CFK no irá a prisión: el artículo del Código Penal por el que podría volver a la presidencia en 2027

La oposición festejó con bombos y platillos la sentencia en el caso Vialidad a la que la Cámara a de Casación sometió a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK). Sin embargo hay un artículo del Código Penal que muestra que no está nada dicho.

Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña confirmaron la sentencia para la ex presidenta de seis años de prisión más proscribirla para ejercer cargos públicos de por vida. Sin embargo, esta condena puede ser apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sería la última instancia de la causa.

Cristina agradeció a la militancia que se apostó en el Instituto Patria

Es el artículo 375 del Código Penal el que establece: "Remisión de la sentencia. Sólo podrán ser ejecutadas las sentencias firmes . El órgano jurisdiccional remitirá a la oficina judicial copia de la sentencia para que forme la carpeta de ejecución penal y pondrá en conocimiento al juez y a las partes que intervengan".

Es por la denominación de que la condena no está firme por la que CFK no irá a prisión de manera automática tras la sentencia por supuesta malversación de fondos en la provincia de Santa Cruz.

Así las cosas, la defensa de CFK tiene 10 días hábiles para presentar las apelaciones y elevarlas al máximo tribunal. Al mismo tiempo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el único tribunal que no tiene plazos para resolver los casos judiciales por lo que la proscripción política tampoco se haría efectiva de inmediato.

Es por eso que Cristina no sólo no irá a prisión sino que también podrá ser candidata en 2025 en las legislativas y en caso de no conocerse la sentencia final de la Corte, podría postularse como presidenta en 2027.

Ahora bien, en caso de que el Tribunal Supremo se expida y deje firme la condena para CFK, deberá cumplir seis años de prisión. Estos podrían ser de manera domiciliaria pues la ex presidenta ya tiene más de 70 años, algo que le da el derecho de no ir a prisión.

En ese caso, tampoco podrá ejercer cargos políticos y la puesta en marcha de las condenas se realizará en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py.

Al momento, Cristina Fernández de Kirchner se encuentra en el Instituto Patria y, en las afueras, cientos de personas fueron a brindarle su apoyo. Al calor del cántico "¡Cristina presidenta!", el movimiento peronista tiene fe en que se dé de baja el proceso del lawfare por el que atraviesa la presidenta del Partido Justicialista.