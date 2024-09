Que no te la cuenten cambiada: el detrás de la fake news de Milei sobre los "kukas" y los incendios en Córdoba

Durante casi 24 horas, la granja de trolls libertarios tuvieron muchísimo trabajo: a través de redes sociales, intentaron instalar que fueron 17 personas militantes de la agrupación La Cámpora las que provocaron los cuatro focos de incendio en la provincia de Córdoba.

Los tuits coincidieron en el mismo horario en el que el presidente de la Nación Javier Milei visitó la provincia después de un largo viaje por los Estados Unidos. Fue el mismísimo líder de Las Fuerzas del Cielo quien terminó de instalar la fake news que trascendió hasta las primeras horas de la mañana hasta que un funcionario cordobés logró comunicar que no había ningún registro sobre que los investigados por los incendios pertenecieran a ninguna agrupación política.

Milei y el gobernador Martín Llaryora se funden en un abrazo en Córdoba

Los tuits de los trolls eran para inculcar odio entre quienes ya no coinciden con las políticas peronistas y afines. Desde la cuenta del Gordo Dan, uno de los libertarios pagos para encender fuegos en redes sociales, tuiteó junto a un video de la cadena de noticias A24 que hablaba sobre 17 detenidos, el siguiente texto: "Hasta ayer eran 15 los kirchneristas detenidos por incendiar intencionalmente algunos lugares de Córdoba como Capilla del Monte y San Marcos Sierra. Ahora ya son 17. Los kirchneristas cuando no gobiernan son terroristas. Que #LosKukasPrendieronFuegoCordoba sea tendencia YA".

El tweet del Gordo Dan

Casi paralelamente, la cuenta El Trumpista tuiteó: "Los 'kukas' totalmente domados por Milei y el pueblo cordobés decidieron prender fuego la provincia. Están enfermos", expresó con el mismo hashtag que usó el Gordo Dan, comunicador liberatrio que fue galardonado con una estatuilla en los últimos premios Martín Fierro.

A la movida se sumó también el periodista Gabriel Anello que expresó: "Resulta que hay 17 tipos presos que ocasionaron los incendios intencionalmente y son de la Cámpora. Están desesperados, ya no saben qué hacer. Cada día banco más a Milei Presidente extermine estas lacras".

El tuit que compartió Milei

El retuit llegó de la mano de Milei y el operador que eligió esta vez fue la cuenta @nomepises y el de @TommyShelby , que es la publicación que compartió y así volvió viral la noticia falsa que circuló durante casi 24 horas.

Destapan la mentira

A través de un comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal de Córdoba se enunció que lo que los libertarios quisieron instalar era mentira: "Al día de la fecha y conforme surge de las investigaciones preliminares por los incendios ocurridos en las sierras de Córdoba podemos decir que en primer lugar no hay 17 detenidos, cómo así tampoco hay indicios que nos permitan afirmar que son de alguna agrupación política".

En esa misma línea, el ministro de Seguridad de Córdoba Juan Pablo Quinteros, contó a través de Radio mitre que hay cuatro personas detenidas y no descartó en ningún momento que los incendios se produjeron de manera intencional aunque todavía no llegaron al veredicto final de qué podría haber impulsado a las personas a realizar tremendo daño.

Otro de los tuits de libertarios que compartió Milei

Quinteros contó: "El fuego es por mano de hombre en un 99%. Acá no hay viento cortando cables, no hay acción de la naturaleza, chispa que inicie un fuego o tormenta", dijo y siguió: "Veinte minutos antes de la llegada del Presidente había una persona prendiendo intencionalmente el fuego. Fue filmado por los vecinos, reducido por los bomberos y tuvimos que parar a los bomberos porque lo iban a buscar", dijo sin salir de su asombro.

Consultado sobre los motores por los que podrían haber actuado el responsable de ese hecho, Quinteros apuntó: "Será el fiscal quien intervenga, se secuestró su teléfono. Yo no quiero aventurar, será la justicia la que determine".

Ministro de Seguridad de Córdoba Juan Pablo Quinteros

Además, consideró: "Yo no sé por qué lo inician, pero creo que este incendio en particular se intentó politizar de manera absurda. Hacer política con esto no es reedito para nadie, salvo para algún miserable que pueda ganar un puñado de votos haciendo política barata", dijo y continuó: "Si yo dijera cada frase de los bomberos que escucho por los handies... Cada vez que están mano a mano con el fuego dicen 'por acá hay un hijo de p... que nos prendió un incendio'".

Hasta el momento hay detenidas 11 personas: tres de ellas estaban por incendios previos y ocho por los focos de fuego actuales. De estos últimos, cuatro ya fueron liberados al comprobarse que fue por negligencia y los otros cuatro todavía son investigados.

Bomberos trabajan en los focos de incendio en Córdoba

Juan Pablo Quinteros explicó que descarta que haya vinculación política partidaria entre los detenidos pero fue claro con un punto con respecto al tuit de Javier Milei: "En principio diría que no (hay vínculo). Probablemente no lo haya de manera formal, pero los une la misma irracionalidad y la misma locura", dijo.