejandra Torres votó en contra (de la Ley Ómnibus). Deberían echarlo inmediatamente por traidor".

El tweet que empezó con la cacería de Osvaldo Giordano y Alejandra Torres

Pasaron muy pocas horas entre la publicación del Presidente y la redacción de la carta de despido por la que quedó oficialmente despedido del gobierno de las Fuerzas del Cielo. Todo el conflicto se ocasionó horas después de que la esposa de Giordano, Alejandra Torres votara en contra algunos artículos en particular de la Ley Ómnibus.

Después de que finalmente quedara efectiva su renuncia, Giordano que estaba entusiasmadísimo con su nuevo cargo, expresó apenado: "Por mi parte, fue tan inesperado y abrupto el final que no tuve ni el tiempo ni la serenidad como para pensar sobre el futuro. Pero estoy seguro que será trabajando en aportar en pos de un mejor funcionamiento del Estado, bajo la convicción de que es un paso imprescindible para salir de la decadencia".

Osvaldo Giordano

Guillermo Ferraro . Había sido designado como Ministro de Infraestructura, con un importantísimo poder porque tenía a cargo las secretarías de Energía, Transporte, Obras Públicas y Vivienda, Comunicaciones y Conectividad, y Minería. Su salida se generó por un escándalo muy particular: es que, tras haber compartido una reunión en la mesa chica libertaria, fue el responsable de filtrar una terrible frase de Milei.

Guillermo Ferraro

Sobre este episodio, no hay pruebas, pero tampoco hay dudas. Cuentan las malas lenguas que ante la amenaza latente de que la Ley Ómnibus fuera frenada por Diputados, Milei se enfadó tanto que dijo: "Los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos".

La frase iba dedicada directamente a los gobernadores que se opusieran a la ley de Bases que finalmente fue derrocada en la Cámara Baja. El tiempo le dio la razón a Ferraro cuando, al quedar sin efecto ese mega proyecto de ley, empezó una guerra política contra quienes habían votado en contra, un ejemplo fue el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

Ignacio Torres

Cabe aclarar que todas las áreas que manejaba Ferraro quedaron en manos del ministerio de Economía manejado por Luis "Toto" Caputo.

Flavia Royón . "En la tarde de hoy puse mi renuncia a disposición del señor Presidente de la Nación, a quién le deseo el mayor de los éxitos en la gestión para lograr el desarrollo de nuestro país en general y de la minería en particular", expresó Royón que tenía vínculos muy cercanos al ex ministro de Economía Sergio Massa y que era un blanco móvil para el partido libertario.

Flavia Royón

"Convencida que es una de las actividades que permitirá el crecimiento económico y con alto impacto local, seguiré trabajando por el futuro de mi provincia y de mi país", había dicho Royón que había sido designada como Secretaría de Energía cuando todavía gobernaba Alberto Fernández. Cabe mencionar que su renuncia -junto con la de Giordano- fue luego de que la Ley de Bases fuera devuelta a comisiones mientras el presidente Milei hacía un viaje espiritual en el que lloró en el Muro de los Lamentos.

Alberto Fernández usando la lapicera

Iñaki Gutiérrez . Tal vez uno de los libertarios más jóvenes que se puso al hombro la gestión de las redes sociales de Casa Rosada, más precisamente el manejo de las cuentas de Instagram y de TikTok. Iñaki es un férreo libertario y quiso manejar desde esa perspectiva las redes sociales de la Casa que representa la democracia argentina. Allí lanzó mensajes y noticias falsas por error y hasta posteó una foto con su novia Eugenia Rolón para las fiestas de fin de año.

Iñaki Gutiérrez

Tantos y tan escandalosos fueron los mensajes falsos que se distribuían que la relación entre el presidente y el chico rubio se desgastó, eyectándolo para siempre fuera de las arcas libertarias.

Omar Yasin . Fue echado del gobierno de Javier Mieli a través de una entrevista de televisión. Fue después de que el Ejecutivo firmara un aumento del 48% de los salarios para el ejecutivo, incluido allí el Presidente.

Omar Yasín

Muchas idas y vueltas generó el "aumentazo" de los salarios de los ejecutivos pero no había nadie que se responsabilizara. Así fue como Yasín fue tomado como chivo expiatorio por el presidente que dijo en una entrevista: "Lo he despedido por un error que no debió haber sucedido. Lo están notificando en este momento".

Puertas adentro, Yasín puso el grito en el cielo por cómo se dio su salida del gobierno pero ya no había vuelta atrás. En su lugar entró a jugar Julio Cordero.

Julio Cordero, nuevo secretario de Trabajo

Alejandro Guglielmi . El coronel, que trabajó con los gobiernos de Fernández y del propio Mauricio Macri rompió relaciones con el gobierno libertario pero nadie sabe bien por qué, pero dejó su rol de jefe de la Casa Militar.

Fiel al estilo libertario, no hubo ni preámbulo ni preaviso para su despido pero sí se escuchó en los pasillos que la responsable de que Guglielmi se haya ido del gobierno es porque Karina Milei, secretaria general de Presidencia, se sentía incómoda con el coronel.

Alejandro Guglielmi

La noticia de su despido se la dio Sebastián Ignacio Ibáñez, quien lo reemplazó rápidamente en el cargo. ¿Qué habrá quebrado la relación entre Guglielmi y la hermana de Milei?

Geraldine Calvella. Fue tal vez la funcionaria más polémica de la gestión de Milei. Calvella tiene 23 años, una carrera de medicina inconclusa y apenas una relación laboral comprobable.

Geraldine Calvella en una piscina.

Había sido designada como funcionaria del RENAPER y se filtró su boleta de sueldo que ascendía los 2 millones de pesos mensuales. Así como la pusieron en el cargo, la sacaron por un decreto firmado por el ministro del Interior Guillermo Francos que la reemplazó por Damián Andrés Selem.

Los que se fueron

Sebastián García de Luca . Fue una derrota política para Patricia Bullrich, una mojada de oreja que la ministra de Seguridad no perdonará. Ella dijo por atrás que García de Luca se iba por "tibio", pero él salió a aclarar su postura indeclinable: "Está convencida de la pelea contra los gobernadores y está muy convencida de lo que está haciendo Milei. Aunque siempre trabajé para el cambio, yo no estoy tan convencido como ella de los métodos que se están utilizando, así que no podía seguir en ese rol".

Sebastián García de Luca

A lo que se refería De Luca es a la firma del documento para tomar distancia de los gobernadores del PRO que votaron en contra de las políticas de Javier Milei.

Armando Guibert . La renuncia más reciente del gobierno libertario. Tenía la responsabilidad de echar a más de 70 mil trabajadores del Estado que se quedarán sin trabajo desde el 31 de marzo de 2023.

Armando Guibert

Guibert es un hombre cercano al gabinete de Nicolás Posse, muy amigo de Federico Sturzenegger. La decisión, dijo que fue por "motivos estrictamente personales" y dejó sin más su lugar como secretario de Transformación del Estado y Función Pública de la jefatura de gabinete.