Adorni destrozó a Moyano, habló del Papa y elogió a Caputo por el 25% de inflación: "Esfuerzo sobrehumano"

Un nuevo e incómodo capítulo se vivió en la última conferencia de prensa de Manuel Adorni, cuando tuvo que decir el índice de la inflación mensual elaborado por el INDEC que dio como número un 25% para el mes de diciembre. Fuera de quejarse, festejó que no hubiera sido tan alta: "Se ha logrado evitar la hiperinflación", dijo. El vocero se amparó en el presidente Javier Milei para dar la terrible noticia: "El Presidente está haciendo todo lo posible para evitar esta catástrofe inflacionaria".

Increíble pero cierto, Adorni dijo: "Más allá de la buena noticia, destacar el esfuerzo sobrehumano que han hecho el ministro (Luis "Toto") Caputo y el equipo económico para avistar un número que nos hubiese mostrado una expectativa de inflación mucho mayor". Además advirtió: "Sin las políticas de shock que se tomaron oportunamente el precipicio hubiera sido una foto totalmente real" y reconoció: "El dato es absolutamente espantoso, es horrible".

El vocero presidencial dio un dato impactante sobre el país y aseguró que la "Argentina con este dato termina el 2023 teniendo la inflación más alta del mundo". "Así que el dato de por sí, desde ya que es malo, pero es mucho mejor y es una buena noticia para nosotros porque entendemos que estamos por el camino correcto", agregó.

En otro orden de cosas, Adorni fue en contra del derecho de las organizaciones sindicales e informó que la intervención del operativo de seguridad para la marcha del pasado 27 de diciembre de 2023, fue de 40 millones de pesos y por eso, "el Gobierno Nacional intimó al Sindicato de Camioneros y a las demás organizaciones sociales".

Como nunca antes, el vocero de Milei se enfrentó con Pablo Moyano, líder sindical de Camioneros: "Lo escuchaba el otro día, decir de una manera muy natural y muy impúdica, que su objetivo es voltear el DNU y voltear la Ley ómnibus y efectivamente ratificar el paro del 24 de enero", empezó y siguió de manera amenazante: "Estas palabras de Moyano no hacen más que ratificar que estamos en el camino correcto, y nos hacen ver quienes están en el pasado y quienes no lo están", y añadió: "Para nosotros esto no es ni más ni menos que dejar claro quién es quién en esta Argentina donde, repito, la foto es bastante penosa".

Siguiendo la línea del gobierno de Mauricio Macri, usó la expresión "argentinos de bien", que es casi el slogan de campaña de La Libertad Avanza: "Sabemos que los argentinos de bien, los argentinos que trabajan, que emprenden, que generan empleo, que quieren invertir y que quieren vivir en un país mejor, apoyan nuestra iniciativa y por suerte somos mayoría quienes queremos una Argentina mejor".

Enojadísimo con las declaraciones sindicales, Adorni siguió: "De hecho, la inflación anual del gobierno anterior la cuadruplicó y además de tener salarios magros, buena parte de los trabajadores hoy vive en la absoluta informalidad. Así que realmente no entendemos bien qué es lo que el señor Moyano está defendiendo o en qué Argentina quiere que los trabajadores sigan viviendo".

Otras definiciones que dejó Adorni

¿Cómo será la agenda del presidente en el exterior? : Milei se embarcará en su primer viaje al exterior como presidente argentino. Adorni, comunicó que viajará a Davos (Suiza) el lunes, por lo que Victoria Villarroel quedaría a cargo del ejecutivo. Además confirmó que se hará presente en Frankfurt para asistir al Foro Económico Mundial en donde expondrá durante 25 minutos.

¿Qué pasará con las horas extras de los empleados de la Administración Pública Nacional? : "Las horas extras por supuesto que se van a seguir pagando en el marco de que esas horas extras sean justificadas, o sea que efectivamente la hora extra se requiera y se trabaje. No se van a dejar de pagar las horas extras que efectivamente se trabajan".

