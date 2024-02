Convocan a un "molinetazo" contra el tarifazo de transporte: ya informaron de cuánto es la multa

Se armó una gran revolución por la convocatoria que llevan adelante militantes de Partido Obrero que proponen un "molinetazo" para el viernes 1° de marzo a las 17.30 horas en contra de los tarifazos en los transportes que el gobierno de Javier Milei implementó con la firma del ministro de Economía Luis Caputo.

Tatiana Fernández, consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y dirigente de la UJS del Partido Obrero, consideró que "la gente salta el molinete porque no le alcanza para ir a trabajar" y defendió la medida de saltar los molinetes en las estaciones de trenes.

Fernández fue "apretada" por la convocatoria en varias entrevistas en medios de comunicación que argumentaban que no pagar el boleto es "delito". En contra respuesta, la dirigenta social alegó: "Delito es que se fuguen todos los recursos del país a las multinacionales, a financiar al sector agroindustrial, al FMI que no haya plata para pagarle a los jubilados, a los estudiantes, no destinar comida a los comedores. Eso es delito".

Sea como fuere, los servicios de las líneas de tren Mitre, Tren de la Costa, Sarmiento, San Martín, Roca, Belgrano Sur, Urquiza y Belgrano Norte se pagan y se pagan carísimos. Aquí los precios según el kilometraje:

De 0 a 12 km: $130

De 12 a 24 km: $169

Superiores a 24 km: $208

Convocan a un "molinetazo" el 1° día de marzo

Sin embargo, quienes no tengan la SUBE registrada pagan tarifas dobles. Esto en el marco de que se hace imposible para algunas personas registrar la tarjeta de transporte en las sucursales de SUBE o en la aplicación que permanece caída casi todo el día.

El conflicto escala

Autoconvocados ya empezaron a saltar los molinetes antes de que el Partido Obrero convocara formalmente. Esto hizo que efectivos policiales marcaran fuerte presencia en las diferentes estaciones de trenes.

La presencia policial no se hizo esperar en las estaciones de trenes

En Constitución, por ejemplo, la presencia policial era inaudita: un cordón policial cubría cada uno de los molinetes no permitiendo así, que los trabajadores puedan saltar el molinete.

Ahora, se dio a conocer cuál es la multa en caso de realizar esta acción: desde el ministerio de Transporte, se comunicó que el usuario deberá pagar $1300 en caso de ser descubiertos realizando algún "molinetazo".

Molinetes de estación Constitución

Sin embargo, las autoridades consideran que es muy difícil controlar la situación por la cantidad de gente que transita por las estaciones de trenes.