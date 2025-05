Macri retó en vivo a Majul y demostró quién manda en LN+: "Perdón Luis, me parece que..."

Las recientes cuatro elecciones que se vivieron el último domingo tuvieron un denominador común entre todas ellas: el fracaso y la caída del PRO ante la nueva organización que canaliza la fuerza del cambio, La Libertad Avanza (LLA). Consciente de este panorama, el ex presidente Mauricio Macri está nervioso de cara a las elecciones porteñas del próximo domingo, donde ya dijo que el ganador por sobre su candidata Silvia Lospennato será Leandro Santoro.

Este malestar se evidenció el último domingo en LN+, el canal que según dijo Jorge Lanata en 2021, está financiado con "guita de empresarios vinculados al PRO". Allí el ex presidente tuvo un cruce con el conductor Luis Majul, férreo defensor del proyecto presidencial de Javier Milei y compañía. El ese sentido, el periodista quiso llevar la entrevista para un lado, y el ex jefe de Gobierno porteño se enojó, lo cuestionó y hasta pidió seguir con el tema que venían tocando.

"¿Hay espacio para que haya un acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) después de todo esto? O, como decíamos algunos, se van a terminar peleando tanto que van a terminar peor que (Horacio) Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich?", le preguntó un Majul que, tras el enojo del empresario, cedió a las presiones y continuó todo el programa a su voluntad

"Primero, perdón Luis, me parece que no hemos terminado de clarificar y Silvia no pudo terminar todas las acusaciones que ha recibido", reclamó Macri. "Bueno, pero lo vamos a ir conversando, Macri. Hoy hay una elección en Chaco, yo tengo que mostrarlo", se justificó Majul. "Perfecto. Lo mostraste. Pero terminemos lo de Ficha Limpia porque está poniéndose en valor el prestigio y la palabra de la señora Lospennato", remarcó.

Macri totalmente dopado.

Según señaló Macri, quien encabeza la lista para legisladores porteños por el PRO "es un valor para la política argentina de hoy y del futuro". "Tiene que quedar muy claro para todos los televidentes por qué ella no puede ser acusada de haber sido responsable de que esta ley se caiga", continuó después.

"Me parece que es gravísimo todo lo que ha pasado. No es un tema menor. Fueron muchos años. Nueve años de trabajo se perdieron porque no se retiró la ley. Y ahí hubiésemos dicho todos: 'no se pudo'. Pero acá fue terriblemente dañino todo lo que sucedió", protestó el también ex presidente de Boca Juniors.

Las apariciones públicas de la última semana de Macri generaron problemas internos en la campaña porteña. Es que primero salió "drogado" con unas gotas que él mismo reveló que las tomó sin receta, y luego admitió la derrota de su espacio ante el que representa el radical-peronista Santoro.