Bullrich, sobre Macri: "El tema es si estás jugando a tener tu gran proyecto o a tener tu cuota de poder"

Luego de los roces que tuvieron durante las últimas semanas, Patricia Bullrich volvió a marcarle la cancha a Mauricio Macri: "El tema es si estás jugando a tener tu gran proyecto o tu cuota de poder", opinó la funcionaria de Javier Milei. "Los que estamos en el Gobierno tiramos del carro que está lleno de melones. Hay de todo, ahora uno empuja el carro porque es lo que ordena la macro, la calle, encapsular al crimen organizado, y en el Congreso hay una vida aparte, agarran un melón de esos y van al detalle", ejemplificó la ex referente del PRO durante una entrevista con su señal de noticias favorita, LN+.

Mauricio Macri

Recordemos que la ministra de Seguridad había compartido el apoyo que le brindó Macri a la decisión del presidente de vetar la actualización de jubilaciones aprobada por el Senado para ponerle los puntos. "Uno está a favor o en contra del cambio. Está mal mandar a los senadores del PRO a votar a favor de un proyecto fiscalmente irresponsable y después públicamente salir a decir que estás en contra. Usan a los senadores como carne de cañón y atentan contra el plan económico del gobierno que dicen apoyar. Estás de un lado o del otro. Basta de especular", había escrito la funcionaria convertida en libertaria.

Hay que destacar que fue una muy turbulenta semana en el vínculo entre Macri y Milei. De hecho, el cortocircuito que Mauricio tuvo con Milei le permitió a la oposición rechazar en la Cámara de Diputados el decreto con el que el presidente le asignó $100 mil millones "de gastos reservados" a la SIDE. "Hace ocho meses que nos vienen boludeando", habían sido las palabras que el ex mandatario pronunció aquella jornada en un zoom con los referentes del PRO. Incluso, trascendió que Macri le aseguró a los suyos que los libertarios "no cumplen", "no aceptaron la integración" y remarcó que "esto de la SIDE institucionalmente está mal".

Si bien desde entonces Mauricio compartió algunas cenas con el líder de la Libertad Avanza en la Quinta de Olivos, donde limaron asperezas, el líder del PRO sigue mostrándose crítico en algunas propuestas legislativas y toma distancia del Gobierno libertario. Por este motivo, apuntando directamente contra el ex mandatario, con quien mantiene una interna por la dirección del partido amarillo, Bullrich planteó: "Estamos como en un Delta político, muchos grupos y hemos decido darle un orden. Vas a ayudar o no, vas a mirar la manchita del melón en vez de tirar del carro... es lo que venimos diciendo".

Mauricio Macri y Patricia Bullrich

De esta manera, la ministra insistió: "Ayudá al oficialismo, ayudá al Gobierno. Ser oposición es jugar al juego de las diferencias. Sos gobierno y te comes algún sapito toda la vida, pero tiras del carro. En ese momento es que tu cabeza funciona entendiendo las grandes líneas o buscando el detalle de aquello que está desordenando". Tras el rechazo del PRO al DNU por los fondos de la SIDE y el respaldo a la actualización jubilatoria, bajo orden directa de Macri, Bullrich sentenció: "El tema es si estás jugando a tener tu gran proyecto o tener tu cuota parte de poder". "En la Argentina, hoy, la reconstrucción de la inteligencia es fundamental", sumó.

Y explicó: "Si vamos a pensar en que la inteligencia siempre va a ser cómo fue, pegamos un golpe y eso sube el riesgo país, atrasa la salida de 46 millones de argentinos", explicó además al tiempo que pidió "ordenar, y bajar el ruido del Parlamento". En otro pasaje de la entrevista, la funcionaria habló sobre la detención del diputado misionero Germán Kiczka, acusado de poseer, consumir y difundir material de abuso sexual infantil (MASI). "La Argentina está suscripta a un sistema internacional que da aviso cuando se conectan desde el país a redes de pedofilia internacional. Ese aviso se produjo, se envió a la Policía de Misiones y ellos actuaron", reveló.

También admitió que existió un desfasaje en el momento en el que Kiczka tomó conocimiento de la investigación en su contra a través del desafuero de la Cámara y su fuga. Por su parte, Bullrich planteó que hubo ingenuidad en no dictar la prisión preventiva o en cercar sus movimientos, pero aseguró que el Ministerio de Seguridad tenía información sobre sus paradero. "El lunes dije que la detención era inminente. Sabíamos que no se había ido del país", aclaró. "Teníamos la información de que estaba en Corrientes, nosotros tenemos el Comando Unificado de Recaptura de Prófugos que trabajó con la información de la zona", detalló.

Patricia Bullrich

Según resaltó, "se hizo un triángulo, la Policía de Corrientes fue la primera, pero teníamos la información que era inminente". Al mismo tiempo, la ministra planteó que la detención se logró a raíz de una alerta de una Red de Protección de Niños a nivel internacional que dio aviso a la Policía de la Ciudad. "Avisaron, ahí se les avisó a Misiones que ingresaron y a partir de este aviso internacional actuaron la Policía y la Justicia de Misiones", concluyó.