Alberto Fernández insistió en que no se llevó "ni una goma de borrar" del Estado y analizó la gestión de Milei

El expresidente Alberto Fernández fue imputado en la causa que se le investiga por supuestas irregularidades de contratación de un "broker y empresas privadas" para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante toda su gestión de Gobierno.

La causa se inició a partir de una denuncia que fue presentada ayer por la abogada Silvina Martínez para que se investiguen las "presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021".

La investigación está en manos del juez federal Julián Ercolini y fue impulsada por el fiscal federal Ramiro González, quien requirió las primeras medidas de prueba, según lo que sugiere el requerimiento de instrucción.

De hecho, en la causa, los imputados son: "el ex Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, el ex titular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano, y Héctor Martínez, sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas", indicó el dictamen.

En diálogo con Radio la Red, el expresidente expresó: "Que el fiscal pida que investigue me parece razonable, si alguien hace una denuncia es razonable. En términos periodísticos que alguien diga 'imputación' suena a 'acusación', pero en términos técnicos es 'investiguemos esto'".

"Lo que no me parece razonable es la nota que dio origen a la denuncia porque la verdad, se omiten un montón de cosas que ocurrieron y la historia es muy larga", insistió, pidiendo permiso para su explicación sobre la contratación de seguros.

"En la Argentina y en todo el mundo, cuando uno saca un crédito van a ver que encuentran un cargo como gasto administrativo que se llama 'seguro de vida', siempre los bancos y todos los que otorgan un crédito sacan un seguro de vida por las dudas de que el que tomó el crédito se muera y lo deje impago. Ese riesgo lo toma una aseguradora y se garantiza de cobrar siempre, aún en caso de que el deudor se muera", explicó el expresidente Fernández.

En este sentido, el ex jefe de Estado indicó que el Anses da créditos a jubilados y a la gente que fue beneficiada con la Asignación Universal por Hijo desde el año 2012, siempre a través de Nación Seguros, pero que luego hicieron una presentación debido a que perdieron mucho dinero. "Lo que pasó en Anses es que dijo que no se asegura más (con Nación) y comenzó a autoasegurarse", dijo.

"En el año 2021 sacó una norma para terminar con el negocio de los seguros en el Estado y digo (en ese decreto) que en 'esa norma que todos los bienes y riesgos del Estado se aseguran con Nación Seguros' y esto se hace en forma directa, sin intermediarios. De este modo terminé con el negocio que pudieran hacer algunos", explicó Alberto Fernández.

Con respecto a la nota que dio origen a la denuncia, el político aseveró: "La nota dice que yo saqué ese decreto para impulsar una maniobra fraudulenta, pero fue para terminar con los seguros en el Estado. Beneficia a todos los que tienen seguros. No es el único broker que trabaja con Nación Seguros, hay muchos otros".

Por último, Alberto insistió: "No me preguntes por Martínez, porque jamás en mi vida hablé del tema de sus seguros, sabe que si me hubiera pedido una cosa así le hubiera dicho 'no podés una cosa así', y listo".

La visión del ex presidente sobre el presente del país y la gobernabilidad de Javier Milei

En un tramo de la entrevista, Fernández fue consultado sobre la actual situación que se vive en el país y la gobernabilidad de Javier Milei. "Desde el entorno del presidente, muchos hablan del club del helicóptero", disparó el periodista, haciendo alusión a los posibles conflictos sociales que podrían llegar en respuesta al feroz ajuste que lleva adelante el libertario.

"Sólo he roto con mi compromiso de no hablar (públicamente) porque a veces el que calla otorga y quería explicar esto", se excusó en un principio, para luego reconocer: "El DNU y la ley ómnibus son un abuso institucional".

El ex presidente reconoció sentirse "muy preocupado" por el presente del país. "No creo que desbaratar el Estado sea la salida que la Argentina necesita. Ahí me hago eco de lo que el Papa ha dicho. Tenemos que ayudar a nuestros legisladores y gobernadores, que la están pasando mal y le están haciendo frente a todo este momento. Espero que el presidente Milei en algún momento advierta las cosas que ocurren y modifique algunas de las decisiones que ha tomado".

"Quiero que a la Argentina le vengan mejores tiempos de la mano de quien sea, pero que vengan mejores tiempos. La Argentina eligió un presidente y hay que asegurar que ese presidente cumpla su mandato. No sé si hay sectores que quieren otra cosa. Si los hay, no soy parte de eso", se diferenció.