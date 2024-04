Adorni justificó por qué por primera vez no hay un stand de Cultura en la Feria del Libro

Por primera vez, el Gobierno no tiene un stand oficial de Cultura en la Feria del Libro,como suele realizarse en todos los años y eso llamó poderosamente la atención de todos. La polémica fue desatada luego de que Alejandro Vaccaro diera un fuerte discurso en contra del presidente Javier Milei, acusándolo de darle la espalda a la Sociedad Rural al "desperdiciar la feria". "Luego de despreciar nuestra feria, no se sonroja y pide participar en este espacio, cuya presencia está prevista para el próximo domingo 12 de mayo en la pista central de La Rural", dijo el escritor.

Tras estas declaraciones, quien tuvo que salir a dar una explicación al respecto fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, al ser consultado por este tema. Allí, reveló el costo de instalación del stand en la feria que tendrá lugar entre el 23 de abril al 13 de mayo e indicó que esos fondos serán destinados a otro sitio.

Manuel Adorni

"El stand tenía para nosotros un costo de $300.000.000, a los que había que adicionar $150.000.000 por el armado", explicó el vocero presidencia y tras ello, siguió argumentando: "Fue por un tema de eficiencias, reducir un monto descabellado para este momento del país. No amerita mayor justificación. Era un monto exorbitado". En este sentido, Adorni indicó que la Secretaría de Cultura "en vez de utilizar recursos en el stand, colaborará con la bibliotecas populares para que adquieran nuevos títulos".

Por otro lado, el vocero libertario detalló que el presidente presentará su nuevo libro "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica", el domingo 12 de mayo en la pista central de la Rural, un día antes de que la Feria del Libro cierre al público. Según indicó, el evento será al aire libre "por una cuestión de capacidad", ya que esperan una gran convocatoria de personas interesadas en escuchar su charla.

Vaccaro despotricó contra el presidente durante la inauguración de la Feria del Libro.

"La idea es hacerlo en el lugar más amplio que tiene el predio dentro de las posibilidades técnicas. Tiene el doble de capacidad que el salón más grande. Estaba planteado así desde hace mucho tiempo", afirmó Adorni. "La seguridad del Presidente responde a la Casa Militar. Nunca a nadie se le hubiese ocurrido que la Feria del Libro se haga cargo. Se considera que es el lugar que cumple con lo que uno espera en términos de asistencia", expresó en este mismo sentido.

Por otro lado, habló sin rodeo de la Ley Bases, que octavo dictamen el jueves y será debatida en la Cámara de Diputados el próximo lunes 29 de abril y remarcó que se trata de una normativa "para la gente" y no para la política. "Tenemos demasiado en claro lo que queremos. Lo que consideremos que esta ley no tiene lo seguiremos buscando con las herramientas constitucionales que tenemos a disposición. Conceptualmente la Ley de Bases va a ser una realidad, siempre fue una discusión de tiempo. Lo que no esté en esta ley, el famoso número de 3000 reformas que faltan, va a estar, lo vamos a discutir y consensuar", expresó Adorni.

Javier Milei

Sin embargo, Manuel Adorni se refirió a la quita del Banco Nación de la lista de las empresas sujetas a privatización y cerró: "Para nosotros todas las empresas públicas son pasibles de privatizar en algún momento porque efectivamente no es necesario que ciertas funciones sigan corriendo por parte del Estado. Por supuesto que dentro de esa lista hay cuestiones más relevantes o menos. Pero requiere un proceso larguísimo. Uno toma las decisiones y es un proceso larguísimo".