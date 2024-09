Adorni ya abrió el paraguas: responsabilizó de los números de pobreza e indigencia al gobierno anterior

El gobierno de La Libertad Avanza pasa por un momento de inestabilidad política interna pero también externamente. Ahora, los nervios se acrecientan por la futura publicación de los datos de pobreza e indigencia que mostrará el INDEC que abarca el primer semestre de 2024.

Ni lento ni perezoso, Manuel Adorni, vocero presidencial de Javier Milei empezó su tradicional conferencia de prensa haciendo alusión a lo que podría pasar y usó su vieja y confiable técnica de responsabilizar al gobierno anterior por las cifras que todavía no fueron publicadas.

Manuel Adorni

" Una herencia desastrosa, de las peores de la historia argentina ", describió el vocero al mismo tiempo que justificó los números que todavía son una incógnita: "Si no se evitaba la hiperinflación, la pobreza se hubiese llevado de 40% a cerca del 95% de la población. Nos dejaron al borde de ser un país con prácticamente todos los habitantes pobres", explicó.

Adorni también habló sobre "terminar con la retórica de los hipócritas, que cuando gobiernan ellos encuentra las mil y una excusas para no cumplir lo que prometen, y cuando son oposición le exigen al gobierno resolver los problemas que ellos no sólo generaron sino que no resolvieron en los últimos 16 años ".

Alberto Fernández

Y no sólo culpó al gobierno de Alberto Fernández sino que se remitió al de los '90: "El número de pobreza que disparó la última hiperinflación (la de 1989), el gobierno de Carlos Menem recién lo pudo recomponer seis años después. Además tardó un año y medio en poder mostrar un mes con un solo dígito de inflación. Un edificio se destruye en un segundo y reconstruirlo tarda mucho más tiempo, y eso es lo que ha ocurrido en la Argentina".

En ese sentido, también disparó: "El Gobierno no niega la realidad, sino que la enfrenta y trabaja todos los días para cambiarla. Siempre hemos contado lo que pasa con la más absoluta identidad y con la verdad", dijo y enumeró algunas disposiciones como el aumento de la AUH en un 308% y la Tarjeta Alimentar un 138%, el caballitos de batalla que usan los libertarios para hablar sobre las políticas sociales.

"El hambre no espera"

Sobre ese punto, amplió: "Se eliminaron los intermediarios para que ningún amigo de la política se quede con la comida de los pobres. Y logramos que dejen de extorsionarlos con asistir a una marcha, incluso con niños".

Aunque el mismo Adorni dice que "odia hacer futurología", esta vez, se animó a hacerla: "Nadie dijo que era un proceso sencillo ni que la actividad o el salario no iban a sufrir. Nos dejaron implantadas un montón de bombas que teníamos que ir desactivando. Cualquier índice de pobreza es horroroso; cuando hay un pobre en la Argentina es porque alguien hizo las cosas mal", terminó.

La vieja y confiable "pesada herencia"

Desde que La Libertad Avanza asumió la responsabilidad de gobernar los destinos de Argentina, fueron incontables las veces en las se responsabilizó a los gobiernos anteriores, pero sobre todo a los peronistas sobre las desgracias de turno que se viven en el país virado hacia el mundo libertario.

Sin embargo, Adorni tomó de referencia a Mauricio Macri y usa sus dos palabras preferidas "pesada herencia" para lavarse las manos de problemas que debería resolver su gestión.

Mauricio Macri

Mosquitos en el veranito libertario. no bien asumieron sus bancas, los libertarios vivenciaron una invasión de mosquitos de la que no se hizo cargo jorge Macri (porque estaba en Europa festejando con su esposa) y tampoco el gobierno nacional que debe repartir presupuesto entre todas las provincias para ayudar a combatir el brote de dengue.

Durante los primeros meses del año, Adorni renegaba: "En relación a la proliferación de mosquitos y a los casos de dengue registrados, (quiero) comentarles que estamos en permanente coordinación con las provincias", dijo y para que quede claro puntualizó: "Gran parte de este problema se da por la responsabilidad que se tuvo en el fracaso o en la políticas de prevención que se han realizado durante el año pasado que no estuvieron bien implementadas". Además, expresó ofuscado: "Se jactaban de haber tenido como logro que salud sea (SIC) ministerio; sin embargo, en la gestión brillaba por su ausencia".

Comida sin repartir . otro de los escándalos que sucedieron en el primer año de gestión libertaria a falta de gestión política de la ministra Sandra Pettovello fue la ineficacia que mostraron para repartir alimentos; muchos de ellos que quedaron confiscados en los depósitos de Villa Martelli en Buenos Aires y en Tafí Viejo, Tucumán.

Sandra Pettovello

Muy fiel a su estilo, Adorni responsabilizó a la gestión de Alberto Fernández por la situación: "Efectivamente existen (los cinco millones de kilos de comida en depósitos). Tienen diferentes fechas de vencimiento, no están por vencerse. En todo caso, los que tienen fecha más próxima a vencerse se van a distribuir" dijo y tiró la bomba: "Lamentamos enormemente que la administración anterior haya tenido este esquema de comedores truchos (...) En un país que el Gobierno dejó con el 50% de pobres, es triste que haya ocurrido esta situación".

Inflación . corría el 3 de enero cuando Adorni tuvo que hacer frente a los primeros números de inflación en su gobierno; claro que el vocero también responsabilizó a la gestión anterior: "Va a llevar un tiempo salir de esta encerrona inflacionaria debido al desastre que han dejado, una de las grandes bombas que ha dejado la política y el Gobierno anterior es la bomba inflacionaria que estamos tratando de resolver", dijo y aseguró: "Vamos a hacer todo lo posible para que ese tiempo sea lo más corto posible. Sabemos muy bien cómo terminar con la inflación".

Sobre los futuros cortes de luz . como si esto fuera poco, Adorni también responsabilizó a las gestiones de gobierno anteriores por lo que será un verano infernal, no solo por los cortes de luz sino también por el aumento en las tarifas de se servicio.

Manifestaciones de vecinos tras cortes de luz en el verano

Durante su conferencia de prensa de 24 de septiembre expiró: "Con respecto al sistema energético (...) un sistema destruido, un sistema que recibió en los últimos veinte años 150.000 millones de dólares de todos los argentinos en subsidios para, simplemente, tener un sistema destruido y andar discutiendo si en el verano va a haber o no va a haber cortes de luz", expresó Manuel Adorni.