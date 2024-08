Victoria Villarruel enfureció con el Grupo Clarín: los tildó de "pauteros y mala leche"

Una batalla campal fue librada en la arena de la red social X cuando Victoria Villarruel contestó un rumor que salió publicado en varios medios del Grupo Clarín que hablaba sobre la supuesta protección de la vicepresidenta al recientemente echado senador Francisco Paoltroni.

En varios medios de comunicación de ese grupo, adelantaron que desde el entorno vicepresidencial, consideraban "improcedente" la remoción del senador formoseño que se peleó a muerte con su propio bloque ante la posibilidad de que el juez Ariel Lijo sea representante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Victoria Villarruel

"No estaba a la altura de lo que queremos que sea un senador de La Libertad Avanza", filtraron desde el Grupo Clarín. Lo cierto es que esta versión coincidía con la carta en la que informaron el despido del Senador -firmada por Ezequiel Atauche, Juan Carlos Pagotto, Vilma Bedia, Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta y Bruno Olivera- por "diferencias irreconciliables".

De hecho, el mismo Abdala lo ratificó en una entrevista por Radio Mitre: "Nosotros tenemos una forma de presidencia, y lamentablemente por distintos dichos, que todos escucharon, existieron diferencias que no corresponden en un espacio que se está formando. Si bien es cierto que hay una debilidad parlamentaria importante, también es importante, de alguna manera, que como espacio político la conducción sea discutida internamente", expresó y siguió: "Es cierto que tenemos libertad de pensamiento, de expresarnos, pero como corresponde todo movimiento o espacio político, a los líderes generalmente se los discute puertas adentro".

Tweet de Victoria Villarruel tras el anuncio de Infobae

"Si lo quieren echar, que lo hagan ellos", publicaron desde el Grupo Clarín que afirmó que las palabras habían trascendido desde fuentes cercanas a Villarruel y también filtraron: "Paoltroni es un senador que defiende sus convicciones. Siempre expresa sus disidencias de frente, no se alía con nadie que no sea de LLA, ¿por qué habrían de expulsarlo? El caso de Arrieta es un escándalo total. Arrieta mintió y denunció colegas. Paoltroni defiende con vehemencia ideas políticas. El disenso político no se castiga".

Sin embargo, estas declaraciones fueron desmentidas fuertemente por la mismísima vicepresidenta de Las Fuerzas del Cielo a través de su cuenta de X. Enojada, compartió dos notas, una de Infobae y otra de La Nación donde relataban sus supuestos dichos.

Francisco Paoltroni

Villarruel expresó: "Al periodismo pautero y mala leche le digo que deje de buscar titulares que dividen y dedíquense a informar sin hacer amarillismo", dijo e informó que como vicepresidente no tiene la autorización para expulsar o no a un Senador.

"Presidencia del Senado no decide la expulsión o inclusión de los Senadores miembros de los bloques, eso lo hacen los mismos bloques y como no era correcto el pedido presentado por el senador (Ezequiel) Atauche se le pidió que cumpla con la formalidad de solicitarlo como corresponde", expresó.

Javier Milei y Victoria Villarruel

Victoria Villarruel alegó que todo el asunto de Francisco Paoltroni era todo parte de una vil mentira: "El periodismo que inventa es una de las razones por las que la gente se cansó y votó a Javier Milei. Basta de tomarnos el pelo a los argentinos", dijo contundentemente.