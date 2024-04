Toviggino le sacó la roja a Scioli: "¿Por cuánto te convertiste?", le preguntó y estalló la polémica por las SAD

El debate por convertir a los clubes de fútbol en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) no para desde que el presidente Javier Milei lo propuso en su DNU 70/2023. Sin embargo, la discusión se calentó con un cruce triangular entre Juan Sebastián Verón, presidente del Club Estudiantes, Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y Daniel Scioli, flamante integrante de La Libertad Avanza que dirige la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

Verón advirtió: "El copia y pegue a mí no me gusta y no creo que funcione. Si nosotros pensamos que nuestro campeonato va a ser el alemán... estamos lejísimos como país. El sistema está gastado en Argentina".

Juan Sebastián Verón

Verón agregó: "El marco jurídico y dirigencial tiene que ayudar. No sirve que nosotros traigamos algo que a los dos o tres años se rompa y vuelva todo para atrás, porque nadie va a querer venir a invertir".

La frase del presidente de Estudiantes que más lastimó fue: "Nadie va a venir a comprar a Estudiantes". Al cruce salió primeramente Toviggino, que invalidó la discusión: "Jaja vos y otro que vive más en México que en Argentina, son los mulos de una idea ajena a ustedes", expresó en cu cuenta de X (antes Twitter) y agregó: "¡No olviden que necesitan de los votos de la asamblea de AFA! Ya no hay DNU que nos obligue. Cuando se conozca el proyecto que prepara AFA, quedarán ambos con el culo al aire", expresó sin titubear.

Pablo Toviggino, tesorero de la AFA

El debate que parecía haber terminado volvió a surgir por la expresión de Scioli que, desde que se bajó de las listas peronistas, es duramente criticado por su exposición y alineamiento con el partido de Javier Milei.

Siguiendo esa línea, Scioli quiso ser parte de quienes apoyan que los clubes puedan convertirse en Sociedades Anónimas. Y, en ese sentido, expresó a través de su cuenta oficial de X: "Lamentables las declaraciones del tesorero de AFA contra Juan Sebastián Verón y Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba que está llevando adelante una gran transformación", empezó polémico.

Daniel Scioli

Scioli siguió: "Verón es un gran dirigente con una trayectoria y prestigio intachable en el fútbol argentino, con quien comparto la visión del ingreso de capitales privados, como una alternativa para mejorar la calidad del club y la vida del socio", dijo.

Además, sacó a relucir su confianza y buenas migas con el gobierno libertario apoyando la medida tomada en el DNU 70/2023: "El decreto de las SAD del presidente Javier Milei tiene fuerza de ley y está vigente", dijo e hizo estallar las redes sociales

Toviggino le sacó la roja

Toviggino no sale de su sorpresa. Es que fue el mismísimo Scioli quien el 20 de noviembre de 2018, hace solo 6 años expresaba orgulloso en sus redes sociales: "Presidí una nueva sesión de la Comisión de Deportes donde debatimos un proyecto de ley presentado por diputados de nuestro bloque que, de aprobarse, impedirá a los clubes convertirse en sociedades anónimas"; foto de por medio, el ex candidato a Presidente por el peronismo, fijaba fuertemente su postura.

Recordando ese pasaje, Toviggino parafraseó al mismísimo Scioli con palabras que iban dirigidas a Mauricio Macri: "Preguntaría "¿en qué te convertiste, Daniel?". Pero como sos tan converso quizás es mejor: ¿Por cuánto te convertiste?", empezó.

Scioli hace solo 6 años atrás

Además dijo: "¿Sos el que impulsó un proyecto contra las SAD o el que ahora pide aprobarlas? Ah, sé que el Derecho no es tu fuerte, así que paso a desburrarte: vos sí que sos casta pura".

Toviggino no tuvo reparo en explicar cuáles y cómo actúan los artículos que protegen a los clubes de las privatizaciones: "El Artículo 335 (que establecía la prohibición de impedir a una organización deportiva el derecho de afiliarse a una confederación, federación, asociación, liga o unión deportiva con fundamento en su forma jurídica) y el artículo 345 (que establecía la obligación para las asociaciones, federaciones y confederaciones, de adecuar sus estatutos a los términos del DNU), del DNU 70/30 se encuentran suspendidos cautelarmente por Resolución dictada por el Juzgado Federal de Mercedes el 30/1/24 y confirmada por la Cámara Federal de San Martin Numero I, el 4/4/24".

Javier Milei

Y concluyó: "En consecuencia, actualmente, las SAD podrán afiliarse a la AFA si y sólo si nuestros asociados resuelven reformar y adecuar los estatutos de AFA al efecto, puesto que hoy en día solamente pueden ser miembros de AFA las asociaciones civiles sin fines de lucro, encontrándose suspendido y no vigente el Decreto en tal sentido".