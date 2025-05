Tragedia en La Paternal: un hincha murió en plena tribuna durante el triunfo de Argentinos Juniors

Lo que debía ser una noche de fiesta en el estadio Diego Armando Maradona terminó empañada por una tragedia que paralizó al barrio de La Paternal. Mientras Argentinos Juniors sellaba con autoridad su clasificación a los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 tras vencer 3-1 a Instituto de Córdoba, un hombre de 54 años perdió la vida en una de las tribunas del estadio. El grito de gol se mezcló con la desesperación. Y el fervor, con el silencio.

La víctima fue identificada como José Rodolfo Fontenla, domiciliado en la localidad bonaerense de La Tablada, partido de La Matanza. Según informaron fuentes policiales, Fontenla se descompensó repentinamente en la tribuna cercana a la puerta 2 del estadio, justo en el cruce de las avenidas Álvarez Jonte y Boyacá. Mientras el equipo dirigido por Nico Diez comenzaba a encaminar la victoria, la atención de un sector del estadio se desvió hacia la dramática escena que se desarrollaba entre los escalones.

Socorristas del estadio actuaron de inmediato y trasladaron al hincha a una zona de asistencia médica, pero pese a los esfuerzos por reanimarlo, Fontenla no logró recuperar el pulso. Minutos más tarde, personal del SAME confirmó su fallecimiento a las 19.22. Aunque no se hallaron signos de violencia, la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 8, a cargo del Dr. Maximiliano Vence, abrió una causa por "muerte dudosa" y ordenó la recolección de testimonios para reconstruir los hechos.

El hincha del "Bicho" falleció durante el encuentro

Mientras el juego continuaba sobre el césped con goles, ovaciones y fuegos artificiales, en las entrañas del estadio se vivía un drama que pasaba inadvertido para la mayoría. La postal de alegría colectiva por el pase de ronda contrastaba con el dolor de un grupo reducido que intentaba asimilar una pérdida súbita, brutal, sin aviso. La noche había comenzado con una atmósfera de esperanza. Argentinos salió a jugar con el empuje de su gente, que había copado cada rincón del estadio soñando con una victoria que mantuviera viva la ilusión del campeonato. El primer tiempo fue tenso, con dominio local pero sin efectividad.

En ese momento, había un silencio expectante que se rompía con cada avance del Bicho. En el segundo tiempo, la historia cambió: los goles de Molina, Lescano y Sosa hicieron estallar a las tribunas en una celebración eufórica, aunque nada de eso pudo borrar lo ocurrido apenas minutos antes en otro sector del estadio. Incluso cuando el equipo cordobés descontó y el partido entró en un breve clima de nerviosismo por la expulsión de Zalazar, en una parte de la cancha ya se respiraba un aire diferente, pesado. La vida y la muerte se cruzaron en el mismo escenario. Mientras los jugadores se abrazaban y los hinchas cantaban con el pitazo final, José Fontenla ya no estaba.

Argentinos venció por 3 a 1 a Instituto

Su nombre no figurará en la planilla del encuentro, pero quedará grabado en la memoria de una jornada que comenzó con promesas de gloria y terminó teñida de dolor. Ahora, mientras Argentinos se prepara para enfrentar a San Lorenzo con el sueño de seguir avanzando, en el club también buscan colaborar con la justicia para determinar efectivamente qué le ocurrió a Fontenla: si su fallecimiento fue a causa de un golpe al caer o si su deceso ocurrió antes de la caída.