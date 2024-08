Feinmann explotó contra Pettovello por los alimentos retenidos: "Después no llore, como que le gusta hacer"

El juez federal Sebastián Casanello ordenó allanar el Ministerio de Capital Humano en el marco de la medida cautelar que obliga a la cartera a repartir las seis mil toneladas de alimentos retenidas en galpones bajo la orden de la ministra Sandra Pettovello. Según consta en la presentación judicial, la medida apuntó a "secuestrar documentación y computadoras que contengan información sobre la logística, stock y fechas de entrega" de la mercadería.

Sandra Pettovello

Desde el Ministerio de Capital Humano indicaron que, en el marco del allanamiento, se entregó un "back up de la computadora del director de logística de la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y las órdenes de entrega emitidas a partir del 27 de mayo". La orden dispuesta por el magistrado contra la cartera que conduce Pettovello fue dictada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 7. "Entre los elementos presentados se encuentran los partes diarios recibidos por el personal de los depósitos de Villa Martelli y del Centro Operativo Tucumán, ubicado en Tafí Viejo en dicha provincia, con el detalle de stock, ingresos, salidas y estado de los alimentos", indicó Capital Humano.

Y agregó que también se facilitaron a la Justicia "las constancias del sistema informático S.U.M.A con los movimientos de alimentos en los depósitos y el acceso a diversas cuentas de correos electrónicos utilizados por empleados y funcionarios". "Desde el inicio de esta administración, ha habido una clara disposición a transparentar y comunicar el trabajo que se viene realizando para que las familias vulnerables aumenten su poder de compra, poniendo como prioridad que las personas reciban asistencia con transferencias directas y terminando con la intermediación de las políticas sociales", indicó Capital Humano a través de un comunicado.

Desde el Ministerio a cargo de la "amiga" del presidente Javier Milei destacaron que se "está cumpliendo en tiempo y forma con el plan de distribución de alimentos" y recordó que "presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para defender la división de poderes, marcando que el Poder Judicial no puede interferir en el diseño y ejecución de políticas públicas que son competencia del Ejecutivo".

La causa se inició por una denuncia penal que el dirigente de Frente Patria Grande Juan Grabois presentó contra Pettovello por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y abuso de autoridad ante el desabastecimiento alimentario de los comedores comunitarios. "Nuevo fallo contra la incumplidora serial Sandra Pettovello por dejar a los pibes sin comer y ocultar pruebas. Siguen jugando con el hambre de los chicos y delinquiendo alegremente", publicó Grabois en redes sociales.

Hay que destacar que mientras Pettovello se niega y resiste a entregar los 5.825.946 kilos de alimentos que se encanutó en los galpones de Villa Martelli y Tafi Viejo, muchos de los cuales ya cumplieron con su fecha de caducidad debido a su gestión, un informe realizado por UNICEF reveló que más de un millón de chicos deja de lado una de las comidas que debe afrontar a diario (desayuno, almuerzo, merienda o cena) o directamente se va a la cama sin cenar por falta de dinero.

De acuerdo con los datos que fueron publicados en el marco de la campaña "El hambre no tiene final feliz", siete de cada diez hogares donde ocurre esto, lo hacen con mayores que tienen trabajo estable, aunque en un 60 por ciento de esos casos este es informal. Dentro de este tristísimo contexto, unos 10 millones de chicos comen menos carne y lácteos en comparación al año pasado, y dentro de la familia se redujo el consumo de verduras y frutas en un 58%.

Eduardo Feinmann

A causa de este triste panorama y cansado de los idas y vueltas de la ministra de Capital Humano, el periodista Eduardo Feinmann le reprochó su repudiable actitud y le pidió que entregue los alimentos de una vez por todas. "Señora Pettovello, ¿por qué no hace una cosa? ¿Por qué no entrega los alimentos y se terminó? Si su obligación es darle de comer a la gente. A ver, lo único que tiene que hacer, no tiene que ir a litigar por los alimentos a tribunales. ¿Le quiere ganar una batalla legal mientras los alimentos ahí se pudren? Entregue los alimentos una vez por todas. Entregue los alimentos", le pidió de manera contundente el conductor de LN+.

Javier Milei y Sandra Pettovello.

Luego de que el abogado Gabriel Iezzi, presente en el estudio, advirtiese que la causa ya llegó a la instancia de la Corte y que la funcionaria de Milei está "a cinco minutos de ser citada a indagatoria", Feinmann explotó y sentenció: "Está bien. señora Pettovello, haga lo que quiera. Mire, acá, y ese se lo están divirtiendo, si usted tiene ganas de subir las escaleras de Comodoro Py e ir a indagatoria, es un problema suyo. Después no venga a llorar, como parece que le gusta hacer cada dos por tres. Después no empiece a los gritos, a llorar, empiece a despedir gente, ¿por qué no avisaron antes? No le aguanta a nadie a la señora Pettovello. Nadie le aguanta".