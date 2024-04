Milei confirmó su presencia en la Feria del Libro y a pesar de los recortes, avisó: "Hay recursos para la cultura"

El comienzo de la edición número 48 de la Feria del Libro no hizo más que abrir un nuevo enfrentamiento entre el presidente Javier Milei y las autoridades de evento literario más grande que tiene Buenos Aires. El presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro, criticó con dureza al mandatario durante su discurso inaugural hecho el jueves de la semana pasada y acusó al libertario de ser el responsable de la "embestida de carácter despiadado a la cultura".

Además, detalló que "las medidas económicas que se toman en las más altas esferas los llevan (a los lectores) a un lugar lejano, muy lejano, al paraíso que imaginaba Borges". Fue entonces que tomó aliento y denunció un "ataque despiadado a todas las expresiones culturales, sin justificaciones económica pero respaldada por un sesgo ideológico enorme". En ese sentido, apuntó que "los creadores culturales están en guardia" desde la llegada de Milei al poder.

Como si esto fuera poco, Vaccaro también cuestionó la visita que llevará a cabo el jefe de Estado a la feria el próximo 12 de mayo en la pista central de la Rural, día en el que presentará su libro "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica" en compañía del diputado libertario José Luis Espert. "El Presidente luego de despreciar nuestra feria no se sonroja y pide participar", dijo y remarcó que "no registra a la memoria de nuestra feria que el Gobierno nacional haya estado ausente sin un stand".

Vaccaro despotricó contra el presidente durante la inauguración de la Feria del Libro.

Lo cierto es que en las últimas horas Milei recogió el guante, confirmó que efectivamente estará en la Feria el próximo 12 de mayo e insistió en denunciar que la feria le reclamó 300 millones de pesos para el funcionamiento de un stand más un plus por una cifra similar. "Me pidieron 300 millones más un plus de otros 450 millones", planteó Milei, algo que ya había salido a desmentir Vaccaro. "Que se la arregle con mis ministros y secretarios", agregó el economista.

Según contó, ese dinero lo cubrió en su totalidad "la Provincia de Buenos Aires". "He participado de la Feria del Libro desde hace muchísimos años. Este año voy a presentar Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, el 12 de mayo. Me va a acompañar en la presentación José Luis Espert", reveló en LN+. De acuerdo con el mandatario, el gobernador Axel Kicillof financia, en parte, la feria ante la negativa de la administración libertaria.

De hecho, tanto la Ciudad de Buenos Aires como la Provincia cuentan con stand propio entre los pasillos del reconocido evento. No así el Gobierno nacional, que por primera vez no tiene un stand oficial de Cultura en la Feria del Libro. "El stand tenía para nosotros un costo de $300.000.000, a los que había que adicionar $150.000.000 por el armado", había explicado la semana pasada el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien agregó: "Era un monto exorbitado".

De todas formas, para Vaccaro la "excusa" de que la participación del Estado nacional en la feria implicaba una erogación de 300 millones de pesos no es otra cosa que una flagrante mentira". "Desde la vuelta a la democracia hasta ahora nunca ocurrió una Feria con un hostigamiento, con una actitud tan hostil de parte de un Gobierno hacia la cultura. Hacia la cultura en general y también hacia la Feria en particular", había dicho el presidente de la Fundación El Libro.

Por otra parte, el jefe de Estado aseguró que viene participando de forma habitual en la Feria. "El año pasado presenté El fin de la inflación. El año anterior, El Camino del Libertario, entre otros. Tengo cerca de 18 o 19 libros publicados, tengo un rol muy activo", argumentó y consultado por el desfinanciamiento de la cultura, aseguró que tiene "una vida cultural muy activa". Además, sostuvo que propone que "los proyectos de cada película tenga mitad de financiamiento privado y mitad del Estado".

Javier Milei

Para Milei, "involucrar al sector privado hace que sea un proyecto serio, que le interese al público, y no un proyecto para financiar a amigos militantes". "El problema de la cultura son los curros. A partir de un reclamo noble se esconde el monstruo del curro. Hay recursos para la cultura", concluyó a pesar de los recortes en varias áreas.