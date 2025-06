Docente denunció que la Policía le quebró el tobillo a una manifestante: se repite la brutalidad policial

Manifestantes caminan desde la Plaza de los Dos Congresos hacia Plaza de Mayo. Miles de personas decidieron ocupar Avenida de Mayo para acompañar la marcha de jubilados y jubiladas.

Sin embargo, esta vez es diferente: con la condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner varios sindicatos también llamaron a movilizar para demostrar su descontento con la Corte Suprema.

Una señora terminó en el piso y con el tobillo quebrado. Foto: Rocío Bao

Si bien la procesión de militantes, ciudadanos y manifestantes era totalmente pacífica, hubo enfrentamientos con la Policía Federal en contra de un grupo de personas que rápidamente se disipó gracias a las personas que tomaron distancia.

Sin embargo, hubo un episodio que fue transmitido por el canal C5N. Un docente se acercó a las cámaras y contó: " Le quebraron el tobillo y la Policía se la intentó 'chupar' . Decí que yo intervine y otros compañeros".

En la misma línea, explicó: "Así quebrada y todo, la chica se arrastró y se la quisieron llevar. Me metí y otros compañeros me dijeron 'metete por ahí'". Sobre el contexto que le toca vivir, también denunció: "Estamos en un clima muy triste. No podemos entender que la sociedad argentina no se conmueve frente a todo lo que está pasando. Yo soy docente y si los de la salud ganan 900 mil pesos, tengo compañeros que ganan de 700 a 800 mil pesos y nosotros no tenemos horas extras".

Las declaraciones del joven quedarán para la historia: "Hoy estoy con ustedes porque sé que en cualquier momento me 'chupan' porque ellos te están marcando", dijo contundente.

Mientras tanto, Plaza de Mayo está siendo colmada poco a poco. Los primeros que ingresaron fueron las agrupaciones de jubilados. Sin embargo, se encontraron con una fuerte presencia policial aunque al momento reina la paz.

Jubilados de Izquierda, Jubilados Insurgentes y Jubilados del PTS lograron llegar hasta la tradicional pirámide de Plaza de Mayo y lograron colgar sus banderas.