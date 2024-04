Destapan el uso de Mercado Pago para pagar asignaciones de ANSES: ¿Un negocio de Galperín?

Desde que el Cámara de Diputados, Martín Menem, respaldó la implementación del pago de las asignaciones de ANSES a través de Mercado Pago, crece la polémica y las sospechas de que el único beneficiado de esta situación sería Marcos Galperín, director ejecutivo de Mercado Libre y abiertamente libertario. En su discurso, el funcionario afirmó que este método garantiza la transparencia al eliminar los intermediarios políticos en el proceso.

Sin embargo, esta afirmación ha generado controversia no solamente entre los usuarios, sino también entre los economistas y abogados, que señalan que anteriormente, el pago a través del Banco Nación era directamente a una cuenta a nombre del beneficiario y ahora, Mercado Pago sería el que pasa a actuar como un intermediario.

Explicación minuciosa de Facundo Fernández Pastor

Al respecto, el abogado especialista en seguridad social, Facundo Gómez Pastor, se expresó en contra de esta medida en diálogo con AM530, Somos Radio, y destacó cómo estos ajustes impactan directamente en las jubilaciones: "El Gobierno va a dar un aumento en abril de solo el 12,5% a los jubilados, planteando que ese es el aumento de la inflación en los últimos meses", remarcó.

Al ser consultado por la nueva fórmula de movilidad jubilatoria impulsada por un decreto del Gobierno, el especialista explicó que la idea de los libertarios es otorgar un aumento del 12,5% a los jubilados en abril, argumentando que este porcentaje refleja la inflación de los últimos meses. "Hoy por hoy con la norma actual abril no tiene bonos para los jubilados", aseveró y luego prosiguió: "A este Gobierno no le interesa la seguridad social".

Jubilados se manifestaron en el Congreso en contra del DNU de Milei

Más tarde, Gómez Pastor realizó un hilo en su cuenta oficial de X para desmenuzar el tema y remarcar el porqué Marcos Galperín sería el gran beneficiario de toda esta movida, ya que el uso de Mercado Pago en la acreditaciones de las asignaciones familiares pone en riesgo la transparencia y la posible intermediación en el proceso.

Sobre esto, explicó: "La ANSES liquida los beneficios el día 16 de cada mes y ese día transfiere el dinero a los bancos, y desde ahora, a esa plataforma. Pero los beneficios se cobran a partir del primer día hábil posterior", comenzó.

Marcos Galperín

En este mismo sentido, plantea que el acceso de entidades como la plataforma de Galperín al dinero de la seguridad social deja muchísimos interrogantes al menos sobre la ética y la legalidad de estas prácticas, especialmente en un contexto donde se evita el pago de cargas sociales mediante la triangulación con el IVA. "(...) desde el día 16 de un mes, hasta el primer día hábil del mes siguiente, los bancos y ahora Marcos Galperín, ese mismo que, igual que Clarín y La Nación no pagan cargas sociales, porque las triangulan con IVA, o sea, que desfinancian a la seguridad social, ponen el dinero de la seguridad social que es de todos los argentinos, a hacer negocios que le da intereses a él, pero que no impactan en los beneficios que después paga".

"O sea que el presidente Javier Milei y el Director Ejecutivo de la ANSES -que el otro día fue al Congreso a explicar cómo van a estafar a los jubilados y pensionados- le entregaron negocio a alguien que tiene una exención para no pagar las cargas sociales. Todo ello, con la excusa de que el sistema "no es sustentable" pero le regalan los intereses a quien lo hace menos sustentable. Si eso no merece que los muchachos de @FiscalesGobAr (El Ministerio Público Fiscal) investiguen, no sé qué lo merece", culminó el tweet.

El berretín de Galperín

En medio de la polémica, el fundador y CEO de Mercado Libre salió al cruce tras las acusaciones en las redes sociales sobre el cobro de las asignaciones de la ANSES a través de su plataforma de pagos y respondió enérgicamente en su cuenta de Twitter: "Es tal el placer de cortarle el curro a todos los gerentes cooperativistas de la pobreza y los piquetes, que lo hacemos gratis".

El Tweet de Galperín

💣 Bombita. Está demostrado que Galperín hizo crecer Mercado Libre con millones provistos por el Estado, logrando evadir todos los impuestos del Banco Central, mientras que el gigante de las ventas recibe alrededor de USD 100 millones por año del Gobierno.

Esta polémica continúa en las redes sociales y, quien salió a defender al empresario, por supuesto, fue el presidente Milei, quien mostró interés por la medida compartiendo un comunicado de la empresa y respaldando los dichos del CEO.