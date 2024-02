Actrices Argentinas y otras figuras apoyaron a Lali tras los ataques de Milei: "¡No nos van a callar!"

Las críticas del presidente Javier Milei hacia el mundo de la cultura parecen no tener fin. En una escala de violencia y soberbia, parece ser que el primer mandatario no tiene otra cosa mejor que hacer que pegarle a las figuras del espectáculo que actúan en festivales y se pronuncian en su contra, como son los casos de Lali Espósito y Dillom, quienes directamente anunciaron su rechazo hacia el gobierno libertario en el Cosquín Rock.

Javier Milei

En una entrevista exclusiva con LN+, el jefe de Estado se refirió a la cantante como "Lali Depósito" y la acusó de cobrar dinero de varios gobiernos. De hecho, hasta aseguró que esos gastos podrían ser utilizado para alimentar "a los chicos pobres de Chaco", pese a que gracias al incremento de precios de su gobierno, una leche ronda por arriba de los mil pesos y un paquete de arroz, arriba de los ochocientos.

Incluso hoy en una entrevista que mantuvo con Radio la Red, Milei le echó la culpa a la propia cantante de generar este embrollo: "¿Quién empezó con esto? ¿Yo? Ella empezó. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Querés hacerte el guapo? Bancate que te responda. ¿Me podés agredir y no se puede contestar? No me voy a quedar callado", dijo. Por estas acusaciones, políticos, el mundo de la música, amigos e internautas salieron a bancar a la reina del pop argentino y a diferenciarse del gobierno libertario.

Fue el caso de Actrices Argentinas, que apoyaron abiertamente a Lali en sus redes sociales y remarcaron que el ataque no es símbolo de unidad, ni de querer hacer grande a un país. "Apoyamos a nuestra compañera @lalioficial ante el hostigamiento de parte del Presidente. La violencia institucional hacia representantes culturales y referentes sociales busca silenciar las voces que se alzan contra la misoginia, el hambre y el ajuste. ¡No nos van a callar!", escribieron.

Apoyamos a nuestra compañera @lalioficial ante el hostigamiento de parte del Presidente. La violencia institucional hacia representantes culturales y referentes sociales busca silenciar las voces que se alzan contra la misoginia, el hambre y el ajuste. No nos van a callar!#Lali pic.twitter.com/cnNAVIJvJo — Actrices Argentinas (@actrices_arg) February 15, 2024

Así lo hicieron otras figuras también como Ricardo Mollo, Martín Lousteau, Pablo Moyano, Guillermo Moreno, Marilina Bertoldi y hasta el periodista Jorge Rial, quien inició una campaña en sus redes sociales: "Pongamos en nuestro avatar a @lalioficial. Que sienta que ella hoy somos todos. Que hay que parar con ese acoso presidencial. Es grave", escribió.

Por su parte, Ricardo Mollo, ícono de Divididos y quien también participó del Cosquín Rock escribió en sus stories de Instagram, acompañado de una foto de la cantante en el Mundial de Qatar 2022: "El único 'poder' que tienen los artistas es 'poder' alegrar a quienes disfrutan de ese arte... No nos desviemos de lo importante. No somos el problema socioeconómico de este, nuestro país".

Por su parte, el baterista de la banda, Catriel Ciavirella, también se expresó: "El sábado quise tocar en Cosquín con una remera de Lali. Sobradas eran ya las razones para hacerlo. Y hoy, tristemente, son más las que apuran este posteo; el grado de miserabilidad del presidente no tiene precedentes -o son demasiado oscuras- y se vuelve insoportable . Esta vez fue en una entrevista con tres títeres que obraban de interlocutores y que como buenos cagones y mediocres que son, no solo no tuvieron la más mínima dignidad para frenarle el carro ante la falta de respeto, la basureada y la infamia si no que se sumaron a la 'humorada' del payaso", aseveró.

El apoyo de Ricardo Mollo.

También hubo una sorpresiva defensa: la diputada que fue candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, mismo partido que Milei, Carolina Píparo, salió a bancar a Lali y marcó una distancia sustancial con el Gobierno actual: "Personalizar y atacar a una artista por decisiones que tomaron otros políticos es erróneo. Personalizar y atacar a una artista desde el poder del Estado es asimétrico. No es por ahí", escribió en su cuenta de X.

Otra de las figuras que apoyaron a Lali Espósito fue el economista Carlos Maslatón, también aliado de Milei en su momento, pero quien se inclinó por Sergio Massa y hoy es muy crítico de la administración libertaria: "Transmito mi apoyo total a Lali Espósito frente a esta difamación sin razón alguna por parte del gobierno de Milei, envidioso, impotente, que no tolera a una artista independiente que se manifiesta con libertad. Milei actúa como estatista y totalitario. Milei es antiliberal", acompañó su descargo con una foto suya con la artista.

Por su parte, el único que salió a bancar las declaraciones de Milei hasta el momento fue el legislador porteño Ramiro Marra, su fiel seguidor, quien escribió en X: "La pobreza en La Rioja supera el 45%, pero el gobernador Quintela tiene dinero para pagarle USD350.000 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL) a Lali Depósito por un show. Mientras la gente pasa hambre, ellos derrochan la plata como quieren".