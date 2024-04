Bullrich le pidió a Lanata que pare el juicio a Milei: la interna con Clarín y "el factor Elon Musk"

Luego de un lunes en el que el presidente Javier Milei acusó de "ensobrado" a Jorge Lanata, y que este amenazó con realizarle un juicio por calumnias e injurias, figuras cercanas al mandatario intentaron convencer al periodista de que desista de su embate judicial. A su vez, detrás del enfrentamiento del Poder Ejecutivo con el Grupo Clarín, se encuentra el apoyo al magnate sudafricano Elon Musk y su intención de hacerse con las telecomunicaciones en el país.

"Me comprometo a hablarlo con el Presidente de la Nación, es un momento que los argentinos tenemos que estar unidos y juntos", aseguró la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, luego de saludar a Lanata al aire de TN. "Pará la demanda y vamos por otro camino", le solicitó. El conductor de Radio Mitre no se mostró reacio al pedido, ya que reconoció que prefiere evitar el desenlace en Tribunales. Aunque aclaró que para que eso suceda, Milei debe decir "que se equivocó".

Patricia Bullrich le pidió a Lanata que desista del juicio contra el presidente Milei.

"El presidente me acusa a mí y a otros periodistas de cometer delitos y eso me parece una barbaridad, es algo que nosotros no podemos dejar pasar. Nosotros no hacemos eso con los políticos. Si yo acuso de un delito a alguien es porque lo puedo probar; si no, no lo hago", señaló el periodista, todavía al aire del programa que conduce Jonatan Viale. Luego, ante la justificación de Bullrich acerca de que "quizás hay un estilo del presidente que es muy franco, muy directo", Lanata respondió: "El estilo franco no puede ser adjudicar un delito a otra persona".

El debate había comenzado el lunes cuando el periodista hizo un cuestionamiento público a una decisión presidencial. "Yo ahí sí tengo una diferencia con Milei con respecto a lo siguiente. Me parece bien que Milei esté o no preocupado por Israel, en todo caso es un problema de política exterior de su gobierno y de él. Lo que no me parece bien es que un embajador extranjero, sea de Israel o sea belga, no me importa, esté en una reunión de gabinete en Argentina", había cuestionado.

Javier Milei acusó de ensobrado a Jorge Lanata, tras las críticas en su contra.

Tras eso, el mandatario tuiteó y lanzó la acusación que desbandó todo: "Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión. Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo ala reunión formal del CC (Comité de crisis). Críticas sí. Mentiras no. ¿Decir la verdad requiere sobre?".

Es por eso que, cuando Lanata estaba al aire en TN y con Bullrich en el estudio, explicó: "No fue algo que se me ocurrió a mí. Fue el Gobierno el que dijo que el embajador había estado durante la reunión sin aclarar si era una parte de la reunión". Lo cierto es que el enfrentamiento con el libertario continuó y el periodista tomó la decisión de judicializar la discusión.

Jorge Lanata aseguró que irá a la Justicia para demandar a Milei por calumnias e injurias.

"Yo cuento lo que yo decidí. Yo le voy a hacer un juicio a Milei. Capaz lo gano, capaz lo pierdo, nadie tiene nada asegurado sobre todo en un país en donde lo más probable vaya a perderlo, no ganarlo, vamos a ver. y vamos a ver cuáles son los argumentos para cada uno. Me parece que el presidente tiene que controlar esas cosas", lamentó en aquel entonces.

Por otro lado, y mientras que Bullrich le pedía que desistiera, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, utilizaba sus redes sociales para apoyar al periodista. "El autoritarismo de Milei existe desde el principio. Los que realmente amamos, en serio, la libertad tendríamos que ver a tiempo el huevo de la serpiente. Querido Jorge Lanata, el insulto del Presidente prueba tu independencia", escribió.

Elisa "Lilita" Carrió se solidarizó con Jorge Lanata, tras la acusación de Javier Milei de "ensobrado".

El presidente también había tenido, el mismo día, publicaciones en contra de Nelson Castro, otro periodista histórico del grupo Clarín. Las versiones que se oyen entre quienes acompañaron en el reciente viaje del mandatario a Estados Unidos, en donde se juntó con Musk, afirmaron que la pelea con el monopolio de la prensa argentina tiene como objetivo favorecer al sudafricano de cara a hacerse con las telecomunicaciones del país.

Musk tiene ya disponible en la Argentina a Starlink, su red de internet satelital. Con el apoyo de Milei podría meterse de lleno en un negocio que tiene a muchas empresas cómodas y sin disputa por el mercado. Hacerlo puede significar conseguir un aliado poderoso a nivel mundial, aunque también perder el soporte que significa el aparato comunicacional de Clarín. Una disyuntiva que parece que genera que el presidente se arriesgue y se vuelque sobre el sudafricano.