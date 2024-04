Adorni le respondió a Cristina Fernández de Kirchner por sus dichos sobre el superávit: "Me da pudor explicar algo obvio"

Manuel Adorni tuvo que hacer frente a los coletazos que dio el discurso de Cristina Fernández de Kirchner durante la jornada del 27 de abril en Quilmes. Allí, la ex vicepresidenta del peronismo había criticado el plan económico que lleva adelante el presidente Javier Milei.

Sobre eso había expresado: "Te puede haber votado el 60 por ciento de la gente, pero si después cuando sos gobierno la gente se caga de hambre, ¿de qué sirve?". Sobre esta parte del discurso de la ex Jefa de Estado fue cuestionado el vocero presidencial que arremetió contra las palabras de Cristina: "Indefectiblemente el kirchnerismo ha hecho de la emisión monetaria y el déficit fiscal casi una religión", explicó.

Adorni también cuestionó: "Incluso parte del equipo técnico del kirchnerismo ha dicho en más de una oportunidad que el déficit fiscal te ayudaba a crecer y hasta era necesario para el crecimiento", dijo.

💣Bombita: mientras tanto, se dio quórum para tratar la Ley de Bases y el paquete Fiscal en la Cámara de Diputados y se votará por capítulo y no por artículos como el bloque opositor lo había promovido.

"Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos"

Pero también se puso el "cassette" de La Libertad Avanza: "Lo cierto es que a veces uno no puede creer cómo personajes que fueron responsables de la decadencia Argentina, responsables del 50% de pobres, responsables de más de una década sin crear empleo, de una década y media en que no se creen empresas de punta a punta y haberlo destruido todo... cómo disocian lo mal que la está pasando la gente con 20 años de existencia de ellos en el poder, suena extraño el poder de disociación de un hecho que es la causa con otro que es la consecuencia de haber hecho todo mal", dijo Adorni con voz quebrada.

¿Qué es el déficit fiscal para Adorni?

Intempestivamente, Adorni explicó: "Dentro de ese déficit es increíble dónde ellos cuestionan dos cosas: una es la inflación y otra es el endeudamiento, que dicho sea de paso ellos lo han llevado al extremo porque no solo que han roto la deuda pública del tesoro sino que han despedazado el Banco Central con las famosas leliqs, pases y lo que en resumen se denomina pasivos remunerados".

Además, el vocero presidencial reflexionó: "Entonces no entender por gente que gracias a la destrucción de las cuentas públicas ha despedazado todo, nos suena absolutamente alucinante cómo quienes han tenido el poder durante 20 años cómo no entienden algo tan elemental que es que no se puede gastar más de lo que uno tiene y es increíble cómo siguen sin comprender cómo el déficit fiscal deriva indefectiblemente en dos cosas: o en emisión monetaria o en endeudamiento".

Rodrigo de Loredo

💣 Bombita: Adorni explicó que, por un pedido del radical Rodrigo de Loredo, no se avanzará "ni en la modificación, ni en el cierre en relación al Banco Nacional de Datos Genéticos".

"Ellos lo deberían saber bien porque han llevado el endeudamiento al extremo y han llevado la emisión monetaria al extremo", dijo Adorni y completó: "Me da pudor explicar esto que es algo obvio: si vos gastás más de lo que tenés, lo que te va a pasar es que el primer mes le vas a pedir prestado al banco, al segundo mes el Banco no te presta más así que le pedís a un 'amigo' -que en este caso es la emisión monetaria- y el tercer mes reventaste por el aire y es la consecuencia de lo que estamos viviendo", dijo siguiendo la línea libertaria.

Manuel Adorni

Y dejó algo claro: "Seguir discutiendo en la Argentina lo bondadoso del déficit fiscal o lo negativo del superávit fiscal como lo anuncia la vicepresidente es insólito, no hay otra definición que esa", dijo contundentemente.

Además, repitió: "Es insólito no entender todavía a pesar de tener una Argentina pobre, a pesar de tener una Argentina alejada del mundo, a pesar de tener una Argentina que no crece hace un montón de años, es increíble cómo siguen ponderando cuestiones que nos han hundido en la decadencia, la verdad es que no hay mucho más para aclarar porque no se entienden cuestiones elementales".