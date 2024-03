Adorni comparó los despidos en AYSA con la venta de un "auto": "Cuando te lo vienen a ver se lo mostrás lavado"

El vocero presidencial Manuel Adorni se refirió en su habitual conferencia de prensa al denominado "Pacto de Mayo" por el presidente Javier Milei v, que convoca a todos los gobernadores a reunirse el 25 de mayo en Córdoba, pero resaltó que sin embargo, el fin no es hacer alianzas políticas sino llegar a un consenso en pos del bienestar social.

En Casa Rosada, el vocero insistió que: "El pacto de mayo no es para generar consensos entre políticos sino para garantizar el bien de los argentinos. Nos preocupa que para algunos sigue imperando el dogmatismo ideológico por sobre el interés general. Además, cuestionó la postura del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof sobre la convocatoria y remarcó: "Resulta paradójico escuchar declaraciones de una minoría manifestando su escepticismo a concurrir al Pacto de Mayo".

"Nos preocupa que para algunos sigue imperando el dogmatismo ideológico por sobre el beneficio general, así que apelamos a la honestidad intelectual de todos", aseveró, al resaltar que las decisiones que se toman desde la presidencia son en pos de recuperar la riqueza del pueblo y un futuro digno para los "argentinos de bien, para sus hijos y sus nietos".

Al mismo tiempo, aprovechó el momento para criticar a la gestión anterior y referirse a lo que llamó "el escándalo de los seguros", al enfatizar que: "las Irregularidades hemos descrito en todas las dependencias del Estado. No está definido que vayamos a anular el decreto del presidente Alberto Fernández".

Adorni resaltó, con respecto a la economía, que desde que se hizo este anuncio el pasado viernes en la apertura de sesiones ordinarias, la Argentina comenzó a recibir "buenas noticias". "No solamente de los mercados, sino de las acciones de empresas argentinas, que subieron un 5%, el riesgo país bajó, esto obviamente se pudo haber modificado en los últimos segundos, pero bajó a los 1.534 puntos, un mínimo que no se alcanzaba desde hacía más de dos años", enumeró.

En cuanto al bono de los jubilados, que son el sector más afectado del ajuste debido a que la jubilación mínima es de $134.445. "Los bonos están en concordancia con las metas de equilibrio fiscal que se hizo en campaña", dijo.

"Respecto a la fórmula jubilatoria, entendemos que es una discusión amplia que hay que darle a los argentinos y debe generar consenso entre todos los sectores, porque claramente estamos hablando no solo del jubilado que hoy está jubilado, sino que estamos hablando también de vos, que tal vez dentro de 10 o 15 o 20 años, no sé tu edad, un poco más, te tengas que jubilar, yo que me faltan un montón de años, pero que pretendo en algún momento también cobrar alguna jubilación por los aportes que he hecho", afirmó Adorni.

Además, el vocero presidencial de Milei se refirió a los despidos de los 200 empleados en la empresa estatal de agua Aysa e insistió en que la idea continúa siendo privatizarla al advertir que las cesantías son parte de la "puesta en valor".

"Esto es como cuando vendés tu auto. Cuando te lo vienen a ver se lo mostrás lavado, sin problema de chapa ni de pintura. Con las empresas pasa lo mismo", resaltó Manuel Adorni.

"Dentro de las empresas a privatizar, hay varias a las que hay que ponerlas en valor para que funcionen de manera más eficiente. Sino el perjuicio para los argentinos va a ser mayor. No sólo se va a ver en Aysa, sino en otro montón de empresas que independientemente de la intención de privatizarlas o no, todas se van a sanear. No está descartada absolutamente ninguna privatización de las empresas del Estado. Lo que no quita que algunas se hagan y otras no", expresó finalmente.

Desde la empresa, intervenida por la jefatura de Gabinete, aseguraron que los 200 despidos ya efectivizados corresponden a personal sumariado que tenían asistencias injustificadas o que tenían puestos políticos que respondían a Malena Galmarini.